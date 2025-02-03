https://sarabic.ae/20250203/بعد-الهزيمة-من-إسبانيول-قناة-ريال-مدريد-تطالب-بطرد-رئيس-اتحاد-الكرة-ومسؤول-الفار-1097413616.html

بعد الهزيمة من "إسبانيول".. قناة "ريال مدريد" تطالب بطرد رئيس اتحاد الكرة ومسؤول "الفار"

بعد الهزيمة من "إسبانيول".. قناة "ريال مدريد" تطالب بطرد رئيس اتحاد الكرة ومسؤول "الفار"

سبوتنيك عربي

على خلفية الهزيمة من نظيره "إسبانيول"، طالبت قناة "ريال مدريد" التلفزيونية الإسبانية بطرد رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، رافائيل لوزان، ومسؤول تقنية الفيديو... 03.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-03T05:03+0000

2025-02-03T05:03+0000

2025-02-03T05:03+0000

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وتلقى الفريق "الملكي" الهزيمة أمام "إسبانيول" بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت ضمن منافسات الدوري الإسباني.لم يكن الأداء السيئ للفريق العالمي وحده سبب الغضب المدريدي، بل جاءت الانتقادات الأشد حدة موجهة إلى فريق التحكيم وتقنية الفيديو، فيما اعتبر مشجعو النادي الملكي أن الحكم غارسيا فيرنانديز، تغاضى عن طرد لاعب "إسبانيول"، روميرو، صاحب هدف الفوز، رغم تدخله العنيف على كيليان مبابي، نجم الريال، في الدقيقة 60.حصل روميرو على بطاقة صفراء فقط، واستمر في اللعب وسجل هدف المباراة الوحيد، مما زاد من استياء جماهير "ريال مدريد"، التي اعتبرت أن القرار التحكيمي كان حاسما في تغيير مجرى المباراة لصالح "إسبانيول".وهو الأمر الذي دفع قناة "ريال مدريد" التلفزيونية إلى شن هجوم لاذع على رئيس الاتحاد الإسباني، رافائيل لوزان، ورئيس لجنة الحكام، لويس ميدينا كانتاليخو، واصفة قرار عدم طرد روميرو بأنه "فضيحة".تمكن مدافع "إسبانيول"، كارلوس روميرو، من إحراز هدف المباراة في الدقيقة 85.ورغم تلك النتيجة، فإن نادي ريال مدريد لا يزال متصدرا لـ"اليغا" بفارق نقطة واحدة عن وصيفه، فريق أتلتيكو مدريد، الذي سيستضيفه يوم السبت المقبل في ديربي قد يكون حاسما في سباق اللقب.لم تكن خسارة النقاط الثلاث الضربة الوحيدة التي تلقاها الفريق الملكي، حيث تعرض المدافع الألماني أنطونيو روديغر، لإصابة عضلية ستبعده عن المواجهة المقبلة أمام أتلتيكو مدريد، وربما عن لقاء الذهاب في ملحق دوري أبطال أوروبا ضد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في 11 فبراير.ويأتي هذا في وقت يواجه أنشيلوتي، المدير الفني للفريق المدريدي، أزمة دفاعية كبيرة، إذ لم يتبق لديه سوى ديفيد ألابا العائد من إصابة طويلة.

https://sarabic.ae/20250131/قرعة-ملحق-دوري-أبطال-أوروبا-مواجهة-مثيرة-بين-ريال-مدريد-ومانشستر-سيتي-1097348628.html

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