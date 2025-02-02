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خبير في العلاقات الدولية: زيارة بن فرحان إلى سوريا تهدف للدعم المجتمعي ورفع العقوبات حاجة ملحة
خبير في العلاقات الدولية: زيارة بن فرحان إلى سوريا تهدف للدعم المجتمعي ورفع العقوبات حاجة ملحة
سبوتنيك عربي
أكّد بشير بدور، الباحث في العلاقات الدولية، أنّ "زيارة وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان إلى سوريا تأتي في إطار الدعم المجتمعي... 02.02.2025, سبوتنيك عربي
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أخبار سوريا اليوم
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تقارير سبوتنيك
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وأشار في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى أنّ "رفع العقوبات عن سوريا يعد من القضايا الأساسية في المرحلة القادمة"، متوقعًا أن "يتم رفع هذه العقوبات، خاصة بعد تغيّر الظروف التي فرضت على النظام السابق". وقال: "طالما أن السبب الذي استدعى فرض العقوبات قد انتفى، نعتقد أن هذه العقوبات ستُزال، خاصة وأن الدور المحوري لدول الخليج، وخاصة المملكة العربية السعودية، كان سباقًا في العلاقة مع الإدارة الأميركية والإدارة الجديدة في سوريا، مما يشي بمرحلة متغيرات كبيرة في الواقع الاقتصادي والسياسي في البلاد".وأشار ضيف "سبوتنيك" إلى أن "الأولوية اليوم هي الحفاظ على وحدة سوريا، وهذا ما صرح به أحمد شرع، الذي أكد رفضه لأي محاولات لتقسيم البلاد". وأضاف: "هناك اليوم دعوة لمؤتمر وطني سوري لصياغة بنود جديدة تُبنى على أساسها سوريا الجديدة، حيث أن الشارع السوري بحاجة إلى حالة نهضوية، خاصة على الصعيد الاقتصادي".أهالي يكشفون لـ"سبوتنيك" حقيقة ما حصل في عدد من قرى ريف حمص وسط سوريا
https://sarabic.ae/20250124/وزير-الخارجية-العراقي-يحذر-من-تمدد-داعش-في-سوريا-1097120050.html
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حصري, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, السعودية, تقارير سبوتنيك
حصري, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, السعودية, تقارير سبوتنيك

خبير في العلاقات الدولية: زيارة بن فرحان إلى سوريا تهدف للدعم المجتمعي ورفع العقوبات حاجة ملحة

11:50 GMT 02.02.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayلحظة وصول وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إلى العاصمة اللبنانية بيروت
لحظة وصول وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
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حصري
أكّد بشير بدور، الباحث في العلاقات الدولية، أنّ "زيارة وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان إلى سوريا تأتي في إطار الدعم المجتمعي والمساعدة في إعادة بناء العلاقات مع الدولة السورية".
وأشار في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى أنّ "رفع العقوبات عن سوريا يعد من القضايا الأساسية في المرحلة القادمة"، متوقعًا أن "يتم رفع هذه العقوبات، خاصة بعد تغيّر الظروف التي فرضت على النظام السابق". وقال: "طالما أن السبب الذي استدعى فرض العقوبات قد انتفى، نعتقد أن هذه العقوبات ستُزال، خاصة وأن الدور المحوري لدول الخليج، وخاصة المملكة العربية السعودية، كان سباقًا في العلاقة مع الإدارة الأميركية والإدارة الجديدة في سوريا، مما يشي بمرحلة متغيرات كبيرة في الواقع الاقتصادي والسياسي في البلاد".

وحول الوضع الداخلي في سوريا، قال الباحث في العلاقات الدولية: "سوريا كانت تعاني من واقع اقتصادي وسياسي سيء إلى جانب ملف الفساد والسرقة والنهب، وليس سرا على أحد أن البلاد كانت منهكة بسبب هذه الأوضاع"، وأضاف: "اليوم لا يمكن أن يقدم قائد الادارة الجديدة في سوريا أحمد شرع، خلال شهر ونصف أكثر مما قدمه، على الأقل، هناك الحفاظ على المؤسسات والبنى التحتية، إلى جانب تحقيق 80% من الأمن والأمان في المناطق، وهو طبعًا خطوة إيجابية".

وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
وزير الخارجية العراقي يحذر من تمدد "داعش" في سوريا
24 يناير, 16:39 GMT

كما أكد بدور أنّ "الدولة التركية والسعودية دعمتا عملية النهوض في سوريا ودفعا بالملف السياسي قدماً"، مشيرًا إلى أن "هذه التبادلات في العلاقات هي لرفع شأن ومستوى سوريا والنهوض بها خطوة إلى الأمام على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، وكذلك السياسي".

وأشار ضيف "سبوتنيك" إلى أن "الأولوية اليوم هي الحفاظ على وحدة سوريا، وهذا ما صرح به أحمد شرع، الذي أكد رفضه لأي محاولات لتقسيم البلاد". وأضاف: "هناك اليوم دعوة لمؤتمر وطني سوري لصياغة بنود جديدة تُبنى على أساسها سوريا الجديدة، حيث أن الشارع السوري بحاجة إلى حالة نهضوية، خاصة على الصعيد الاقتصادي".
أهالي يكشفون لـ"سبوتنيك" حقيقة ما حصل في عدد من قرى ريف حمص وسط سوريا
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:05 GMT
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