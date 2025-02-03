https://sarabic.ae/20250203/ترامب-يتهم-بايدن-بتوزيع-الأموال-على-أوكرانيا-1097443893.html
ترامب يتهم بايدن بتوزيع الأموال على أوكرانيا
ترامب يتهم بايدن بتوزيع الأموال على أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن سلفه جو بايدن، لم يطلب من الدول الأوروبية زيادة تمويلها لأوكرانيا، بل "كان ببساطة يوزع الأموال" من دافعي الضرائب... 03.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-03T20:26+0000
2025-02-03T20:26+0000
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وقال ترامب للصحفيين: "لقد استثمرنا نحو 300 مليار دولار في المساعدات إلى أوكرانيا، في حين استثمرت أوروبا أقل من 200 مليار دولار. لماذا؟ لأن بايدن لم يطلب منهم المال مطلقًا، بل تخلى ببساطة عن أموالنا".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه تم تحقيق "تقدم كبير" فيما يتعلق بإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا.من جانبه، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا منفتحة على الحوار مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الصراع الأوكراني. وقال إن الأمر الأكثر أهمية هو القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة".
https://sarabic.ae/20250203/ترامب-يعلن-عن-تقدم-كبير-في-حل-الصراع-بين-روسيا-وأوكرانيا-1097443105.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب يتهم بايدن بتوزيع الأموال على أوكرانيا
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن سلفه جو بايدن، لم يطلب من الدول الأوروبية زيادة تمويلها لأوكرانيا، بل "كان ببساطة يوزع الأموال" من دافعي الضرائب الأمريكيين.
وقال ترامب للصحفيين: "لقد استثمرنا نحو 300 مليار دولار في المساعدات إلى أوكرانيا، في حين استثمرت أوروبا أقل من 200 مليار دولار. لماذا؟ لأن بايدن لم يطلب منهم المال مطلقًا، بل تخلى ببساطة عن أموالنا".
وأضاف ترامب أن إدارته تتفاوض حاليا مع الحلفاء الأوروبيين لـ"مطابقة" مساهمتهم بالدعم المالي من واشنطن.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه تم تحقيق "تقدم كبير" فيما يتعلق بإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
وقال ترامب للصحفيين: "لقد حققنا تقدمًا كبيرًا بشأن روسيا وأوكرانيا، دعونا نرى ما سيحدث. تم تحقيق الكثير من التقدم، يتعين علينا أن نوقف هذه الحرب السخيفة".
من جانبه، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا منفتحة على الحوار
مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الصراع الأوكراني. وقال إن الأمر الأكثر أهمية هو القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة".