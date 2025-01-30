https://sarabic.ae/20250130/بعد-نحو-7-عقود-من-الوجود-العسكري-آخر-قوة-فرنسية-تغادر-تشاد-1097317270.html
بعد نحو 7 عقود من الوجود العسكري... آخر قوة فرنسية تغادر تشاد
بعد نحو 7 عقود من الوجود العسكري... آخر قوة فرنسية تغادر تشاد
سبوتنيك عربي
أنهت فرنسا وجودها الذي يقترب من 7 عقود في تشاد، بتسليم آخر قواعدها العسكرية في الدولة الأفريقية إلى الجيش التشادي. 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T14:48+0000
2025-01-30T14:48+0000
2025-01-30T14:48+0000
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جاء ذلك وفقا لما أعلنت عنه هيئتا أركان الجيشين، اليوم الخميس، إذ أقيمت مراسم عسكرية بمناسبة إنهاء الوجود التاريخي الفرنسي في الدولة الأفريقية، حسبما ذكر موقع "الوحدة إنفو" التشادي.ومن المقرر أن يتم إجراء حفل رسمي يوم الجمعة لتسليم قاعدة "إديج كوسي" في انجامينا، التي قررت إنهاء الوجود العسكري الفرنسي بالبلاد.يذكر أن الوجود العسكري الفرنسي في تشاد يرجع إلى عام 1960، وكانت تنشر نحو ألف جندي في 3 قواعد في البلاد.ومنذ ستينيات القرن الماضي، كانت فرنسا تحتفظ بمقاتلات حربية في تشاد بدعوى تدريب العسكريين التشاديين وتوفير دعم جوي للجيش ضد المتمردين.
https://sarabic.ae/20241227/فرنسا-تسلم-أول-قاعدة-عسكرية-في-إطار-انسحاب-قواتها-من-تشاد-1096232298.html
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أخبار العالم الآن, العالم, أخبار فرنسا , أخبار تشاد, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم, أخبار فرنسا , أخبار تشاد, الأخبار
بعد نحو 7 عقود من الوجود العسكري... آخر قوة فرنسية تغادر تشاد
أنهت فرنسا وجودها الذي يقترب من 7 عقود في تشاد، بتسليم آخر قواعدها العسكرية في الدولة الأفريقية إلى الجيش التشادي.
جاء ذلك وفقا لما أعلنت عنه هيئتا أركان الجيشين، اليوم الخميس، إذ أقيمت مراسم عسكرية بمناسبة إنهاء الوجود التاريخي الفرنسي في الدولة الأفريقية، حسبما ذكر
موقع "الوحدة إنفو" التشادي.
27 ديسمبر 2024, 07:05 GMT
ومن المقرر أن يتم إجراء حفل رسمي يوم الجمعة لتسليم قاعدة "إديج كوسي" في انجامينا، التي قررت إنهاء الوجود العسكري
الفرنسي بالبلاد.
يذكر أن الوجود العسكري الفرنسي في تشاد يرجع إلى عام 1960، وكانت تنشر نحو ألف جندي في 3 قواعد في البلاد.
ومنذ ستينيات القرن الماضي، كانت فرنسا
تحتفظ بمقاتلات حربية في تشاد بدعوى تدريب العسكريين التشاديين وتوفير دعم جوي للجيش ضد المتمردين.