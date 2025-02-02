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https://sarabic.ae/20250202/ماذا-لاحظ-المستخدمون-داخل-الطائرة-الخاصة-التي-أقلت-الشرع-إلى-السعودية؟-1097398445.html
ماذا لاحظ المستخدمون داخل الطائرة الخاصة التي أقلت الشرع إلى السعودية؟
ماذا لاحظ المستخدمون داخل الطائرة الخاصة التي أقلت الشرع إلى السعودية؟
سبوتنيك عربي
أثار الرئيس السوري للفترة الانتقالية، أحمد الشرع، تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي بعد أن نشرت الرئاسة السورية صورة له على متن طائرة خاصة متوجهاً إلى... 02.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-02T09:23+0000
2025-02-02T09:23+0000
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ولفت نشطاء الانتباه إلى وجود علم المملكة العربية السعودية على طاولة بجانب الكرسي الذي يجلس عليه أحمد الشرع، مما أثار تكهنات بأن الطائرة قد تكون تابعة للديوان الملكي السعودي.يُذكر أن الشرع كان قد أكد، في وقت سابق، على أهمية المملكة العربية السعودية وعلاقته الشخصية بالعاصمة الرياض، قائلاً: "المملكة تسعى لاستقرار سوريا، ولديها فرص استثمارية كبيرة فيها". وأضاف: "أفتخر بكل ما قدمته السعودية لسوريا، ولها دور كبير في مستقبل البلاد"، مشيراً إلى أنه عاش في العاصمة السعودية حتى سن السابعة ويشعر بالشوق لزيارتها مرة أخرى.وقد نشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية الصورة المثيرة للتفاعل مع تعليق: "يتوجه السيد الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني اليوم في أول زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية."ويوم الأربعاء الماضي، أعلن حسن عبد الغني، المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية، تنصيب أحمد الشرع رئيسا للمرحلة الانتقالية في سوريا، وعقب الإعلان، تلقى الشرع تهنئة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان.والشهر الماضي، وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية تعد خطوة مهمة في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.وفي تصريحات سابقة، قال الشرع: "أولويات سوريا اليوم ملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية".
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار

ماذا لاحظ المستخدمون داخل الطائرة الخاصة التي أقلت الشرع إلى السعودية؟

09:23 GMT 02.02.2025
© Getty Images / Anadoluأحمد الشرع، الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية
أحمد الشرع، الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
© Getty Images / Anadolu
تابعنا عبر
أثار الرئيس السوري للفترة الانتقالية، أحمد الشرع، تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي بعد أن نشرت الرئاسة السورية صورة له على متن طائرة خاصة متوجهاً إلى المملكة العربية السعودية، في أول زيارة خارجية له منذ رحيل نظام الرئيس السوري السابق، بشار الأسد.
ولفت نشطاء الانتباه إلى وجود علم المملكة العربية السعودية على طاولة بجانب الكرسي الذي يجلس عليه أحمد الشرع، مما أثار تكهنات بأن الطائرة قد تكون تابعة للديوان الملكي السعودي.
يُذكر أن الشرع كان قد أكد، في وقت سابق، على أهمية المملكة العربية السعودية وعلاقته الشخصية بالعاصمة الرياض، قائلاً: "المملكة تسعى لاستقرار سوريا، ولديها فرص استثمارية كبيرة فيها". وأضاف: "أفتخر بكل ما قدمته السعودية لسوريا، ولها دور كبير في مستقبل البلاد"، مشيراً إلى أنه عاش في العاصمة السعودية حتى سن السابعة ويشعر بالشوق لزيارتها مرة أخرى.
وقد نشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية الصورة المثيرة للتفاعل مع تعليق: "يتوجه السيد الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني اليوم في أول زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية."
ويوم الأربعاء الماضي، أعلن حسن عبد الغني، المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية، تنصيب أحمد الشرع رئيسا للمرحلة الانتقالية في سوريا، وعقب الإعلان، تلقى الشرع تهنئة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان.
والشهر الماضي، وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية تعد خطوة مهمة في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.
وفي تصريحات سابقة، قال الشرع: "أولويات سوريا اليوم ملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية".
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