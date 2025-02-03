https://sarabic.ae/20250203/سفارة-موسكو-بجاكرتا-ترجح-احتمالية-زيارة-الرئيس-الإندونيسي-روسيا-هذا-العام-1097415444.html
سفارة موسكو بجاكرتا ترجح احتمالية زيارة الرئيس الإندونيسي روسيا هذا العام
سفارة موسكو بجاكرتا ترجح احتمالية زيارة الرئيس الإندونيسي روسيا هذا العام
سبوتنيك عربي
رجحت السفارة الروسية لدى إندونيسيا احتمالية زيارة الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو إلى روسيا هذا العام. 03.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-03T01:30+0000
2025-02-03T01:30+0000
2025-02-03T01:30+0000
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جاكرتا - سبوتنيك. وقال السفير الروسي لدى إندونيسيا سيرغي تولتشونوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "نحن ننطلق من حقيقة مفادها أن زيارة برابوو سوبيانتو الجديدة إلى روسيا من المحتمل أن تتم هذا العام"وأضاف: "بحال الطلب من الجانب الإندونيسي، نحن مستعدون للعمل على الفور بأي من الخيارات المشار إليها".وتحتفل إندونيسيا وروسيا في 3 فبراير/ شباط 2025 بالذكرى الخامسة والسبعين للعلاقات الدبلوماسية، وقال السفير الروسي لدى إندونيسيا سيرغي تولتشونوف لوكالة "سبوتنيك" إنه في يوم الذكرى، ووفقا للتقاليد، من المتوقع أن يتم تبادل رسائل التهنئة على المستوى الوزاري، فضلا عن ذلك ستنظم الدولتان على مدار العام فعاليات مشتركة مخصصة للتفاعل والصداقة بين جاكرتا وموسكو.
https://sarabic.ae/20250202/روسيا-ابتكار-مجمع-هجين-للطائرات-المسيرة-للاستجابة-للطوارئ---1097396980.html
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أخبار إندونيسيا, إندونيسا, العالم, روسيا
أخبار إندونيسيا, إندونيسا, العالم, روسيا
سفارة موسكو بجاكرتا ترجح احتمالية زيارة الرئيس الإندونيسي روسيا هذا العام
رجحت السفارة الروسية لدى إندونيسيا احتمالية زيارة الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو إلى روسيا هذا العام.
جاكرتا - سبوتنيك. وقال السفير الروسي لدى إندونيسيا سيرغي تولتشونوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "نحن ننطلق من حقيقة مفادها أن زيارة برابوو سوبيانتو الجديدة إلى روسيا من المحتمل أن تتم هذا العام"
وأضاتف، "هناك العديد من الفرص لذلك: يسعدنا أن نراه في موسكو في الفعاليات المخصصة للاحتفال بيوم النصر في التاسع من مايو/ أيار، وفي منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي
، ومنتدى المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، وكذلك استقباله في زيارة منفصلة".
وأضاف: "بحال الطلب من الجانب الإندونيسي، نحن مستعدون للعمل على الفور بأي من الخيارات المشار إليها".
وتحتفل إندونيسيا وروسيا في 3 فبراير/ شباط 2025 بالذكرى الخامسة والسبعين للعلاقات الدبلوماسية، وقال السفير الروسي لدى إندونيسيا سيرغي تولتشونوف لوكالة "سبوتنيك" إنه في يوم الذكرى، ووفقا للتقاليد، من المتوقع أن يتم تبادل رسائل التهنئة على المستوى الوزاري، فضلا عن ذلك ستنظم الدولتان على مدار العام فعاليات مشتركة مخصصة للتفاعل والصداقة بين جاكرتا وموسكو.