https://sarabic.ae/20250203/ترامب-يتهم-بايدن-بتوزيع-الأموال-على-أوكرانيا-1097443893.html

ترامب يتهم بايدن بتوزيع الأموال على أوكرانيا

ترامب يتهم بايدن بتوزيع الأموال على أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن سلفه جو بايدن، لم يطلب من الدول الأوروبية زيادة تمويلها لأوكرانيا، بل "كان ببساطة يوزع الأموال" من دافعي الضرائب... 03.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-03T20:26+0000

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وقال ترامب للصحفيين: "لقد استثمرنا نحو 300 مليار دولار في المساعدات إلى أوكرانيا، في حين استثمرت أوروبا أقل من 200 مليار دولار. لماذا؟ لأن بايدن لم يطلب منهم المال مطلقًا، بل تخلى ببساطة عن أموالنا".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه تم تحقيق "تقدم كبير" فيما يتعلق بإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا.من جانبه، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا منفتحة على الحوار مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الصراع الأوكراني. وقال إن الأمر الأكثر أهمية هو القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة".

https://sarabic.ae/20250203/ترامب-يعلن-عن-تقدم-كبير-في-حل-الصراع-بين-روسيا-وأوكرانيا-1097443105.html

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