https://sarabic.ae/20250131/الخارجية-الروسية-الخطوات-الأمريكية-لتطوير-الدفاع-الصاروخي-تؤكد-تحويل-الفضاء-إلى-ساحة-للمواجهة-1097346438.html

الخارجية الروسية: الخطوات الأمريكية لتطوير الدفاع الصاروخي تؤكد تحويل الفضاء إلى ساحة للمواجهة

الخارجية الروسية: الخطوات الأمريكية لتطوير الدفاع الصاروخي تؤكد تحويل الفضاء إلى ساحة للمواجهة

سبوتنيك عربي

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن موسكو تعتبر الخطوات الأخيرة التي اتخذتها واشنطن في مجال الدفاع الصاروخي بمثابة تأكيد... 31.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-31T11:30+0000

2025-01-31T11:30+0000

2025-01-31T12:13+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية، تعليقًا على قرارات واشنطن الأخيرة في مجال الدفاع الصاروخي: "انها تنص بشكل صريح على تعزيز الترسانة النووية الأمريكية ووسائل تنفيذ العمليات القتالية في الفضاء، بما في ذلك تطوير ونشر أنظمة الاعتراض الفضائية، نحن نرى في ذلك تأكيدًا آخر على تركيز الولايات المتحدة على تحويل الفضاء إلى ساحة مواجهة مسلحة".وأضافت زاخاروفا أن هذا الإجراء كان "العلامة الأولى" من بين قرارات البيت الأبيض لتطوير وتكثيف البرامج العسكرية التقنية المزعزعة للاستقرار بشدة.يذكر أن ترامب وعد بإنشاء قبة حديدية أمريكية خلال حملته الانتخابية، وقال: "لا يوجد خطر أكبر من التهديد المميت للأسلحة النووية والصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت"، مضيفا: "عندما أكون القائد العام... سأعمل مع الكونغرس وقادتنا العسكريين العظماء... لبناء أحدث درع دفاع صاروخي من الجيل التالي".شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة إنشاء درع صاروخي أمريكي يحمي الولايات المتحدة من أي تهديد صاروخي يمكن أن يستهدفها. وقالت الوثيقة إن المخطط سيتضمن، من بين أمور أخرى، خططًا للدفاع ضد الصواريخ الباليستية والفرط صوتية وصواريخ كروز المتقدمة، وتسريع نشر أجهزة استشعار التعقب الفضائية التي تفوق سرعة الصوت والصواريخ الباليستية، وتطوير ونشر صواريخ اعتراضية فضائية قادرة على اعتراض مرحلة التعزيز.وكما كتبت صحيفة "فاينانشال تايمز"، فإن مشروع نظام الدفاع الصاروخي "القبة الحديدية" الذي بدأه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يتضمن اعتراض الصواريخ النووية باستخدام شبكة من الأقمار الصناعية.وأضاف ترامب أن "قوات الفضاء الأمريكية"، التي أُنشئت في ظل إدارته، ستلعب دورا حيويا في الجهد المقترح.ترامب يتعهد بتطوير "درع" أمريكي مضاد للصواريخ الأسرع من الصوتعلى غرار إسرائيل... ترامب يأمر بإنشاء "قبة حديدية" أمريكية

https://sarabic.ae/20240629/ترامب-يعد-ببناء-قبة-حديدية-فوق-الولايات-المتحدة-1090292464.html

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