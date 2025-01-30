https://sarabic.ae/20250130/نائب-الرئيس-الإيراني-يكشف-عن-أولويات-بلاده-الاستراتيجية-1097299367.html
نائب الرئيس الإيراني يكشف عن أولويات بلاده الاستراتيجية
نائب الرئيس الإيراني يكشف عن أولويات بلاده الاستراتيجية
سبوتنيك عربي
أكد محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، اليوم الخميس، أن أولوية السياسة الخارجية لبلاده تتمثل في تعزيز العلاقات مع دول الجوار. 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T06:45+0000
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ونقلت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الخميس، عن رضا عارف، قبل زيارته إلى كازاخستان، قوله إن "أولوية السياسة الخارجية الإيرانية تتمثل في توسيع العلاقات مع الدول الجارة وآسيا وأوراسيا، وطهران جاهزة لنقل خبراتها في مجال التكنولوجيا المتقدمة لهذه الدول".وأفاد بأن أحد أهداف زيارته إلى كازاخستان تتمثل في "تمتين التعاون الثنائي في كافة المجالات"، منوهًا إلى أن طهران انضمت كعضو مراقب إلى الاتحاد الأوراسي بعدما تم تأكيد ذلك خلال قمة الاتحاد في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.وأشار محمد رضا عارف إلى أنه "سيلتقي رجال الأعمال في كازاخستان، لتبادل الآراء بشأن الاستثمارات الداخلية والتجارة ليس في كازاخستان فحسب، بل في المنطقة وأوراسيا".وأوضح النائب الأول للرئيس الإيراني أن "اجتماع رؤساء وزراء الدول المطلة على بحر قزوين سيعقد في العاصمة الإيرانية طهران"، معتبرًا إياه بمثابة "فرصة سانحة لتطوير العلاقات مع تلك الدول".ولفت محمد رضا عارف إلى أن زيارته لكازاخستان تتضمن لقاء كبار مسؤولي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوراسي ورجال الأعمال والقطاع الخاص.غير أنه بنهاية عام 2021، وافق المجلس الاقتصادي الأعلى للمنطقة الأوراسية، على تمديدها 3 سنوات أو إلى حين التوصل إلى اتفاق دائم.والاتحاد الاقتصادي الأوراسي يضم عددا من الدول الواقعة في وسط آسيا وشمالها، وشرق أوروبا.وتأسس الاتحاد، في 29 مايو/ أيار 2014، وباشر عمله في 1 يناير/ كانون الثاني 2015، ويشمل كلا من روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان.
https://sarabic.ae/20221112/الرئيس-الإيراني-يؤكد-ترحيبه-بتعزيز-التعاون-بين-موسكو-وطهران-في-منطقة-أوراسيا-1070103426.html
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إيران, أخبار إيران, كازاخستان, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
إيران, أخبار إيران, كازاخستان, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
نائب الرئيس الإيراني يكشف عن أولويات بلاده الاستراتيجية
أكد محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، اليوم الخميس، أن أولوية السياسة الخارجية لبلاده تتمثل في تعزيز العلاقات مع دول الجوار.
ونقلت وكالة
"إرنا"، صباح اليوم الخميس، عن رضا عارف، قبل زيارته إلى كازاخستان، قوله إن "أولوية السياسة الخارجية الإيرانية تتمثل في توسيع العلاقات مع الدول الجارة وآسيا وأوراسيا، وطهران جاهزة لنقل خبراتها في مجال التكنولوجيا المتقدمة لهذه الدول".
وأفاد بأن أحد أهداف زيارته إلى كازاخستان تتمثل في "تمتين التعاون الثنائي في كافة المجالات"، منوهًا إلى أن طهران انضمت كعضو مراقب إلى الاتحاد الأوراسي
بعدما تم تأكيد ذلك خلال قمة الاتحاد في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.
12 نوفمبر 2022, 18:54 GMT
وأشار محمد رضا عارف إلى أنه "سيلتقي رجال الأعمال في كازاخستان، لتبادل الآراء بشأن الاستثمارات الداخلية والتجارة ليس في كازاخستان فحسب، بل في المنطقة وأوراسيا".
وأوضح النائب الأول للرئيس الإيراني أن "اجتماع رؤساء وزراء الدول المطلة على بحر قزوين سيعقد في العاصمة الإيرانية طهران"، معتبرًا إياه بمثابة "فرصة سانحة لتطوير العلاقات مع تلك الدول".
ولفت محمد رضا عارف إلى أن زيارته لكازاخستان
تتضمن لقاء كبار مسؤولي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوراسي ورجال الأعمال والقطاع الخاص.
ويشار إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران
، لديها حاليًا اتفاقية مؤقتة للعمل على إنشاء منطقة تجارة حرة، وتم توقيع الاتفاقية المؤقتة، في عام 2018، وكان من المفترض أن تنتهي صلاحيتها، في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2022.
غير أنه بنهاية عام 2021، وافق المجلس الاقتصادي الأعلى للمنطقة الأوراسية، على تمديدها 3 سنوات أو إلى حين التوصل إلى اتفاق دائم.
والاتحاد الاقتصادي الأوراسي
يضم عددا من الدول الواقعة في وسط آسيا وشمالها، وشرق أوروبا.
وتأسس الاتحاد، في 29 مايو/ أيار 2014، وباشر عمله في 1 يناير/ كانون الثاني 2015، ويشمل كلا من روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان.