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وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الفلسطينية: نعول على دور روسيا لحل القضية الفلسطينية في المستقبل القريب

وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الفلسطينية: نعول على دور روسيا لحل القضية الفلسطينية في المستقبل القريب

سبوتنيك عربي

أكدت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الفلسطينية الدكتورة فارسين شاهين، أن "روسيا دولة صديقة وداعمة للشعب الفلسطيني على مدى عقود"، مشيرة إلى أن "هناك تعويلاً... 31.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-31T07:17+0000

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وقالت شاهين لوكالة "سبوتنيك": "نأمل أن يكون لروسيا صوت كبير في مسار استقلالنا. هناك حوارات تجري بين مختلف الأطراف، وأن الهدف هو تقوية هذا الحوار، والعمل على تقوية البيت الفلسطيني الجامع في إطار منظمة التحرير الفلسطينية".وأشارت شاهين إلى أن "دولة مثل روسيا قد يكون لها دور كبير جدًا في هذا السياق، خصوصا وأنها تدرك تمامًا ماهية القضية الفلسطينية وتعي أين يكمن الحل"، مؤكدة أن "فلسطين تعول على دور روسيا في المستقبل القريب".وقالت: "إسرائيل ستستمر في تحريضها على الشعب الفلسطيني إذا لم تجد من يلجمها"، ودعت الوزيرة العالم الحر إلى "اتخاذ موقف حازم ضد القمع الإسرائيلي"، قائلة: "يجب أن يقول العالم، كفى قمعًا للشعب الفلسطيني. آن الأوان بعد كل المآسي التي مررنا بها أن يتم وقف هذا الإجرام".وأكدت ضيفة "سبوتنيك"، أن "الحل المستدام يجب أن يؤدي إلى دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية"، مشددة على أنه "من دون هذا الحل، لن يكون هناك أمن ولا استقرار في المنطقة".وحول ما يتعلق بالمسار القانوني، أكدت شاهين أن "هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها مواجهة الاحتلال"، مشيرة إلى أن "السلطة الفلسطينية والقيادة الفلسطينية تسعيان لاستخدام مسار القانون الدولي"، حيث قالت: "الحل العسكري لن يجدي، ورأينا على مدار سنوات أن الحلول العسكرية لن تفضي إلى تحقيق تطلعاتنا"، وأوضحت أن "مسار القانون الدولي صعب جدًا، لكنه يبقى الحل الذي يجب أن يحتكم إليه جميع دول العالم".وذكرت أن "المملكة العربية السعودية تلعب دورًا هامًا في هذا السياق، حيث نعوّل عليها لأنها دولة وازنة ولها ثقلها على الساحة الدولية". وأشارت إلى أن "السعودية تقف بقوة ضد تحالفات التطبيع ما لم يكن هناك مسار لتجسيد الدولة الفلسطينية".وأشارت إلى أن "الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي حلول تتعلق بحل الدولتين على حدود 1967"، مؤكدة أن "هذا هو الحل المعترف به دوليًا ويتماشى مع القرارات الدولية".وعن الوضع في قطاع غزة، أوضحت الوزيرة شاهين، أن "الحكومة الفلسطينية تعمل على خطة تعافي كبيرة بدأت منذ أشهر قبل وقف إطلاق النار"، وأكدت أن "هناك غرفة عمليات حكومية تضم أكثر من 20 جهة حكومية تعمل على مدار 24 ساعة وتدير العديد من الطواقم على الأرض في غزة".وقالت إن "المهندسين الفلسطينيين، الذين بلغ عددهم 700 مهندس، يعملون على تقدير الخسائر، بينما يتم تنفيذ برامج عاجلة تتعلق بالإيواء وإزالة الركام والمساعدات النقدية".وأكدت شاهين أن "القيادة الفلسطينية واضحة جدًا في ملف قطاع غزة"، وأكدت أن القطاع سيعود إلى "الحضن الفلسطيني الشامل"، مشيرة إلى أن "السلطة الفلسطينية تتحمل المسؤولية الكاملة عن غزة، وأن معظم دول العالم تؤكد أن الدور اليوم هو للسلطة الفلسطينية".وبخصوص التعاون مع حركة حماس، قالت الوزيرة فارسين شاهين: "من المبكر الحديث عن تعاون مع حماس، لكن الشعب في غزة هو شعبنا ونحن مسؤولون عنهم جميعًا".وأكدت أن "السلطة الفلسطينية ستقوم بترتيب الأمور بما يسمح لها بالعمل في قطاع غزة بشكل سلس"، مشيرة إلى أن "هناك تفاهمات يُأمل أن تتحقق قريبًا".وتناولت الوزيرة الجهود الفلسطينية في مجال القانون الدولي، مشيرة إلى أنه "قد تم اتخاذ خطوات مهمة من وزارة الخارجية والقيادة الفلسطينية على الصعيد الدولي، من خلال محاكم الجنايات الدولية، حيث تم إصدار قرارات بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين، ومنهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".وأكدت أن "هناك تحركات مستمرة على مختلف المستويات، بما في ذلك تحركات في مجلس الأمن الدولي، وتعاون مع التحالف الدولي لحل الدولتين، والمشاركة في مؤتمر السلام، الذي سينعقد منتصف العام المقبل".ورغم هذه الجهود، حذّرت الدكتورة شاهين من "تصاعد الوحشية الإسرائيلية"، مشيرة إلى أن "ما نراه اليوم من ممارسات إسرائيلية غير مسبوقة قد يكون تمهيدًا لتحويل الحرب من غزة إلى الضفة الغربية"، وأضافت أن "هذا يشير إلى استمرار العقلية الاحتلالية الإسرائيلية، وتهديدًا حقيقيًا لحقوق الشعب الفلسطيني".مبعوث ترامب للشرق الأوسط: قطاع غزة "لم يبق منه شيء""حماس": المواقف العربية تقطع الطريق على أحلام ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين

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