https://sarabic.ae/20250202/خبير-في-العلاقات-الدولية-زيارة-بن-فرحان-إلى-سوريا-تهدف-للدعم-المجتمعي-ورفع-العقوبات-حاجة-ملحة-1097131325.html

خبير في العلاقات الدولية: زيارة بن فرحان إلى سوريا تهدف للدعم المجتمعي ورفع العقوبات حاجة ملحة

خبير في العلاقات الدولية: زيارة بن فرحان إلى سوريا تهدف للدعم المجتمعي ورفع العقوبات حاجة ملحة

سبوتنيك عربي

أكّد بشير بدور، الباحث في العلاقات الدولية، أنّ "زيارة وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان إلى سوريا تأتي في إطار الدعم المجتمعي... 02.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-02T11:50+0000

2025-02-02T11:50+0000

2025-02-02T11:50+0000

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وأشار في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى أنّ "رفع العقوبات عن سوريا يعد من القضايا الأساسية في المرحلة القادمة"، متوقعًا أن "يتم رفع هذه العقوبات، خاصة بعد تغيّر الظروف التي فرضت على النظام السابق". وقال: "طالما أن السبب الذي استدعى فرض العقوبات قد انتفى، نعتقد أن هذه العقوبات ستُزال، خاصة وأن الدور المحوري لدول الخليج، وخاصة المملكة العربية السعودية، كان سباقًا في العلاقة مع الإدارة الأميركية والإدارة الجديدة في سوريا، مما يشي بمرحلة متغيرات كبيرة في الواقع الاقتصادي والسياسي في البلاد".وأشار ضيف "سبوتنيك" إلى أن "الأولوية اليوم هي الحفاظ على وحدة سوريا، وهذا ما صرح به أحمد شرع، الذي أكد رفضه لأي محاولات لتقسيم البلاد". وأضاف: "هناك اليوم دعوة لمؤتمر وطني سوري لصياغة بنود جديدة تُبنى على أساسها سوريا الجديدة، حيث أن الشارع السوري بحاجة إلى حالة نهضوية، خاصة على الصعيد الاقتصادي".أهالي يكشفون لـ"سبوتنيك" حقيقة ما حصل في عدد من قرى ريف حمص وسط سوريا

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