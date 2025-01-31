https://sarabic.ae/20250131/الخارجية-الروسية-الخطوات-الأمريكية-لتطوير-الدفاع-الصاروخي-تؤكد-تحويل-الفضاء-إلى-ساحة-للمواجهة-1097346438.html
الخارجية الروسية: الخطوات الأمريكية لتطوير الدفاع الصاروخي تؤكد تحويل الفضاء إلى ساحة للمواجهة
الخارجية الروسية: الخطوات الأمريكية لتطوير الدفاع الصاروخي تؤكد تحويل الفضاء إلى ساحة للمواجهة
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن موسكو تعتبر الخطوات الأخيرة التي اتخذتها واشنطن في مجال الدفاع الصاروخي بمثابة تأكيد... 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T11:30+0000
2025-01-31T11:30+0000
2025-01-31T12:13+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية، تعليقًا على قرارات واشنطن الأخيرة في مجال الدفاع الصاروخي: "انها تنص بشكل صريح على تعزيز الترسانة النووية الأمريكية ووسائل تنفيذ العمليات القتالية في الفضاء، بما في ذلك تطوير ونشر أنظمة الاعتراض الفضائية، نحن نرى في ذلك تأكيدًا آخر على تركيز الولايات المتحدة على تحويل الفضاء إلى ساحة مواجهة مسلحة".وأضافت زاخاروفا أن هذا الإجراء كان "العلامة الأولى" من بين قرارات البيت الأبيض لتطوير وتكثيف البرامج العسكرية التقنية المزعزعة للاستقرار بشدة.يذكر أن ترامب وعد بإنشاء قبة حديدية أمريكية خلال حملته الانتخابية، وقال: "لا يوجد خطر أكبر من التهديد المميت للأسلحة النووية والصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت"، مضيفا: "عندما أكون القائد العام... سأعمل مع الكونغرس وقادتنا العسكريين العظماء... لبناء أحدث درع دفاع صاروخي من الجيل التالي".شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة إنشاء درع صاروخي أمريكي يحمي الولايات المتحدة من أي تهديد صاروخي يمكن أن يستهدفها. وقالت الوثيقة إن المخطط سيتضمن، من بين أمور أخرى، خططًا للدفاع ضد الصواريخ الباليستية والفرط صوتية وصواريخ كروز المتقدمة، وتسريع نشر أجهزة استشعار التعقب الفضائية التي تفوق سرعة الصوت والصواريخ الباليستية، وتطوير ونشر صواريخ اعتراضية فضائية قادرة على اعتراض مرحلة التعزيز.وكما كتبت صحيفة "فاينانشال تايمز"، فإن مشروع نظام الدفاع الصاروخي "القبة الحديدية" الذي بدأه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يتضمن اعتراض الصواريخ النووية باستخدام شبكة من الأقمار الصناعية.وأضاف ترامب أن "قوات الفضاء الأمريكية"، التي أُنشئت في ظل إدارته، ستلعب دورا حيويا في الجهد المقترح.ترامب يتعهد بتطوير "درع" أمريكي مضاد للصواريخ الأسرع من الصوتعلى غرار إسرائيل... ترامب يأمر بإنشاء "قبة حديدية" أمريكية
https://sarabic.ae/20240629/ترامب-يعد-ببناء-قبة-حديدية-فوق-الولايات-المتحدة-1090292464.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_da92d22e5e92b452e22639a1bdbc6e9a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الخارجية الروسية: الخطوات الأمريكية لتطوير الدفاع الصاروخي تؤكد تحويل الفضاء إلى ساحة للمواجهة
11:30 GMT 31.01.2025 (تم التحديث: 12:13 GMT 31.01.2025)
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن موسكو تعتبر الخطوات الأخيرة التي اتخذتها واشنطن في مجال الدفاع الصاروخي بمثابة تأكيد على نية الولايات المتحدة تحويل الفضاء إلى ساحة للمواجهة المسلحة.
وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية، تعليقًا على قرارات واشنطن الأخيرة في مجال الدفاع الصاروخي: "انها تنص بشكل صريح على تعزيز الترسانة النووية الأمريكية ووسائل تنفيذ العمليات القتالية في الفضاء، بما في ذلك تطوير ونشر أنظمة الاعتراض الفضائية، نحن نرى في ذلك تأكيدًا آخر على تركيز الولايات المتحدة على تحويل الفضاء إلى ساحة مواجهة مسلحة".
وأوضحت أنها كانت تشير إلى تعليمات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بتكثيف المشروع الوطني المضاد للصواريخ وتوسيعه إلى نطاق يضاهي "حرب النجوم" في عهد الرئيس الأمريكي الأربعيني رونالد ريغان.
وأضافت زاخاروفا أن هذا الإجراء كان "العلامة الأولى" من بين قرارات البيت الأبيض لتطوير وتكثيف البرامج العسكرية التقنية المزعزعة للاستقرار بشدة.
وأشارت إلى أن مثل هذه القرارات التي تتخذها الولايات المتحدة لن تساعد في تخفيف التوترات في العلاقات بين موسكو وواشنطن.
يذكر أن ترامب وعد بإنشاء قبة حديدية أمريكية خلال حملته الانتخابية، وقال: "لا يوجد خطر أكبر من التهديد المميت للأسلحة النووية والصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت"، مضيفا: "عندما أكون القائد العام... سأعمل مع الكونغرس وقادتنا العسكريين العظماء... لبناء أحدث درع دفاع صاروخي
من الجيل التالي".
شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة إنشاء درع صاروخي أمريكي يحمي الولايات المتحدة من أي تهديد صاروخي يمكن أن يستهدفها.
وكان ترامب قد وجّه وزير الدفاع الأمريكي، في 28 يناير/كانون الثاني، بتقديم مخطط لمنظومة القبة الحديدية الدفاعية الصاروخية في غضون 60 يومًا.
وقالت الوثيقة إن المخطط سيتضمن، من بين أمور أخرى، خططًا للدفاع ضد الصواريخ الباليستية والفرط صوتية وصواريخ كروز المتقدمة، وتسريع نشر أجهزة استشعار التعقب الفضائية التي تفوق سرعة الصوت والصواريخ الباليستية، وتطوير ونشر صواريخ اعتراضية فضائية قادرة على اعتراض مرحلة التعزيز.
وكما كتبت صحيفة "فاينانشال تايمز"، فإن مشروع نظام الدفاع الصاروخي "القبة الحديدية" الذي بدأه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يتضمن اعتراض الصواريخ النووية باستخدام شبكة من الأقمار الصناعية.
كما أشار الرئيس الأمريكي السابق إلى أن حربا عالمية ثالثة ستجعل من الحروب العالمية الأولى والثانية "معارك صغيرة جدا"، مؤكدا أن أفضل طريقة لمنع مثل هذا الصراع هي الاستعداد بالتكنولوجيا والقوة.
وأضاف ترامب أن "قوات الفضاء الأمريكية
"، التي أُنشئت في ظل إدارته، ستلعب دورا حيويا في الجهد المقترح.