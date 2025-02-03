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ترامب يعلن عن "تقدم كبير" في حل الصراع بين روسيا وأوكرانيا
ترامب يعلن عن "تقدم كبير" في حل الصراع بين روسيا وأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أنه تم تحقيق "تقدم كبير" فيما يتعلق بإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا. 03.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-03T19:37+0000
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وقال ترامب للصحفيين: "لقد حققنا تقدمًا كبيرًا بشأن روسيا وأوكرانيا، دعونا نرى ما سيحدث. تم تحقيق الكثير من التقدم، يتعين علينا أن نوقف هذه الحرب السخيفة". وقال ترامب: "نحن نتطلع إلى عقد صفقة مع أوكرانيا حيث سيقدمون معادن الأرض النادرة مقابل ما نقدمه لهم (مساعدات)، لديهم معادن أرضية نادرة رائعة، وأريد هذه المعادن النادرة، وهم على استعداد للقيام بذلك".وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يرغب في لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين قريبا، مضيفا: "يجب أن تتوقف الحرب"، في إشارة إلى العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. ومن جانبه، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا منفتحة على الحوار مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الصراع الأوكراني. وقال إن الأمر الأكثر أهمية هو القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة".
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا

ترامب يعلن عن "تقدم كبير" في حل الصراع بين روسيا وأوكرانيا

19:37 GMT 03.02.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أنه تم تحقيق "تقدم كبير" فيما يتعلق بإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
وقال ترامب للصحفيين: "لقد حققنا تقدمًا كبيرًا بشأن روسيا وأوكرانيا، دعونا نرى ما سيحدث. تم تحقيق الكثير من التقدم، يتعين علينا أن نوقف هذه الحرب السخيفة".

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة تتطلع إلى التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا بشأن المعادن النادرة مقابل المساعدات التي تقدمها واشنطن.

وقال ترامب: "نحن نتطلع إلى عقد صفقة مع أوكرانيا حيث سيقدمون معادن الأرض النادرة مقابل ما نقدمه لهم (مساعدات)، لديهم معادن أرضية نادرة رائعة، وأريد هذه المعادن النادرة، وهم على استعداد للقيام بذلك".
فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في قمة العشرين في اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
الكرملين: بوتين مستعد للتواصل مع ترامب
24 يناير, 10:08 GMT
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يرغب في لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين قريبا، مضيفا: "يجب أن تتوقف الحرب"، في إشارة إلى العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وتابع، خلال كلمته أمام منتدى "دافوس" الاقتصادي: "لو كنت رئيسا لما اندلعت الحرب"، مضيفا: "حصيلة القتلى في أوكرانيا أعلى كثيرا مما يعلن عنه".

ومن جانبه، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا منفتحة على الحوار مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الصراع الأوكراني. وقال إن الأمر الأكثر أهمية هو القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة".
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