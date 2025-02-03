https://sarabic.ae/20250203/عامل-يعترف-بنشر-فيديوهات-كاذبة-عن-خطف-الأطفال-في-القاهرة-1097426725.html

عامل يعترف بنشر فيديوهات كاذبة عن خطف الأطفال في القاهرة

عامل يعترف بنشر فيديوهات كاذبة عن خطف الأطفال في القاهرة

سبوتنيك عربي

أقر عامل بنشر مقاطع فيديو زعم فيها انتشار حالات خطف أطفال بعد تخديرهم وسرقة أعضائهم بغرض الاتجار بها في محافظة القاهرة في مصر، فيما أصدرت جهات التحقيق قرارًا... 03.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-03T12:01+0000

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وقالت صحيفة "الدستور" المصرية إنه خلال التحقيقات، وُجهت إلى المتهم تهمة نشر أخبار كاذبة بعد أن اعترف بنشر المقاطع وأقر بأن الهدف كان اجتذاب المتابعين وتحقيق مكاسب مادية من خلال زيادة المشاهدات.وأكدت التحقيقات أنه لم يتم تسجيل أي بلاغات رسمية في أقسام الشرطة تفيد بوقوع حالات خطف أطفال أو سرقة أعضائهم، مما يؤكد عدم صحة المزاعم التي تم تداولها.وكانت أجهزة الأمن قد لاحظت تداول مقطع فيديو يدّعي انتشار حالات خطف الأطفال وتخديرهم وسرقة أعضائهم في محافظة القاهرة. وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحثي، وأظهرت التحريات عدم وجود أي بلاغات في هذا الشأن، ما أكد زيف المعلومات المتداولة.تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية القائم بنشر الفيديوهات وضبطه، وهو عامل مقيم في محافظة أسيوط جنوبي مصر.يذكر أنه في يناير/ كانون الثاني الماضي، تداولت حسابات مواقع التواصل مقطع فيديو يزعم ناشره بأنه يظهر قيام إحدى العصابات بخطف فتيات والعثور على بعضهن دون أعضاء أمام أحد المستشفيات في محافظة قنا، في صعيد مصر، إلا أن وزارة الداخلية المصرية حسمت الجدل المثار حول المقطع، حيث نفى مصدر أمني مصر صحة ما تم تداوله جملةً وتفصيلًا.وأوضح المصدر وفق بيان الوزارة أنه تم تحديد وضبط سيدة مسؤولة عن نشر مقطع الفيديو المشار إليه، وتبين أنها مقيمة في دائرة قسم شرطة قنا وبمواجهتها أقرّت بنشرها الفيديو المشار إليه دون علمها بأية وقائع في هذا الشأن بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية وأرباح مادية، وأكد بيان الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه السيدة المتهمة لادعائها الكاذب.

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