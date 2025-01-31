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https://sarabic.ae/20250131/العثور-على-الصندوقين-الأسودين-للطائرة-الأمريكية-المنكوبة-في-واشنطن-1097329395.html
العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة الأمريكية المنكوبة في واشنطن
العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة الأمريكية المنكوبة في واشنطن
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بأنه تم العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة التي تحطمت في واشنطن صباح الخميس، بعد اصطدامها بمروحية عسكرية، في حادث... 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T01:07+0000
2025-01-31T01:09+0000
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
الصندوق الأسود
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وقد عثر المحققون على مسجل الصوت في قمرة القيادة ومسجل بيانات الرحلة، حسبما أفادت مصادر لم تكشف هويتها لشبكتي "سي بي إس نيوز" و"آي بي سي نيوز" الأمريكتين.كما نقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية عن مكتب السناتور الديمقراطية ماريا كانتويل قولها: "تم انتشال أحد الصندوقين الأسودين، أو مسجلات الرحلة، للطائرة المنكوبة"، لافتة إلى أنه "لم يتضح على الفور أي من الصناديق السوداء التي تم انتشالها".وأوضحت وكالة سلامة النقل الأمريكية، المكلفة التحقيق، في وقت سابق، أن الصندوقين الأسودين كانا مغمورين بالمياه لكن يُفترض أن يكون بالإمكان تحليلهما.وبوقت سابق أمس، أعلن مدير فرق الإطفاء والطوارئ الطبية بمقاطعة كولومبيا في العاصمة الأمريكية واشنطن، جون دونيلي، انتشال 27 جثة من طائرة الركاب وجثة واحدة من المروحية العسكرية بعد اصطدامها في سماء واشنطن وسقوطهما في نهر بوتوماك، مشيرًا إلى أنه لا مؤشرات على وجود ناجين.وكانت عمدة واشنطن مورييل باوزر، قد أكدت، في وقت سابق، أن 64 شخصًا كانوا على متن طائرة الركاب التابعة للخطوط الجوية الأمريكية "أمريكان إيرلاينز" التي اصطدمت بمروحية عسكرية أمريكية من طراز "بلاك هوك" قرب مطار ريغان بالعاصمة واشنطن، مشيرة إلى أن المروحية كانت تقل ثلاثة أفراد وأنه لا تأكيد بشأن عدد القتلى.من جانبه، قال رئيس إدارة الإطفاء في العاصمة الأمريكية واشنطن، ريتشارد بونيه، إن عمليات البحث والإنقاذ في موقع تحطم طائرة الركاب قرب واشنطن ستستمر عدة أيام.وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عدم وجود ناجين من حادث اصطدام طائرة ركاب مدنية ومروحية عسكرية قرب مطار ريغان بالعاصمة واشنطن.وأعرب ترامب عن أسفه لمقتل مواطنين روس في تحطم الطائرة في سماء واشنطن، مشيرًا إلى أن طائرة الركاب التي اصطدمت بمروحية عسكرية كانت تسير على المسار الصحيح.
https://sarabic.ae/20250130/اصطدام-طائرة-ركاب-أمريكية-يتسبب-بمقتل-العشرات-فيديو-1097297012.html
https://sarabic.ae/20250130/ترامب-يعرب-عن-تعازيه-في-مقتل-مواطنين-روس-بحادث-تحطم-الطائرة-الأمريكية-1097323190.html
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ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الصندوق الأسود
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الصندوق الأسود

العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة الأمريكية المنكوبة في واشنطن

01:07 GMT 31.01.2025 (تم التحديث: 01:09 GMT 31.01.2025)
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteAn American Airlines jet takes off from Reagan National Airport in Washington
An American Airlines jet takes off from Reagan National Airport in Washington - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بأنه تم العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة التي تحطمت في واشنطن صباح الخميس، بعد اصطدامها بمروحية عسكرية، في حادث أسفر عن مقتل 67 شخصًا.
وقد عثر المحققون على مسجل الصوت في قمرة القيادة ومسجل بيانات الرحلة، حسبما أفادت مصادر لم تكشف هويتها لشبكتي "سي بي إس نيوز" و"آي بي سي نيوز" الأمريكتين.
تصادم بين طائرتين أمريكيتين في واشنطن يوقع عددا من القتلى - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
تصادم بين طائرتين فوق أجواء واشنطن يتسبب بمقتل العشرات... فيديو
أمس, 05:17 GMT
كما نقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية عن مكتب السناتور الديمقراطية ماريا كانتويل قولها: "تم انتشال أحد الصندوقين الأسودين، أو مسجلات الرحلة، للطائرة المنكوبة"، لافتة إلى أنه "لم يتضح على الفور أي من الصناديق السوداء التي تم انتشالها".
وأوضحت وكالة سلامة النقل الأمريكية، المكلفة التحقيق، في وقت سابق، أن الصندوقين الأسودين كانا مغمورين بالمياه لكن يُفترض أن يكون بالإمكان تحليلهما.
وبوقت سابق أمس، أعلن مدير فرق الإطفاء والطوارئ الطبية بمقاطعة كولومبيا في العاصمة الأمريكية واشنطن، جون دونيلي، انتشال 27 جثة من طائرة الركاب وجثة واحدة من المروحية العسكرية بعد اصطدامها في سماء واشنطن وسقوطهما في نهر بوتوماك، مشيرًا إلى أنه لا مؤشرات على وجود ناجين.
وكانت عمدة واشنطن مورييل باوزر، قد أكدت، في وقت سابق، أن 64 شخصًا كانوا على متن طائرة الركاب التابعة للخطوط الجوية الأمريكية "أمريكان إيرلاينز" التي اصطدمت بمروحية عسكرية أمريكية من طراز "بلاك هوك" قرب مطار ريغان بالعاصمة واشنطن، مشيرة إلى أن المروحية كانت تقل ثلاثة أفراد وأنه لا تأكيد بشأن عدد القتلى.
من جانبه، قال رئيس إدارة الإطفاء في العاصمة الأمريكية واشنطن، ريتشارد بونيه، إن عمليات البحث والإنقاذ في موقع تحطم طائرة الركاب قرب واشنطن ستستمر عدة أيام.
تبحث وحدات الاستجابة للطوارئ في موقع تحطم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية على نهر بوتوماك بعد حادث وقع الليلة الماضية أثناء اقترابها من مطار رونالد ريغان الوطني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
ترامب يعرب عن تعازيه في مقتل مواطنين روس بحادث تحطم الطائرة الأمريكية
أمس, 17:20 GMT
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عدم وجود ناجين من حادث اصطدام طائرة ركاب مدنية ومروحية عسكرية قرب مطار ريغان بالعاصمة واشنطن.
وأعرب ترامب عن أسفه لمقتل مواطنين روس في تحطم الطائرة في سماء واشنطن، مشيرًا إلى أن طائرة الركاب التي اصطدمت بمروحية عسكرية كانت تسير على المسار الصحيح.
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