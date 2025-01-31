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قطاع التعدين في دولة عربية يشهد صفقة مشروع ضخم باستثمارات بمليارات الدولارات
قطاع التعدين في دولة عربية يشهد صفقة مشروع ضخم باستثمارات بمليارات الدولارات
سبوتنيك عربي
شهد قطاع التعدين في دولة عربية صفقة باستثمارات تصل إلى قيمة 1.2 مليار دولار، إذ تهدف لدعم احتياجات البلاد المتزايدة من الطلب على المعادن، باعتبارها عنصرا... 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T06:55+0000
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وذكرت منصة "الطاقة"، صباح اليوم الجمعة، أن الشركة القابضة "أي دي كيو" الإماراتية، وشركة "أوريون ريسورس بارتنرز" (أوريون أبو ظبي)، وقّعتا اتفاقية لتأسيس مشروع مشترك مملوك مناصفة بين الشركتين في أبوظبي، لتنفيذ استثمارات استراتيجية في قطاعي المعادن والتعدين.وتتخذ شركة "أوريون أبوظبي" من سوق أبوظبي العالمي مقرا لها، وتستثمر في شركات التعدين عبر مجموعة من فئات الأصول الشاملة لشراء الأسهم ومنح القروض والأدوات المرتبطة بالإنتاج كالعوائد والتدفُّقات.فيما تعتزم شركة "أوريون أبوظبي" إبرام اتفاقيات طويلة الأجل للحصول على المعادن الأساسية والاستراتيجية، خاصة معدن النحاس وخام الحديد عالي الجودة، فضلا عن سلع أساسية أخرى ضرورية لتعزيز أمن سلسلة التوريد العالمية ودعم التحوُّل في قطاع الطاقة.ويفترض أن يصبح المشروع جزءا من قطاع البنية التحتية والمعادن الأساسية، الذي أطلقته الشركة القابضة الإماراتية في الآونة الأخيرة، من أجل الاستثمار في تطوير منصات الأعمال العالمية المحققة لقيمة مضافة وعوائد مالية مستدامة لإمارة أبوظبي، على المدى البعيد.
https://sarabic.ae/20220930/نوبل-العرب-تفاصيل-جائزة-رصدتها-الإمارات-للنوابغ-في-6-فروع-علمية-1068427135.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار, أفريقيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار, أفريقيا

قطاع التعدين في دولة عربية يشهد صفقة مشروع ضخم باستثمارات بمليارات الدولارات

06:55 GMT 31.01.2025 (تم التحديث: 07:05 GMT 31.01.2025)
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورتفريغ الفحم في محطة ريفتينسك الكهروحرارية لشركة "إينيل روسيا"
تفريغ الفحم في محطة ريفتينسك الكهروحرارية لشركة إينيل روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
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شهد قطاع التعدين في دولة عربية صفقة باستثمارات تصل إلى قيمة 1.2 مليار دولار، إذ تهدف لدعم احتياجات البلاد المتزايدة من الطلب على المعادن، باعتبارها عنصرا رئيسًا في رحلة تحول الطاقة.
وذكرت منصة "الطاقة"، صباح اليوم الجمعة، أن الشركة القابضة "أي دي كيو" الإماراتية، وشركة "أوريون ريسورس بارتنرز" (أوريون أبو ظبي)، وقّعتا اتفاقية لتأسيس مشروع مشترك مملوك مناصفة بين الشركتين في أبوظبي، لتنفيذ استثمارات استراتيجية في قطاعي المعادن والتعدين.
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وتتخذ شركة "أوريون أبوظبي" من سوق أبوظبي العالمي مقرا لها، وتستثمر في شركات التعدين عبر مجموعة من فئات الأصول الشاملة لشراء الأسهم ومنح القروض والأدوات المرتبطة بالإنتاج كالعوائد والتدفُّقات.

ويهدف المشروع إلى الاستثمار في مجموعة واسعة من المعادن الأساسية والاستراتيجية في مناطق جغرافية مختلفة، مع التركيز على الأسواق الناشئة في قارات أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

فيما تعتزم شركة "أوريون أبوظبي" إبرام اتفاقيات طويلة الأجل للحصول على المعادن الأساسية والاستراتيجية، خاصة معدن النحاس وخام الحديد عالي الجودة، فضلا عن سلع أساسية أخرى ضرورية لتعزيز أمن سلسلة التوريد العالمية ودعم التحوُّل في قطاع الطاقة.
ويفترض أن يصبح المشروع جزءا من قطاع البنية التحتية والمعادن الأساسية، الذي أطلقته الشركة القابضة الإماراتية في الآونة الأخيرة، من أجل الاستثمار في تطوير منصات الأعمال العالمية المحققة لقيمة مضافة وعوائد مالية مستدامة لإمارة أبوظبي، على المدى البعيد.
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