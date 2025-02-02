https://sarabic.ae/20250202/تدابير-شبيهة-بإجراءات-كورونا-في-دولة-عربية-إغلاق-مدارس-والتعليم-عن-بعد-1097401682.html

تدابير شبيهة بإجراءات كورونا في دولة عربية... إغلاق مدارس والتعليم عن بعد

تدابير شبيهة بإجراءات كورونا في دولة عربية... إغلاق مدارس والتعليم عن بعد

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة التربية الوطنية بالتنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب، عن إجراءات عاجلة لمواجهة تفشي داء الحصبة في البلاد، وذلك بعد تسجيل 125 ألف... 02.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-02T12:09+0000

2025-02-02T12:09+0000

2025-02-02T12:09+0000

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وحسب موقع "اليوم 24"، تشمل هذه التدابير حملة تلقيح واسعة داخل المدارس، وإجراءات احترازية مماثلة لتلك التي تم اعتمادها خلال جائحة كورونا، بما في ذلك إغلاق المدارس المتضررة واعتماد التعليم عن بُعد في بعض الحالات.وجاءت أبرز الإجراءات المعلنة كالتالي:تأتي هذه القرارات في ظل انتشار غير مسبوق لداء الحصبة في المغرب، مما دفع السلطات إلى تطبيق تدابير صارمة لحماية التلاميذ والحد من انتشار المرض.وتُصيب الحصبة الجهاز التنفسي أولاً، ثم تنتشر في جميع أنحاء الجسم، وتشمل أعراضها الحمى الشديدة والسعال وسيلان الأنف وظهور طفح جلدي ينتشر في جميع أنحاء الجسم، ويُعتبر التلقيح أفضل وسيلة للوقاية من الإصابة بالحصبة ومنع انتقالها إلى الآخرين.

https://sarabic.ae/20250125/انتشار-غير-مسبوق-للحصبة-في-دولة-عربية-والسلطات-تعلنه-وباء-ما-القصة؟-1097139919.html

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