سفارة موسكو بجاكرتا ترجح احتمالية زيارة الرئيس الإندونيسي روسيا هذا العام

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
شؤون عسكرية
خبير: ستنتهي الحرب بتقسيم أوكرانيا بين دول الجوار وستخرج روسيا قوية منتصرة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
خبير: قطر جاهزة لتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
12:32 GMT
22 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:03 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا يصر ترامب على تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
أهداف زيارة مبعوث ترامب لغزة
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مشاورات روسية تركية حول سوريا و مكتب نتنياهو يتوعد باستئناف الحرب على غزة حال عدم تخلي حماس عن سلاحها
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
أهداف زيارة مبعوث ترامب لغزة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ستنتهي الحرب بتقسيم أوكرانيا بين دول الجوار وستخرج روسيا قوية منتصرة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
12:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: قطر جاهزة لتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
لماذا يصر ترامب على تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
13:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
وزيرا خارجية مصر والأردن يبحثان عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة
17:03 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال81 لفك الحصارعن مدينة ليننغراد بشكل كامل خلال الحرب الوطنية العظمى
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الإنسان الطائر والذكاء الاصطناعي المارق القادر على الاستنساخ الذاتي
18:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250203/سفارة-موسكو-بجاكرتا-ترجح-احتمالية-زيارة-الرئيس-الإندونيسي-روسيا-هذا-العام-1097415444.html
سفارة موسكو بجاكرتا ترجح احتمالية زيارة الرئيس الإندونيسي روسيا هذا العام
سفارة موسكو بجاكرتا ترجح احتمالية زيارة الرئيس الإندونيسي روسيا هذا العام
سبوتنيك عربي
رجحت السفارة الروسية لدى إندونيسيا احتمالية زيارة الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو إلى روسيا هذا العام. 03.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-03T01:30+0000
2025-02-03T01:30+0000
أخبار إندونيسيا
إندونيسا
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/03/1097415279_0:20:2947:1678_1920x0_80_0_0_5fbee1bfd03019b71c5d67b1530b5f78.jpg
جاكرتا - سبوتنيك. وقال السفير الروسي لدى إندونيسيا سيرغي تولتشونوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "نحن ننطلق من حقيقة مفادها أن زيارة برابوو سوبيانتو الجديدة إلى روسيا من المحتمل أن تتم هذا العام"وأضاف: "بحال الطلب من الجانب الإندونيسي، نحن مستعدون للعمل على الفور بأي من الخيارات المشار إليها".وتحتفل إندونيسيا وروسيا في 3 فبراير/ شباط 2025 بالذكرى الخامسة والسبعين للعلاقات الدبلوماسية، وقال السفير الروسي لدى إندونيسيا سيرغي تولتشونوف لوكالة "سبوتنيك" إنه في يوم الذكرى، ووفقا للتقاليد، من المتوقع أن يتم تبادل رسائل التهنئة على المستوى الوزاري، فضلا عن ذلك ستنظم الدولتان على مدار العام فعاليات مشتركة مخصصة للتفاعل والصداقة بين جاكرتا وموسكو.
https://sarabic.ae/20250202/روسيا-ابتكار-مجمع-هجين-للطائرات-المسيرة-للاستجابة-للطوارئ---1097396980.html
إندونيسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/03/1097415279_218:0:2947:2047_1920x0_80_0_0_9c11c414b8c8ca887bf684d1cf2e50a6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إندونيسيا, إندونيسا, العالم, روسيا
أخبار إندونيسيا, إندونيسا, العالم, روسيا

سفارة موسكو بجاكرتا ترجح احتمالية زيارة الرئيس الإندونيسي روسيا هذا العام

01:30 GMT 03.02.2025
© AP Photo / Hasnoor Hussainالرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو
الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Hasnoor Hussain
تابعنا عبر
رجحت السفارة الروسية لدى إندونيسيا احتمالية زيارة الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو إلى روسيا هذا العام.
جاكرتا - سبوتنيك. وقال السفير الروسي لدى إندونيسيا سيرغي تولتشونوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "نحن ننطلق من حقيقة مفادها أن زيارة برابوو سوبيانتو الجديدة إلى روسيا من المحتمل أن تتم هذا العام"
وأضاتف، "هناك العديد من الفرص لذلك: يسعدنا أن نراه في موسكو في الفعاليات المخصصة للاحتفال بيوم النصر في التاسع من مايو/ أيار، وفي منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، ومنتدى المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، وكذلك استقباله في زيارة منفصلة".
وأضاف: "بحال الطلب من الجانب الإندونيسي، نحن مستعدون للعمل على الفور بأي من الخيارات المشار إليها".
طائرة مسيرة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
روسيا... ابتكار مجمع هجين للطائرات المسيرة للاستجابة للطوارئ
أمس, 08:31 GMT
وتحتفل إندونيسيا وروسيا في 3 فبراير/ شباط 2025 بالذكرى الخامسة والسبعين للعلاقات الدبلوماسية، وقال السفير الروسي لدى إندونيسيا سيرغي تولتشونوف لوكالة "سبوتنيك" إنه في يوم الذكرى، ووفقا للتقاليد، من المتوقع أن يتم تبادل رسائل التهنئة على المستوى الوزاري، فضلا عن ذلك ستنظم الدولتان على مدار العام فعاليات مشتركة مخصصة للتفاعل والصداقة بين جاكرتا وموسكو.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 06:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала