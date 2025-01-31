https://sarabic.ae/20250131/الصفعة-الأقوى-في-العالم-رياضي-روسي-يحقق-اللقب-في-الرياض-فيديو-1097340013.html
"الصفعة الأقوى في العالم"... رياضي روسي يحقق اللقب في الرياض... فيديو
"الصفعة الأقوى في العالم"... رياضي روسي يحقق اللقب في الرياض... فيديو
سبوتنيك عربي
فاز الروسي فاسيلي كاموتسكي الملقب بـ "بيلمن"، يوم أمس الخميس، بلقب بطولة "باور سلاب" صاحب الصفعة الأقوى في فئة الوزن الثقيل بعد فوزه على كوا فيرنيس، ضمن... 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T10:13+0000
2025-01-31T10:13+0000
2025-01-31T10:16+0000
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ونجح كاموتسكي المعروف باسم "بلمين" (وهي اسم فطيرة روسية شعبية)، في تحقيق انتصار مهم في الحدث الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية، والأول في العام 2025، ليؤكد هيمنته في فئة الوزن الثقيل بعد نزال شهد ندية ومنافسة كبيرة.وارتدى "بلمين" العلم الروسي بانتظار إعلان النتائج، وعقب إعلان فوزه، لم يتمالك كاموتسكي دموعه من الفرح، معلنًا أنه أصبح الآن أقوى رجل في عالم "تبادل الصفعات".أشار الروسي فاسيلي كاموتسكي الملقب بـ "بيلمن"، الذي فاز بلقب بطل دوري "باور سلاب" في فئة الوزن الثقيل، إلى أن الجميع يعلم الآن أنه الأقوى في العالم في هذه الرياضة، ولا يهتم بمن سيقاتله بعد ذلك. ويتم تحديد الفائز في بطولات "تبادل الصفعات" من خلال الاعتماد على نظام خروج المغلوب، حيث يقف المتنافسان وجها لوجه، ويقوم كل واحد منهما بتوجيه صفعة للآخر، على أن يفوز المتباري الذي يطيح بمنافسه ويختل توزانه أو يستسلم له خصمه (ينسحب).روما الإيطالي يكرم أول لاعب سعودي يسجل في الدوري الأوروبيريال مدريد ومان سيتي وبايرن ميونخ... تعرف على المتأهلين إلى ملحق دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا
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نادي الفيديو, روسيا, رياضة
نادي الفيديو, روسيا, رياضة
"الصفعة الأقوى في العالم"... رياضي روسي يحقق اللقب في الرياض... فيديو
10:13 GMT 31.01.2025 (تم التحديث: 10:16 GMT 31.01.2025)
فاز الروسي فاسيلي كاموتسكي الملقب بـ "بيلمن"، يوم أمس الخميس، بلقب بطولة "باور سلاب" صاحب الصفعة الأقوى في فئة الوزن الثقيل بعد فوزه على كوا فيرنيس، ضمن فعاليات موسم الرياض.
ونجح كاموتسكي المعروف باسم "بلمين" (وهي اسم فطيرة روسية شعبية)، في تحقيق انتصار مهم في الحدث الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية، والأول في العام 2025، ليؤكد هيمنته في فئة الوزن الثقيل بعد نزال شهد ندية ومنافسة كبيرة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، انتهت مباراته مع فيرنيس بالتعادل، وفقا لحكام المواجهة، لكن هذه المرة، تمكن كاموتسكي من حسم النزال لصالحه، ليصبح البطل.
وارتدى "بلمين" العلم الروسي بانتظار إعلان النتائج، وعقب إعلان فوزه، لم يتمالك كاموتسكي دموعه من الفرح، معلنًا أنه أصبح الآن أقوى رجل في عالم "تبادل الصفعات".
أشار الروسي فاسيلي كاموتسكي الملقب بـ "بيلمن"، الذي فاز بلقب بطل دوري "باور سلاب" في فئة الوزن الثقيل، إلى أن الجميع يعلم الآن أنه الأقوى في العالم في هذه الرياضة، ولا يهتم بمن سيقاتله بعد ذلك.
"بلمين" يبلغ وزنه 170 كغم يعيش حياة متواضعة في قريته، حيث يعمل في أعمال زراعية بسيطة، وشارك لأول مرة في مسابقة "تبادل الصفعات" عن طريق الصدفة، عندما كان يتجول في متجر جاء إليه لكي يحصل على توقيع بطل العالم في رفع الأثقال، كيريل ساريتشيف، وقرر المشاركة في تلك البطولة التي كانت متاحة لجميع الراغبين، وذلك بعد إصرار من قبل زملائه.
ويتم تحديد الفائز في بطولات "تبادل الصفعات" من خلال الاعتماد على نظام خروج المغلوب، حيث يقف المتنافسان وجها لوجه، ويقوم كل واحد منهما بتوجيه صفعة للآخر، على أن يفوز المتباري الذي يطيح بمنافسه ويختل توزانه أو يستسلم له خصمه (ينسحب).