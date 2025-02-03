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لمواكبة التطورات العالمية.. البرلمان العربي يطالب بتوطين صناعة الذكاء الاصطناعي
لمواكبة التطورات العالمية.. البرلمان العربي يطالب بتوطين صناعة الذكاء الاصطناعي
سبوتنيك عربي
أكد محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، على أهمية توطين صناعة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الدول العربية، مشددًا على ضرورة وضع الخطط وتوفير الموارد... 03.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-03T07:51+0000
2025-02-03T07:51+0000
العالم العربي
أخبار الذكاء الاصطناعي
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ونقلت وكالة "وام" عن اليماحي تأكيده على أهمية ضمان التوظيف الآمن لهذه التكنولوجيا بما يتوافق مع منظومة الأخلاق والقيم السائدة في المجتمعات العربية.جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال دائرة الحوار العربية حول "الذكاء الاصطناعي في العالم العربي: تطبيقات مبتكرة وتحديات أخلاقية"، التي انطلقت اليوم في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.رعى الحفل وأداره أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بتنظيم من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وبالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، كما شهد الحفل حضورًا مكثفًا من الشخصيات الدبلوماسية والأكاديمية والمتخصصة.وأوضح اليماحي أن بناء منظومة عربية للذكاء الاصطناعي تتسم بالابتكار والاستدامة يتطلب تعزيز الشراكة بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، إلى جانب وجود إطار قانوني وتشريعي قوي يحقق التوازن بين الابتكار التقني والمسؤولية الأخلاقية.وأوضح أن البرلمان العربي أدرك مبكرًا أهمية تنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي ووضع إطار قانوني يلائم خصوصية الدول العربية وقيمها الأخلاقية، مشيرا إلى أن البرلمان أصدر قبل ثلاث سنوات أول قانون عربي استرشادي في مجال الذكاء الاصطناعي، يهدف إلى توفير إطار تنظيمي يساعد الدول العربية على الاستفادة القصوى من هذه التكنولوجيا مع ضمان استخدامها بشكل آمن ومسؤول.كما لفت اليماحي إلى أن البرلمان العربي خصص مؤتمره السادس مع رؤساء البرلمانات والمجالس العربية العام الماضي لمناقشة موضوع "التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي"، حيث تم إصدار وثيقة تتضمن توصيات برلمانية تهدف إلى تعزيز التعاون العربي في هذا المجال وتوفير خريطة طريق واضحة لتطوير سياسات وطنية تدعم الابتكار وتحد من المخاطر المحتملة.واختتم اليماحي كلمته بالتأكيد على استعداد البرلمان العربي لمواصلة جهوده في دعم التعاون العربي المشترك في مجال الذكاء الاصطناعي، ودعم المبادرات التي تسهم في وضع الدول العربية في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال. وأكد أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تقنية متقدمة، بل أداة للنهضة التنموية التي يتطلع إليها العالم العربي، خاصة إذا تم توظيفها بشكل صحيح وفي إطار أخلاقي مسؤول.
https://sarabic.ae/20250202/الذكاء-الاصطناعي-يتنبأ-بوقوع-عواصف-شمسية-عنيفة-1097396499.html
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العالم العربي, أخبار الذكاء الاصطناعي, الأخبار
العالم العربي, أخبار الذكاء الاصطناعي, الأخبار

لمواكبة التطورات العالمية.. البرلمان العربي يطالب بتوطين صناعة الذكاء الاصطناعي

07:51 GMT 03.02.2025
© Photo / Arab Parliamentالبرلمان العربي
البرلمان العربي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
© Photo / Arab Parliament
تابعنا عبر
أكد محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، على أهمية توطين صناعة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الدول العربية، مشددًا على ضرورة وضع الخطط وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لمواكبة السباق العالمي في هذا المجال.
ونقلت وكالة "وام" عن اليماحي تأكيده على أهمية ضمان التوظيف الآمن لهذه التكنولوجيا بما يتوافق مع منظومة الأخلاق والقيم السائدة في المجتمعات العربية.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال دائرة الحوار العربية حول "الذكاء الاصطناعي في العالم العربي: تطبيقات مبتكرة وتحديات أخلاقية"، التي انطلقت اليوم في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
القمر يمر أمام الشمس أثناء كسوف الشمس في بويرتو سان جوليان، الأرجنتين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
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الذكاء الاصطناعي يتنبأ بوقوع عواصف شمسية عنيفة
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رعى الحفل وأداره أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بتنظيم من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وبالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، كما شهد الحفل حضورًا مكثفًا من الشخصيات الدبلوماسية والأكاديمية والمتخصصة.
وأوضح اليماحي أن بناء منظومة عربية للذكاء الاصطناعي تتسم بالابتكار والاستدامة يتطلب تعزيز الشراكة بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، إلى جانب وجود إطار قانوني وتشريعي قوي يحقق التوازن بين الابتكار التقني والمسؤولية الأخلاقية.
وأوضح أن البرلمان العربي أدرك مبكرًا أهمية تنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي ووضع إطار قانوني يلائم خصوصية الدول العربية وقيمها الأخلاقية، مشيرا إلى أن البرلمان أصدر قبل ثلاث سنوات أول قانون عربي استرشادي في مجال الذكاء الاصطناعي، يهدف إلى توفير إطار تنظيمي يساعد الدول العربية على الاستفادة القصوى من هذه التكنولوجيا مع ضمان استخدامها بشكل آمن ومسؤول.
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كما لفت اليماحي إلى أن البرلمان العربي خصص مؤتمره السادس مع رؤساء البرلمانات والمجالس العربية العام الماضي لمناقشة موضوع "التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي"، حيث تم إصدار وثيقة تتضمن توصيات برلمانية تهدف إلى تعزيز التعاون العربي في هذا المجال وتوفير خريطة طريق واضحة لتطوير سياسات وطنية تدعم الابتكار وتحد من المخاطر المحتملة.
واختتم اليماحي كلمته بالتأكيد على استعداد البرلمان العربي لمواصلة جهوده في دعم التعاون العربي المشترك في مجال الذكاء الاصطناعي، ودعم المبادرات التي تسهم في وضع الدول العربية في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال. وأكد أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تقنية متقدمة، بل أداة للنهضة التنموية التي يتطلع إليها العالم العربي، خاصة إذا تم توظيفها بشكل صحيح وفي إطار أخلاقي مسؤول.
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