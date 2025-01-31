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https://sarabic.ae/20250131/استطلاع-رأي-4-فقط-من-الإسرائيليين-يرون-أن-الحرب-على-غزة-حققت-أهدافها-كاملة--1097357100.html
استطلاع رأي: 4% فقط من الإسرائيليين يرون أن الحرب على غزة حققت أهدافها كاملة
استطلاع رأي: 4% فقط من الإسرائيليين يرون أن الحرب على غزة حققت أهدافها كاملة
سبوتنيك عربي
كشف استطلاع رأي أجرته مؤسسة "لازار"، عن أن "4% فقط من الإسرائيليين يعتقدون أن أهداف الحرب على قطاع غزة، تحققت بالكامل"، وذلك بعد عودة مئات الآلاف من النازحين... 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T16:12+0000
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وأظهر الاستطلاع، الذي نشرت نتائجه وسائل إعلام إسرائيلية، وشمل عينة عشوائية من 517 إسرائيلياً، أن "57% من المشاركين يرون أن أهداف الحرب لم تتحقق بالكامل، بينما قال 32% إنها لم تتحقق على الإطلاق، وأجاب 7% بأنهم لا يعرفون".وحول عودة الفلسطينيين إلى شمال غزة، "اعتبر 31% من الإسرائيليين أن ذلك يعني انتهاء الحرب، مقابل 57% قالوا إنهم لا يعتقدون ذلك، بينما لم يعرف 12% الإجابة".وبخصوص اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، توقع 36% من المشاركين أن الاتفاق سينفذ حتى النهاية، بينما رأى 36% أنه لن ينفذ بالكامل، ولم يعرف 28% الإجابة.أتى هذا الاستطلاع بعد نحو أسبوعين من التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة، بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وقطر، والذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.وكانت إسرائيل قد شنت حربا على قطاع غزة، بدعم أمريكي، في الفترة ما بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، خلّفت أكثر من 159 ألف قتيل وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.وذكر أبو عبيدة، المتحدث العسكري باسم "كتائب القسام"، الجناح العسكري للحركة، في منشور له عبر تطبيق "تلغرام"، صباح اليوم الجمعة، أنه "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج، يوم غد السبت، عن الأسرى الصهاينة الثلاثة".وأفاد أبو عبيدة بأن أسماء الأسرى الثلاثة هم عوفر كالدرون، كيث شمونسل سيغال، ياردن بيباس.
https://sarabic.ae/20250131/أول-دفعة-من-الجرحى-الفلسطينيين-في-قطاع-غزة-يعبرون-إلى-مصر-عبر-معبر-رفح-1097356402.html
https://sarabic.ae/20250130/تقرير-شركة-أمنية-أمريكية-تنشر-100-متعاقد-في-غزة-1097319152.html
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العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, الأخبار
العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, الأخبار

استطلاع رأي: 4% فقط من الإسرائيليين يرون أن الحرب على غزة حققت أهدافها كاملة

16:12 GMT 31.01.2025 (تم التحديث: 16:27 GMT 31.01.2025)
© Sputnik . Ajwad Jradatآلاف الفلسطينيين النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة
آلاف الفلسطينيين النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
كشف استطلاع رأي أجرته مؤسسة "لازار"، عن أن "4% فقط من الإسرائيليين يعتقدون أن أهداف الحرب على قطاع غزة، تحققت بالكامل"، وذلك بعد عودة مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.
وأظهر الاستطلاع، الذي نشرت نتائجه وسائل إعلام إسرائيلية، وشمل عينة عشوائية من 517 إسرائيلياً، أن "57% من المشاركين يرون أن أهداف الحرب لم تتحقق بالكامل، بينما قال 32% إنها لم تتحقق على الإطلاق، وأجاب 7% بأنهم لا يعرفون".
وحول عودة الفلسطينيين إلى شمال غزة، "اعتبر 31% من الإسرائيليين أن ذلك يعني انتهاء الحرب، مقابل 57% قالوا إنهم لا يعتقدون ذلك، بينما لم يعرف 12% الإجابة".
تعبر سيارة إسعاف مصرية تحمل جثمان فلسطيني توفي في المستشفى المصري متأثرا بجراحه في حرب غزة، ميناء رفح المصري في طريقها إلى قطاع غزة، 27 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
أول دفعة من الجرحى العسكريين في قطاع غزة يعبرون إلى مصر عبر معبر رفح
15:43 GMT
وبخصوص اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، توقع 36% من المشاركين أن الاتفاق سينفذ حتى النهاية، بينما رأى 36% أنه لن ينفذ بالكامل، ولم يعرف 28% الإجابة.
وفيما يتعلق بإنذار الأحزاب الدينية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن قانون التجنيد، أيّد 57% التوجه إلى انتخابات، مقابل 30% أيدوا إقرار القانون، بينما لم يعرف 13% الإجابة.
أتى هذا الاستطلاع بعد نحو أسبوعين من التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة، بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وقطر، والذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.
عودة النازحين بعد الهدنة في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
تقرير: شركة أمنية أمريكية تنشر 100 متعاقد في غزة
أمس, 15:54 GMT
وكانت إسرائيل قد شنت حربا على قطاع غزة، بدعم أمريكي، في الفترة ما بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، خلّفت أكثر من 159 ألف قتيل وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وأعلنت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الجمعة، أسماء الأسرى الإسرائيليين المرتقب الإفراج عنهم في الدفعة الرابعة من المرحلة الأولى لاتفاق تبادل المحتجزين والأسرى ووقف إطلاق النار مع إسرائيل، غدا السبت.
وذكر أبو عبيدة، المتحدث العسكري باسم "كتائب القسام"، الجناح العسكري للحركة، في منشور له عبر تطبيق "تلغرام"، صباح اليوم الجمعة، أنه "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج، يوم غد السبت، عن الأسرى الصهاينة الثلاثة".
وأفاد أبو عبيدة بأن أسماء الأسرى الثلاثة هم عوفر كالدرون، كيث شمونسل سيغال، ياردن بيباس.
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