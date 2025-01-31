https://sarabic.ae/20250131/عناكب-تتساقط-من-السماء-البرازيل-تشهد-ظاهرة-غير-مسبوقة-وعلماء-يفسرون-السبب-فيديو-1097354055.html

"عناكب تتساقط من السماء".. البرازيل تشهد ظاهرة غير مسبوقة وعلماء يفسرون السبب.. فيديو

"عناكب تتساقط من السماء".. البرازيل تشهد ظاهرة غير مسبوقة وعلماء يفسرون السبب.. فيديو

سبوتنيك عربي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لظاهرة طبيعية نادرة في سماء البرازيل، تُظهر تساقط عناكب من السماء، في مشهد أثار رعب السكان. 31.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-31T14:20+0000

2025-01-31T14:20+0000

2025-01-31T14:20+0000

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العناكب

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ويُظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ظاهرة طبيعية نادرة، تم رصدها في 24 يناير/ كانون الثاني الجاري، في سماء بلدة ساو تومي داس لتراس بولاية ميناس غيرايس في البرازيل، عناكب وهي تتحرك في الهواء بشكل يشبه تساقط الثلوج.وسارع علماء الأحياء وخبراء العناكب لتفسير هذه الظاهرة الغريبة، وبحسب الخبراء، فإن هذه العناكب كانت تشارك في طقوس تزاوج جماعي، حيث تشكل شبكة عنكبوتية عملاقة للتكاثر، إذ تقف على أسطح مرتفعة (مثل الأشجار) وتطلق خيوطا حريرية في الهواء، وعندما تلتقط الرياح هذه الخيوط، ترفع العناكب في الهواء، ما يسمح لها بالانتقال من مكان إلى آخر.وتتجمع أعداد كبيرة من العناكب في ذات المكان، خاصة خلال مواسم التزاوج. عندما تطلق هذه العناكب خيوطها في نفس الوقت، يبدو المشهد وكأن "السماء تمطر عناكب".يذكر أن هذه الظاهرة تكون أكثر شيوعا في الأجواء الحارة والرطبة، حيث تساعد الرياح الخفيفة على حمل العناكب لمسافات أطول. ووفقا للعلماء، فإن هذه الظاهرة غالبا ما تكون مرتبطة بفترة التزاوج.وقالت عالمة العناكب آنا لوسيا تورينيو، الحاصلة على دكتوراه في العلوم البيولوجية، إن "بعض أنواع العناكب تظهر سلوكا اجتماعيا غير معتاد، حيث تتجمع في مستعمرات لزيادة فرص الحصول على الغذاء وحماية الصغار"، وتابعت: "عادة ما تتشكل هذه المستعمرات سنويا، وتضم أجيالا من الأمهات والبنات، لكنها تتفكك بعد انتهاء التزاوج".وعلى الرغم من التفسير العلمي، إلا أن المشهد ظل مصدرا للرعب والدهشة بالنسبة للمشاهدين، خاصة بعد أن تم تداوله على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام المحلية.وتذكرنا هذه الظاهرة، على الرغم من غرابتها، بمدى تعقيد الطبيعة وقدرتها على إبهارنا بمشاهد قد تبدو خيالية، لكنها في الواقع جزء من دورة حياة بعض الكائنات.رصد "عناكب" في المنطقة الجنوبية من المريخ... صورعمرها 15 مليون عام... اكتشاف ثاني أضخم حفرية عنكبوت

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