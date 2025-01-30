https://sarabic.ae/20250130/الكرملين-شعب-الاتحاد-السوفيتي-حقق-إنجازا-للبشرية-جمعاء-وأنقذها-من-الفاشية-1097304141.html
الكرملين: شعب الاتحاد السوفيتي حقق إنجازا للبشرية جمعاء وأنقذها من الفاشية
الكرملين: شعب الاتحاد السوفيتي حقق إنجازا للبشرية جمعاء وأنقذها من الفاشية
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن شعب الاتحاد السوفيتي حقق إنجازًا للبشرية جمعاء بإنقاذها من الفاشية. 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T09:29+0000
2025-01-30T09:29+0000
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وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول كيف ينظر الكرملين إلى تصريح المستشار الألماني أولاف شولتز، بأن أمريكا أنقذت بلاده خلال الحرب: "هذا ليس صحيحا، هناك خط مقصود لنسيان الحقيقة التاريخية، لنسيان من دفع بالضبط الثمن الأغلى لتحرير القارة الأوروبية من الطاعون".وأضاف: "في الواقع، لقد كان شعب الاتحاد السوفيتي هو من قام بهذا الإنجاز الفذ للبشرية جمعاء، وأنقذها من الطاعون، في ذلك الوقت".وكان شولتز، قد صرح في وقت سابق، بأن "الولايات المتحدة الأمريكية، حررت ألمانيا" خلال الحرب العالمية الثانية.وزير الدفاع الألماني يدعو إلى مزيد من الحوار مع روسيا بشأن السلام في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20241118/الكرملين-الإدارة-الأميركية-المنتهية-ولايتها-تتخذ-خطوات-لمواصلة-إثارة-الصراع-1094899412.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار ألمانيا
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار ألمانيا
الكرملين: شعب الاتحاد السوفيتي حقق إنجازا للبشرية جمعاء وأنقذها من الفاشية
أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن شعب الاتحاد السوفيتي حقق إنجازًا للبشرية جمعاء بإنقاذها من الفاشية.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول كيف ينظر الكرملين إلى تصريح المستشار الألماني أولاف شولتز، بأن أمريكا أنقذت بلاده خلال الحرب: "هذا ليس صحيحا، هناك خط مقصود لنسيان الحقيقة التاريخية، لنسيان من دفع بالضبط الثمن الأغلى لتحرير القارة الأوروبية من الطاعون".
وتابع: "لقد كان الاتحاد السوفيتي هو الذي أخذ على عاتقه، بما في ذلك بمساعدة حلفائه بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، أعباء التحرير".
وأضاف: "في الواقع، لقد كان شعب الاتحاد السوفيتي هو من قام بهذا الإنجاز الفذ للبشرية جمعاء، وأنقذها من الطاعون، في ذلك الوقت".
وأشار بيسكوف إلى أن مثل هذا الخط ضار من حيث العواقب المحتملة، و"النازية الزاحفة" التي تجذرت بشكل كبير في أوكرانيا، تزحف من جديد في أوروبا.
18 نوفمبر 2024, 09:51 GMT
وكان شولتز، قد صرح في وقت سابق، بأن "الولايات المتحدة الأمريكية، حررت ألمانيا" خلال الحرب العالمية الثانية.