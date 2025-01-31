https://sarabic.ae/20250131/العثور-على-الصندوقين-الأسودين-للطائرة-الأمريكية-المنكوبة-في-واشنطن-1097329395.html

العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة الأمريكية المنكوبة في واشنطن

العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة الأمريكية المنكوبة في واشنطن

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بأنه تم العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة التي تحطمت في واشنطن صباح الخميس، بعد اصطدامها بمروحية عسكرية، في حادث... 31.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-31T01:07+0000

2025-01-31T01:07+0000

2025-01-31T01:09+0000

ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

الصندوق الأسود

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وقد عثر المحققون على مسجل الصوت في قمرة القيادة ومسجل بيانات الرحلة، حسبما أفادت مصادر لم تكشف هويتها لشبكتي "سي بي إس نيوز" و"آي بي سي نيوز" الأمريكتين.كما نقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية عن مكتب السناتور الديمقراطية ماريا كانتويل قولها: "تم انتشال أحد الصندوقين الأسودين، أو مسجلات الرحلة، للطائرة المنكوبة"، لافتة إلى أنه "لم يتضح على الفور أي من الصناديق السوداء التي تم انتشالها".وأوضحت وكالة سلامة النقل الأمريكية، المكلفة التحقيق، في وقت سابق، أن الصندوقين الأسودين كانا مغمورين بالمياه لكن يُفترض أن يكون بالإمكان تحليلهما.وبوقت سابق أمس، أعلن مدير فرق الإطفاء والطوارئ الطبية بمقاطعة كولومبيا في العاصمة الأمريكية واشنطن، جون دونيلي، انتشال 27 جثة من طائرة الركاب وجثة واحدة من المروحية العسكرية بعد اصطدامها في سماء واشنطن وسقوطهما في نهر بوتوماك، مشيرًا إلى أنه لا مؤشرات على وجود ناجين.وكانت عمدة واشنطن مورييل باوزر، قد أكدت، في وقت سابق، أن 64 شخصًا كانوا على متن طائرة الركاب التابعة للخطوط الجوية الأمريكية "أمريكان إيرلاينز" التي اصطدمت بمروحية عسكرية أمريكية من طراز "بلاك هوك" قرب مطار ريغان بالعاصمة واشنطن، مشيرة إلى أن المروحية كانت تقل ثلاثة أفراد وأنه لا تأكيد بشأن عدد القتلى.من جانبه، قال رئيس إدارة الإطفاء في العاصمة الأمريكية واشنطن، ريتشارد بونيه، إن عمليات البحث والإنقاذ في موقع تحطم طائرة الركاب قرب واشنطن ستستمر عدة أيام.وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عدم وجود ناجين من حادث اصطدام طائرة ركاب مدنية ومروحية عسكرية قرب مطار ريغان بالعاصمة واشنطن.وأعرب ترامب عن أسفه لمقتل مواطنين روس في تحطم الطائرة في سماء واشنطن، مشيرًا إلى أن طائرة الركاب التي اصطدمت بمروحية عسكرية كانت تسير على المسار الصحيح.

https://sarabic.ae/20250130/اصطدام-طائرة-ركاب-أمريكية-يتسبب-بمقتل-العشرات-فيديو-1097297012.html

https://sarabic.ae/20250130/ترامب-يعرب-عن-تعازيه-في-مقتل-مواطنين-روس-بحادث-تحطم-الطائرة-الأمريكية-1097323190.html

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ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الصندوق الأسود