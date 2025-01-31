الخارجية الروسية: الخطوات الأمريكية لتطوير الدفاع الصاروخي تؤكد تحويل الفضاء إلى ساحة للمواجهة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
مصر تتمسك بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين رغم ضغوط ترامب
10:03 GMT
56 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
من الملعب
ريمونتادا تاريخية لبرشلونة والسيتي في عنق الزجاجة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
13:37 GMT
9 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:46 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: على الشرع بناء دولة حقيقية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العلاقات الروسية السورية أبعاد استراتيجية و تاريخية
18:03 GMT
30 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
09:37 GMT
23 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
11:03 GMT
17 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:33 GMT
17 د
ملفات ساخنة
العلاقات الروسية السورية أبعاد استراتيجية و تاريخية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ستنتهي الحرب بتقسيم أوكرانيا بين دول الجوار وستخرج روسيا قوية منتصرة
17:03 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250131/الخارجية-الروسية-الخطوات-الأمريكية-لتطوير-الدفاع-الصاروخي-تؤكد-تحويل-الفضاء-إلى-ساحة-للمواجهة-1097346438.html
الخارجية الروسية: الخطوات الأمريكية لتطوير الدفاع الصاروخي تؤكد تحويل الفضاء إلى ساحة للمواجهة
الخارجية الروسية: الخطوات الأمريكية لتطوير الدفاع الصاروخي تؤكد تحويل الفضاء إلى ساحة للمواجهة
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن موسكو تعتبر الخطوات الأخيرة التي اتخذتها واشنطن في مجال الدفاع الصاروخي بمثابة تأكيد... 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T11:30+0000
2025-01-31T12:13+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية، تعليقًا على قرارات واشنطن الأخيرة في مجال الدفاع الصاروخي: "انها تنص بشكل صريح على تعزيز الترسانة النووية الأمريكية ووسائل تنفيذ العمليات القتالية في الفضاء، بما في ذلك تطوير ونشر أنظمة الاعتراض الفضائية، نحن نرى في ذلك تأكيدًا آخر على تركيز الولايات المتحدة على تحويل الفضاء إلى ساحة مواجهة مسلحة".وأضافت زاخاروفا أن هذا الإجراء كان "العلامة الأولى" من بين قرارات البيت الأبيض لتطوير وتكثيف البرامج العسكرية التقنية المزعزعة للاستقرار بشدة.يذكر أن ترامب وعد بإنشاء قبة حديدية أمريكية خلال حملته الانتخابية، وقال: "لا يوجد خطر أكبر من التهديد المميت للأسلحة النووية والصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت"، مضيفا: "عندما أكون القائد العام... سأعمل مع الكونغرس وقادتنا العسكريين العظماء... لبناء أحدث درع دفاع صاروخي من الجيل التالي".شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة إنشاء درع صاروخي أمريكي يحمي الولايات المتحدة من أي تهديد صاروخي يمكن أن يستهدفها. وقالت الوثيقة إن المخطط سيتضمن، من بين أمور أخرى، خططًا للدفاع ضد الصواريخ الباليستية والفرط صوتية وصواريخ كروز المتقدمة، وتسريع نشر أجهزة استشعار التعقب الفضائية التي تفوق سرعة الصوت والصواريخ الباليستية، وتطوير ونشر صواريخ اعتراضية فضائية قادرة على اعتراض مرحلة التعزيز.وكما كتبت صحيفة "فاينانشال تايمز"، فإن مشروع نظام الدفاع الصاروخي "القبة الحديدية" الذي بدأه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يتضمن اعتراض الصواريخ النووية باستخدام شبكة من الأقمار الصناعية.وأضاف ترامب أن "قوات الفضاء الأمريكية"، التي أُنشئت في ظل إدارته، ستلعب دورا حيويا في الجهد المقترح.ترامب يتعهد بتطوير "درع" أمريكي مضاد للصواريخ الأسرع من الصوتعلى غرار إسرائيل... ترامب يأمر بإنشاء "قبة حديدية" أمريكية
https://sarabic.ae/20240629/ترامب-يعد-ببناء-قبة-حديدية-فوق-الولايات-المتحدة-1090292464.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_da92d22e5e92b452e22639a1bdbc6e9a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

الخارجية الروسية: الخطوات الأمريكية لتطوير الدفاع الصاروخي تؤكد تحويل الفضاء إلى ساحة للمواجهة

11:30 GMT 31.01.2025 (تم التحديث: 12:13 GMT 31.01.2025)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن موسكو تعتبر الخطوات الأخيرة التي اتخذتها واشنطن في مجال الدفاع الصاروخي بمثابة تأكيد على نية الولايات المتحدة تحويل الفضاء إلى ساحة للمواجهة المسلحة.
وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية، تعليقًا على قرارات واشنطن الأخيرة في مجال الدفاع الصاروخي: "انها تنص بشكل صريح على تعزيز الترسانة النووية الأمريكية ووسائل تنفيذ العمليات القتالية في الفضاء، بما في ذلك تطوير ونشر أنظمة الاعتراض الفضائية، نحن نرى في ذلك تأكيدًا آخر على تركيز الولايات المتحدة على تحويل الفضاء إلى ساحة مواجهة مسلحة".

وأوضحت أنها كانت تشير إلى تعليمات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بتكثيف المشروع الوطني المضاد للصواريخ وتوسيعه إلى نطاق يضاهي "حرب النجوم" في عهد الرئيس الأمريكي الأربعيني رونالد ريغان.

وأضافت زاخاروفا أن هذا الإجراء كان "العلامة الأولى" من بين قرارات البيت الأبيض لتطوير وتكثيف البرامج العسكرية التقنية المزعزعة للاستقرار بشدة.

وأشارت إلى أن مثل هذه القرارات التي تتخذها الولايات المتحدة لن تساعد في تخفيف التوترات في العلاقات بين موسكو وواشنطن.

الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2024
ترامب يعد ببناء "قبة حديدية" فوق الولايات المتحدة
29 يونيو 2024, 02:05 GMT
يذكر أن ترامب وعد بإنشاء قبة حديدية أمريكية خلال حملته الانتخابية، وقال: "لا يوجد خطر أكبر من التهديد المميت للأسلحة النووية والصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت"، مضيفا: "عندما أكون القائد العام... سأعمل مع الكونغرس وقادتنا العسكريين العظماء... لبناء أحدث درع دفاع صاروخي من الجيل التالي".
شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة إنشاء درع صاروخي أمريكي يحمي الولايات المتحدة من أي تهديد صاروخي يمكن أن يستهدفها.

وكان ترامب قد وجّه وزير الدفاع الأمريكي، في 28 يناير/كانون الثاني، بتقديم مخطط لمنظومة القبة الحديدية الدفاعية الصاروخية في غضون 60 يومًا.

وقالت الوثيقة إن المخطط سيتضمن، من بين أمور أخرى، خططًا للدفاع ضد الصواريخ الباليستية والفرط صوتية وصواريخ كروز المتقدمة، وتسريع نشر أجهزة استشعار التعقب الفضائية التي تفوق سرعة الصوت والصواريخ الباليستية، وتطوير ونشر صواريخ اعتراضية فضائية قادرة على اعتراض مرحلة التعزيز.
وكما كتبت صحيفة "فاينانشال تايمز"، فإن مشروع نظام الدفاع الصاروخي "القبة الحديدية" الذي بدأه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يتضمن اعتراض الصواريخ النووية باستخدام شبكة من الأقمار الصناعية.

كما أشار الرئيس الأمريكي السابق إلى أن حربا عالمية ثالثة ستجعل من الحروب العالمية الأولى والثانية "معارك صغيرة جدا"، مؤكدا أن أفضل طريقة لمنع مثل هذا الصراع هي الاستعداد بالتكنولوجيا والقوة.

وأضاف ترامب أن "قوات الفضاء الأمريكية"، التي أُنشئت في ظل إدارته، ستلعب دورا حيويا في الجهد المقترح.
ترامب يتعهد بتطوير "درع" أمريكي مضاد للصواريخ الأسرع من الصوت
على غرار إسرائيل... ترامب يأمر بإنشاء "قبة حديدية" أمريكية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала