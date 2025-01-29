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https://sarabic.ae/20250129/البرلمان-الإيراني-مستعدون-للتفاوض-مع-الجميع-ولا-سيما-أمريكا-لكن-هذا-لا-يشمل-إسرائيل-1097263043.html
البرلمان الإيراني: مستعدون للتفاوض مع الجميع ولا سيما أمريكا لكن هذا لا يشمل إسرائيل
البرلمان الإيراني: مستعدون للتفاوض مع الجميع ولا سيما أمريكا لكن هذا لا يشمل إسرائيل
سبوتنيك عربي
أكد حاجي بابايي، نائب رئيس البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء، استعداد طهران للتفاوض مع الجميع ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية. 29.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-29T08:21+0000
2025-01-29T08:21+0000
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وقال بابايي، في تصريحات صحفية، إن "هذا التفاوض لايشمل الكيان الصهيوني" مؤكدا أن إيران ليس لديها أي عداوة أو حرب مع أمريكا.وأضاف: "عندما نرى أن علينا أن نقاتل من أجل العيش، وأن حربنا هي دفاع. نحن مفاوضون، ولكن المفاوضات يجب أن تكون عادلة".وكشفت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، أن "إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقت بشكل إيجابي دعوات طهران، واستعدادها للتفاوض مع واشنطن في المرحلة المقبلة".ونقلت وكالة "بغداد اليوم"، عن نائب في اللجنة: "وصلنا عن طريق دولة وسيطة، إن ترامب أبلغها بأنه مستعد للتفاوض مع الجمهورية الإسلامية وهو راغب بالتفاوض للتوصل إلى اتفاق مع طهران".وأضافت أن "ترامب رحب بتصريحات بعض المسؤولين في حكومة الرئيس مسعود بزشكيان بضرورة أن تكون المفاوضات بين طهران وواشنطن في المرحلة المقبلة مباشرة دون وساطة أو عبر تبادل الرسائل"، منوهة بأن "ترامب أكد في رسالته للإيرانيين أنه من الأفضل أن تكون المفاوضات مباشرة".وأشار النائب الإيراني إلى أنه "عادة ما تعمل عُمان كوسيط بين إيران والولايات المتحدة، ولكن من الأفضل أن تتم المفاوضات بشكل مباشر، ومن نقاط قوة أن الرئيس بزشكيان ينسق عمله مع المرشد علي خامنئي، وقد فعل ذلك فيما يتعلق بالمفاوضات، وعلى حد علمي فإنهم على استعداد للتفاوض مع أمريكا أيضاً".وتابع: "لا يوجد بلد لديه أصدقاء أو أعداء بشكل دائم، بل مصالح وطنية دائمة، ورد الفعل الأمريكي على استعداد إيران للمفاوضات حتى الآن كان إيجابياً وننتظر في قادم الأيام التطورات".وكانت تقارير قد كشفت الأسبوع الماضي، بأن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترمب، سعى إلى التفاوض على اتفاق نووي جديد مع إيران بمجرد توليه منصبه الشهر المقبل.وبعث ترامب خلال الأيام القليلة الماضية برسالة إلى إيران عبر سلطنة عمان، لاستشعار استعدادها لمثل هذا الاقتراح، وفقا لصحيفة "بغداد اليوم" العراقية، نقلا عن مصدر مقرب من حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.وقال المصدر: إنه "في الأيام القليلة الماضية، تسلمت إيران رسالة من الإدارة الأمريكية المنتخبة عبر سلطنة عمان، وهي من القنوات المهمة في تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن"، مضيفا أن "رسالة ترامب التي كتبها إلى المسؤولين الإيرانيين يؤكد فيها استعداده للتفاوض مع طهران وإمكانية التوصل إلى اتفاق نووي غير الاتفاق الذي جرى التوصل إليه عام 2015، وانسحب منه ترامب شخصيا عام 2018".وردا على ما وُرد في تقرير الصحيفة العراقية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي أسبوعي: "ليس لدي معلومات حول ذلك، وبخصوص المفاوضات، نحن لم نغادر طاولة المفاوضات أبدا، وكنا دائما ملتزمين بمواصلة الحوار"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأردف: "إذا احترم الأطراف الآخرون آداب التفاوض، فلا مانع لدينا من التفاوض من أجل تأمين مصالح الشعب الإيراني".يذكر أنه في عام 2015، وقعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران على خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تضمنت رفع العقوبات عن إيران مقابل تقييدها لبرنامجها النووي.لكن في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب (في ولايته الأولى)، وتحديدا في مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي بشكل أحادي، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.ومن جانبها، ردت طهران عليها بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
https://sarabic.ae/20241102/تقرير-يكشف-عن-رسالة-مباشرة-ونادرة-بين-أمريكا-وإيران-بشأن-إسرائيل-1094437809.html
https://sarabic.ae/20240905/إيران-تتهم-أمريكا-وحلفاءها-بالتسبب-في-إطالة-أمد-الأزمة-الأوكرانية-بإرسال-الأسلحة-إليها-1092410052.html
https://sarabic.ae/20240820/أمريكا-تتهم-إيران-بشن-هجمات-إلكترونية-على-حملة-ترامب-وطهران-تنفي-1091911855.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم

البرلمان الإيراني: مستعدون للتفاوض مع الجميع ولا سيما أمريكا لكن هذا لا يشمل إسرائيل

08:21 GMT 29.01.2025
© Twitter/alsouriaالبرلمان الإيراني
البرلمان الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
© Twitter/alsouria
تابعنا عبر
أكد حاجي بابايي، نائب رئيس البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء، استعداد طهران للتفاوض مع الجميع ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال بابايي، في تصريحات صحفية، إن "هذا التفاوض لايشمل الكيان الصهيوني" مؤكدا أن إيران ليس لديها أي عداوة أو حرب مع أمريكا.
وأضاف: "عندما نرى أن علينا أن نقاتل من أجل العيش، وأن حربنا هي دفاع. نحن مفاوضون، ولكن المفاوضات يجب أن تكون عادلة".
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وكشفت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، أن "إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقت بشكل إيجابي دعوات طهران، واستعدادها للتفاوض مع واشنطن في المرحلة المقبلة".
ونقلت وكالة "بغداد اليوم"، عن نائب في اللجنة: "وصلنا عن طريق دولة وسيطة، إن ترامب أبلغها بأنه مستعد للتفاوض مع الجمهورية الإسلامية وهو راغب بالتفاوض للتوصل إلى اتفاق مع طهران".
وأضافت أن "ترامب رحب بتصريحات بعض المسؤولين في حكومة الرئيس مسعود بزشكيان بضرورة أن تكون المفاوضات بين طهران وواشنطن في المرحلة المقبلة مباشرة دون وساطة أو عبر تبادل الرسائل"، منوهة بأن "ترامب أكد في رسالته للإيرانيين أنه من الأفضل أن تكون المفاوضات مباشرة".
وأشار النائب الإيراني إلى أنه "عادة ما تعمل عُمان كوسيط بين إيران والولايات المتحدة، ولكن من الأفضل أن تتم المفاوضات بشكل مباشر، ومن نقاط قوة أن الرئيس بزشكيان ينسق عمله مع المرشد علي خامنئي، وقد فعل ذلك فيما يتعلق بالمفاوضات، وعلى حد علمي فإنهم على استعداد للتفاوض مع أمريكا أيضاً".
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وتابع: "لا يوجد بلد لديه أصدقاء أو أعداء بشكل دائم، بل مصالح وطنية دائمة، ورد الفعل الأمريكي على استعداد إيران للمفاوضات حتى الآن كان إيجابياً وننتظر في قادم الأيام التطورات".
وكانت تقارير قد كشفت الأسبوع الماضي، بأن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترمب، سعى إلى التفاوض على اتفاق نووي جديد مع إيران بمجرد توليه منصبه الشهر المقبل.
وبعث ترامب خلال الأيام القليلة الماضية برسالة إلى إيران عبر سلطنة عمان، لاستشعار استعدادها لمثل هذا الاقتراح، وفقا لصحيفة "بغداد اليوم" العراقية، نقلا عن مصدر مقرب من حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
وقال المصدر: إنه "في الأيام القليلة الماضية، تسلمت إيران رسالة من الإدارة الأمريكية المنتخبة عبر سلطنة عمان، وهي من القنوات المهمة في تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن"، مضيفا أن "رسالة ترامب التي كتبها إلى المسؤولين الإيرانيين يؤكد فيها استعداده للتفاوض مع طهران وإمكانية التوصل إلى اتفاق نووي غير الاتفاق الذي جرى التوصل إليه عام 2015، وانسحب منه ترامب شخصيا عام 2018".
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وردا على ما وُرد في تقرير الصحيفة العراقية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي أسبوعي: "ليس لدي معلومات حول ذلك، وبخصوص المفاوضات، نحن لم نغادر طاولة المفاوضات أبدا، وكنا دائما ملتزمين بمواصلة الحوار"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وأردف: "إذا احترم الأطراف الآخرون آداب التفاوض، فلا مانع لدينا من التفاوض من أجل تأمين مصالح الشعب الإيراني".
يذكر أنه في عام 2015، وقعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران على خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تضمنت رفع العقوبات عن إيران مقابل تقييدها لبرنامجها النووي.
لكن في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب (في ولايته الأولى)، وتحديدا في مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي بشكل أحادي، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.
ومن جانبها، ردت طهران عليها بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
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