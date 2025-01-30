https://sarabic.ae/20250130/ترامب-أمريكا-قد-تفرض-رسوما-جمركية-25-على-البضائع-من-المكسيك-وكندا-1097329062.html

ترامب: أمريكا قد تفرض رسوما جمركية 25% على البضائع من المكسيك وكندا

ترامب: أمريكا قد تفرض رسوما جمركية 25% على البضائع من المكسيك وكندا

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، إنه سيقرر بنهاية اليوم (بالتوقيت المحلي) على الأرجح ما إذا كان سيفرض رسوماً جمركية تبلغ 25% على واردات النفط... 30.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-30T23:43+0000

2025-01-30T23:43+0000

2025-01-30T23:45+0000

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وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "ربما نعم، وربما لا. سنتخذ هذا القرار على الأرجح الليلة".ودأب ترامب على تحذير المكسيك وكندا، وهما من أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين، من أنه سيفرض رسوماً جمركية إذا لم توقف الدولتان شحنات الفنتانيل وتدفق المهاجرين عبر الحدود الأمريكية.وانتقد ترامب، في مناسبات عدة، سياسات الهجرة التي تنتهجها إدارة الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن، ووعد بتشديد الرقابة على الحدود واستعادة بناء جدار على الحدود مع المكسيك عند إعادة انتخابه.وتُعد الرسوم الجمركية، جزءًا أساسيًا من أجندة ترامب الاقتصادية، حيث وعد خلال حملته الانتخابية بفرض رسوم واسعة النطاق على "الحلفاء والخصوم" على حد سواء.ورغم تحذير العديد من الاقتصاديين من أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم في أمريكا، يرى مستشارو ترامب أن هذه الرسوم تشكل "أداة تفاوضية فعالة لإجبار الشركاء التجاريين على تقديم شروط أكثر ملاءمة، وإعادة وظائف التصنيع إلى الولايات المتحدة الأمريكية".

https://sarabic.ae/20241126/ترامب-يتعهد-بفرض-رسوم-جمركية-بنسبة-25-على-واردات-المكسيك-وكندا-1095185301.html

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