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بحث إنشاء آلية جديدة لاستقدام العمالة المصرية إلى الأردن
بحث إنشاء آلية جديدة لاستقدام العمالة المصرية إلى الأردن
سبوتنيك عربي
بحث وزير العمل الأردني خالد البكار، مع نظيره المصري محمد عبد العزيز جبران، آلية جديدة لاستقدام العمالة المصرية إلى الأردن. 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T09:35+0000
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وقالت وكالة "عمون"، إنه خلال اللقاء، على هامش المؤتمر الدولي الثاني لسوق العمل في الرياض، أكد الوزيران أهمية أن "تضمن الآلية الجديدة عدم تسرب العمالة من بعض القطاعات، كالقطاع الزراعي، إلى قطاعات أخرى، وذلك من خلال التعاون المشترك بين البلدين".وشدد البكار وجبران، بحضور السفير الأردني لدى المملكة العربية السعودية هيثم أبو الفول، على ضرورة أن "تكفل الآلية توفير عمالة مصرية مؤهلة ومدربة للقطاعات التي سيتم استقدامها للأردن، وخاصة في المهن التي يحتاجها سوق العمل الأردني".وأوضح الوزيران أن "هذا التعاون المستمر يأتي نتيجة للعلاقات الأخوية التاريخية، التي تجمع بين البلدين في مختلف المجالات، وذلك بتوجيهات من قيادتي البلدين".من جهته، أكد الوزير المصري محمد عبد العزيز جبران، حرص وزارة العمل المصرية على "توعية العمالة المصرية بحقوقها وما يترتب عليها في حال مخالفتها لأحكام القانون في الأردن، لضمان التزامها بقانون العمل الأردني والأنظمة التي تنظم سوق العمل، بالإضافة إلى حرص مصر على توفير عمالة مؤهلة في المهن، التي ستعمل بها في الأردن، بحسب احتياجات القطاعات المختلفة".
https://sarabic.ae/20250129/الأردن-السفارة-الأمريكية-تأمر-11-منظمة-مدنية-بوقف-أنشطتها-1097269603.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الأردن, الأخبار

بحث إنشاء آلية جديدة لاستقدام العمالة المصرية إلى الأردن

09:35 GMT 30.01.2025
© Sputnik . Fayed El-Geziry / الانتقال إلى بنك الصورمدينة القاهرة، النيل، مصر
مدينة القاهرة، النيل، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
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بحث وزير العمل الأردني خالد البكار، مع نظيره المصري محمد عبد العزيز جبران، آلية جديدة لاستقدام العمالة المصرية إلى الأردن.
وقالت وكالة "عمون"، إنه خلال اللقاء، على هامش المؤتمر الدولي الثاني لسوق العمل في الرياض، أكد الوزيران أهمية أن "تضمن الآلية الجديدة عدم تسرب العمالة من بعض القطاعات، كالقطاع الزراعي، إلى قطاعات أخرى، وذلك من خلال التعاون المشترك بين البلدين".
وشدد البكار وجبران، بحضور السفير الأردني لدى المملكة العربية السعودية هيثم أبو الفول، على ضرورة أن "تكفل الآلية توفير عمالة مصرية مؤهلة ومدربة للقطاعات التي سيتم استقدامها للأردن، وخاصة في المهن التي يحتاجها سوق العمل الأردني".
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وأوضح الوزيران أن "هذا التعاون المستمر يأتي نتيجة للعلاقات الأخوية التاريخية، التي تجمع بين البلدين في مختلف المجالات، وذلك بتوجيهات من قيادتي البلدين".

وبيّن الوزير الأردني خالد البكار، أن وزارته "ستعمل على التنسيق مع مختلف القطاعات في الأردن، من خلال غرف الصناعة والتجارة والقطاعات الأخرى كالقطاعين الإنشائي والزراعي، لتحديد احتياجاتها من العمالة المصرية، وبناءً على هذه الاحتياجات، سيتم التنسيق مع الجانب المصري لتنفيذ عملية الاستقدام".

من جهته، أكد الوزير المصري محمد عبد العزيز جبران، حرص وزارة العمل المصرية على "توعية العمالة المصرية بحقوقها وما يترتب عليها في حال مخالفتها لأحكام القانون في الأردن، لضمان التزامها بقانون العمل الأردني والأنظمة التي تنظم سوق العمل، بالإضافة إلى حرص مصر على توفير عمالة مؤهلة في المهن، التي ستعمل بها في الأردن، بحسب احتياجات القطاعات المختلفة".
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