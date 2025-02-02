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https://sarabic.ae/20250202/تدابير-شبيهة-بإجراءات-كورونا-في-دولة-عربية-إغلاق-مدارس-والتعليم-عن-بعد-1097401682.html
تدابير شبيهة بإجراءات كورونا في دولة عربية... إغلاق مدارس والتعليم عن بعد
تدابير شبيهة بإجراءات كورونا في دولة عربية... إغلاق مدارس والتعليم عن بعد
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة التربية الوطنية بالتنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب، عن إجراءات عاجلة لمواجهة تفشي داء الحصبة في البلاد، وذلك بعد تسجيل 125 ألف... 02.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-02T12:09+0000
2025-02-02T12:09+0000
مجتمع
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وحسب موقع "اليوم 24"، تشمل هذه التدابير حملة تلقيح واسعة داخل المدارس، وإجراءات احترازية مماثلة لتلك التي تم اعتمادها خلال جائحة كورونا، بما في ذلك إغلاق المدارس المتضررة واعتماد التعليم عن بُعد في بعض الحالات.وجاءت أبرز الإجراءات المعلنة كالتالي:تأتي هذه القرارات في ظل انتشار غير مسبوق لداء الحصبة في المغرب، مما دفع السلطات إلى تطبيق تدابير صارمة لحماية التلاميذ والحد من انتشار المرض.وتُصيب الحصبة الجهاز التنفسي أولاً، ثم تنتشر في جميع أنحاء الجسم، وتشمل أعراضها الحمى الشديدة والسعال وسيلان الأنف وظهور طفح جلدي ينتشر في جميع أنحاء الجسم، ويُعتبر التلقيح أفضل وسيلة للوقاية من الإصابة بالحصبة ومنع انتقالها إلى الآخرين.
https://sarabic.ae/20250125/انتشار-غير-مسبوق-للحصبة-في-دولة-عربية-والسلطات-تعلنه-وباء-ما-القصة؟-1097139919.html
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أخبار المغرب اليوم, الصحة, العالم العربي, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, الصحة, العالم العربي, الأخبار

تدابير شبيهة بإجراءات كورونا في دولة عربية... إغلاق مدارس والتعليم عن بعد

12:09 GMT 02.02.2025
© AP Photo / Abdeljalil Bounharالدار البيضاء، التباعد الاجتماعي، المغرب، مايو/ أيار 2020
الدار البيضاء، التباعد الاجتماعي، المغرب، مايو/ أيار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
© AP Photo / Abdeljalil Bounhar
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أعلنت وزارة التربية الوطنية بالتنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب، عن إجراءات عاجلة لمواجهة تفشي داء الحصبة في البلاد، وذلك بعد تسجيل 125 ألف إصابة و120 حالة وفاة.
وحسب موقع "اليوم 24"، تشمل هذه التدابير حملة تلقيح واسعة داخل المدارس، وإجراءات احترازية مماثلة لتلك التي تم اعتمادها خلال جائحة كورونا، بما في ذلك إغلاق المدارس المتضررة واعتماد التعليم عن بُعد في بعض الحالات.

وجاءت أبرز الإجراءات المعلنة كالتالي:

حملة تلقيح مدرسية تبدأ الاثنين 3 فبراير 2025، بالتنسيق مع الفرق الطبية، مع توفير فضاءات مناسبة داخل المؤسسات التعليمية لضمان سير العملية بسلاسة ومنع الاكتظاظ.
استبعاد التلاميذ غير الملقحين عند ظهور حالات مرضية داخل مؤسساتهم، لحمايتهم من الإصابة بالعدوى.
إغلاق المدارس التي تسجل بؤرًا وبائية بقرار من الجهات الصحية، مع تطبيق التعليم عن بُعد للحفاظ على استمرارية التعلم.
التطعيم ضد الحصبة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
مجتمع
انتشار غير مسبوق للحصبة في دولة عربية والسلطات تعلنه وباء.. ما القصة؟
25 يناير, 10:53 GMT
استبعاد الحالات الفردية المصابة ومنعها من الحضور للمدرسة حتى تمام شفائها، مع إبلاغ أولياء الأمور وضمان التزامهم بفترة العزل المنزلي.
فرض تلقيح إلزامي، حيث سيُطلب من أولياء الأمور التوجه إلى المراكز الصحية المخصصة لتطعيم أبنائهم، وإلا سيتم منعهم من التعليم الحضوري.
بدء فحص شهادات التلقيح داخل المدارس العمومية والخاصة اعتبارًا من الاثنين، للتأكد من التزام جميع التلاميذ بالإجراء الجديد.
تأتي هذه القرارات في ظل انتشار غير مسبوق لداء الحصبة في المغرب، مما دفع السلطات إلى تطبيق تدابير صارمة لحماية التلاميذ والحد من انتشار المرض.
وتُصيب الحصبة الجهاز التنفسي أولاً، ثم تنتشر في جميع أنحاء الجسم، وتشمل أعراضها الحمى الشديدة والسعال وسيلان الأنف وظهور طفح جلدي ينتشر في جميع أنحاء الجسم، ويُعتبر التلقيح أفضل وسيلة للوقاية من الإصابة بالحصبة ومنع انتقالها إلى الآخرين.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:05 GMT
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