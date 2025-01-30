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تصادم بين طائرتين فوق أجواء واشنطن يتسبب بمقتل العشرات... فيديو
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250130/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-طائرات-مسيرة-أوكرانية-عدة-خلال-الليل-1097296262.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرات مسيرة أوكرانية عدة خلال الليل
الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرات مسيرة أوكرانية عدة خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، 104 طائرات مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية. 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T04:45+0000
2025-01-30T04:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات من قبل نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه في يونيو/ حزيران 2023.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250129/إعلام-أوكرانيا-تجند-مدمني-المخدرات-والكحول-في-الجيش-1097284458.html
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روسيا

الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرات مسيرة أوكرانية عدة خلال الليل

04:45 GMT 30.01.2025
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
© Photo / Russian Defense Ministry
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، 104 طائرات مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات من قبل نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".

وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 5 طائرات مسيرة أوكرانية، إذ تم إسقاط 3 مسيرات فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، واثنتان فوق أراضي مقاطعة بريانسك".

جندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
إعلام: أوكرانيا تجند مدمني المخدرات والكحول في الجيش
أمس, 14:56 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه في يونيو/ حزيران 2023.

وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.

بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:03 GMT
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