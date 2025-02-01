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مستشار حميدتي لراديو "سبوتنيك": المرحلة المقبلة ستشهد تغيرات في المعادلة الميدانية عسكريا
مستشار حميدتي لراديو "سبوتنيك": المرحلة المقبلة ستشهد تغيرات في المعادلة الميدانية عسكريا
سبوتنيك عربي
قال مستشار قائد قوات "الدعم السريع"، الباشا محمد طبيق، إن خطاب "حميدتي" يتزامن مع انتصارات حققتها قوات الدعم السريع على الجيش السوداني في العاصمة الخرطوم،... 01.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-01T13:41+0000
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وأوضح في حديثه مع راديو "سبوتنيك"، أن "القوات خاضت أربع معارك حققت فيها انتصارات كبيرة وتم تدمير عدد من الدبابات والاستيلاء على مركبات قتالية".وأكد أن "قوات الدعم السريع تتمركز في مناطق مهمة واستراتيجية داخل العاصمة، في الخرطوم بحري"، مشيرا إلى أن قواته "تحاصر سلاح الإشارة، وداخل سنتر الخرطوم والقصر الجمهوري، ومحاصرة للقيادة العامة والدفاع الجوي، بخلاف المناطق الأخرى التي تتقدم بها في عموم البلاد، سواء الفاشر أو الصحراء والنيل الأزرق والجزيرة وشمال كردفان".ووصف المستشار خطاب حميدتي بأنه "خطاب الواثق من نفسه وواثق في النصر، بما يفسر أن القادم سيشهد متغيرات في المعادلة الميدانية وتحقق انتصارات أكبر".وأقر مستشار قائد قوات الدعم السريع بأن الجيش السوداني "دخل مدينة أم روابة"، ولكن في نفس الوقت أشار إلى أن قواته "ما زالت متواجدة في مناطق عديدة هناك وتحاصر مدينة الأبيض"، مشددا على أن "قوات الدعم السريع تملك أدوات تجعلها تحقق انتصارات كبيرة".وفي وقت سابق، صعّد قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، لهجته متوعدًا بشن هجوم "وشيك" على مواقع "مهمة" للجيش السوداني والسيطرة عليها، وذلك بعد الهزائم التي منيت بها قواته في الأشهر الأخيرة، والتي مكنت الجيش من استعادة مناطق في الخرطوم والجزيرة وسنار وشمال كردفان.وفي أول تعليق له على تمكن الجيش السوداني من إنهاء حصار القيادة العامة في وسط الخرطوم وسيطرته على أغلب محلية بحري شمال الخرطوم، قال حميدتي في خطاب مصور بثته منصات قوات الدعم السريع: "نريد أن نحرر مناطق محددة، والقادة الميدانيين سيبلغوكم بالأمر ولن أذيعه في الإعلام"، حسبما نقل موقع "الراكوبة".وأضاف حميدتي، في إشارة إلى القوات المسلحة: "هم كانوا معنا داخل الخرطوم في المقرن وبنك السودان والاستراتيجية وطردناهم وسنطردهم مرة أخرى، لكن هذه المرة ليست كسابقتها".وكان الجيش السوداني قد أعلن، في 25 يناير/كانون الثاني الجاري، إكمال المرحلة الثانية من عملياته العسكرية في العاصمة الخرطوم، بربط قواته القادمة من أم درمان وشمال بحري بجنوده الموجودين في سلاح الإشارة، وهي خطوة أنهت حصار قوات الدعم السريع على القيادة العامة بوسط الخرطوم والذي استمر لأكثر من 20 شهرا.
https://sarabic.ae/20250201/مجلس-الأمن-يدعو-إلى-وقف-القتال-وحماية-المدنيين-في-السودان--1097373450.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار, الجيش السوداني, حصري, الأخبار

مستشار حميدتي لراديو "سبوتنيك": المرحلة المقبلة ستشهد تغيرات في المعادلة الميدانية عسكريا

13:41 GMT 01.02.2025
© AP Photo / Hussein Mallaجندي سوداني من قوات الدعم السريع
جندي سوداني من قوات الدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Hussein Malla
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قال مستشار قائد قوات "الدعم السريع"، الباشا محمد طبيق، إن خطاب "حميدتي" يتزامن مع انتصارات حققتها قوات الدعم السريع على الجيش السوداني في العاصمة الخرطوم، مشددا على أن المرحلة المقبلة ستشهد متغيرات في المعادلة الميدانية على الأرض.
وأوضح في حديثه مع راديو "سبوتنيك"، أن "القوات خاضت أربع معارك حققت فيها انتصارات كبيرة وتم تدمير عدد من الدبابات والاستيلاء على مركبات قتالية".
وأكد أن "قوات الدعم السريع تتمركز في مناطق مهمة واستراتيجية داخل العاصمة، في الخرطوم بحري"، مشيرا إلى أن قواته "تحاصر سلاح الإشارة، وداخل سنتر الخرطوم والقصر الجمهوري، ومحاصرة للقيادة العامة والدفاع الجوي، بخلاف المناطق الأخرى التي تتقدم بها في عموم البلاد، سواء الفاشر أو الصحراء والنيل الأزرق والجزيرة وشمال كردفان".
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ووصف المستشار خطاب حميدتي بأنه "خطاب الواثق من نفسه وواثق في النصر، بما يفسر أن القادم سيشهد متغيرات في المعادلة الميدانية وتحقق انتصارات أكبر".
وأقر مستشار قائد قوات الدعم السريع بأن الجيش السوداني "دخل مدينة أم روابة"، ولكن في نفس الوقت أشار إلى أن قواته "ما زالت متواجدة في مناطق عديدة هناك وتحاصر مدينة الأبيض"، مشددا على أن "قوات الدعم السريع تملك أدوات تجعلها تحقق انتصارات كبيرة".
وفي وقت سابق، صعّد قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، لهجته متوعدًا بشن هجوم "وشيك" على مواقع "مهمة" للجيش السوداني والسيطرة عليها، وذلك بعد الهزائم التي منيت بها قواته في الأشهر الأخيرة، والتي مكنت الجيش من استعادة مناطق في الخرطوم والجزيرة وسنار وشمال كردفان.
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وفي أول تعليق له على تمكن الجيش السوداني من إنهاء حصار القيادة العامة في وسط الخرطوم وسيطرته على أغلب محلية بحري شمال الخرطوم، قال حميدتي في خطاب مصور بثته منصات قوات الدعم السريع: "نريد أن نحرر مناطق محددة، والقادة الميدانيين سيبلغوكم بالأمر ولن أذيعه في الإعلام"، حسبما نقل موقع "الراكوبة".
وأضاف حميدتي، في إشارة إلى القوات المسلحة: "هم كانوا معنا داخل الخرطوم في المقرن وبنك السودان والاستراتيجية وطردناهم وسنطردهم مرة أخرى، لكن هذه المرة ليست كسابقتها".
وكان الجيش السوداني قد أعلن، في 25 يناير/كانون الثاني الجاري، إكمال المرحلة الثانية من عملياته العسكرية في العاصمة الخرطوم، بربط قواته القادمة من أم درمان وشمال بحري بجنوده الموجودين في سلاح الإشارة، وهي خطوة أنهت حصار قوات الدعم السريع على القيادة العامة بوسط الخرطوم والذي استمر لأكثر من 20 شهرا.
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