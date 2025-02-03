https://sarabic.ae/20250203/وزير-الدفاع-الصومالي-يكشف-تفاصيل-الغارات-الجوية-الأمريكية-على-بلاده-1097422324.html

وزير الدفاع الصومالي يكشف تفاصيل الغارات الجوية الأمريكية على بلاده

وزير الدفاع الصومالي يكشف تفاصيل الغارات الجوية الأمريكية على بلاده

سبوتنيك عربي

كشف وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، تفاصيل جديدة حول الغارات الجوية التي نفذتها القوات الأمريكية التي وصفها بـ"الصديقة" على جبال "علي ميسكاد" في... 03.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-03T09:34+0000

2025-02-03T09:34+0000

2025-02-03T09:34+0000

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ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن الوزير كلمة ألقاها في دورة تدريبية لوحدات الكوماندوز (دنب)، أكد فيها أن الغارات الجوية "أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر الخوارج"، مشيرًا إلى أن "عددًا كبيرًا منهم قُتلوا في الغارات الجوية التي استهدفت جبال بونتلاند"، معربًا عن امتنانه للحكومة الأمريكية لدعمها هذه العمليات.وأوضح نور أن الضربات الجوية نجحت في تحقيق أهدافها المحددة، والتي تمثلت في استهداف عناصر تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى) المتواجدة في جبال منطقة بري، كما أشاد بالدعم الذي تقدمه الحكومة الأمريكية للمساعدة في الحملة العسكرية ضد "الخوارج".وقال الوزير: "نحن ممتنون للولايات المتحدة لدورها في تنفيذ الغارات الجوية التي استهدفت مناطق في إقليم بري وأسفرت عن مقتل العديد من عناصر داعش، إنها صديقة تقف إلى جانبنا في الأوقات المناسبة".وفي وقت سابق، أعلن المبعوث الخاص للرئيس الصومالي لشؤون قوات الدفاع الشعبي، علي جيتي عثمان، مقتل مقاتلين أجانب كانوا يقاتلون في صفوف "مليشيات الخوارج" خلال العمليات العسكرية الجارية في محافظة هيران الواقعة وسط الصومال.ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن عثمان قوله أن العمليات العسكرية التي نفذها الجيش الوطني بالتعاون مع المخابرات الوطنية والمقاومة الشعبية أسفرت عن تحرير العديد من المناطق المهمة في المحافظة.وأشار إلى أن عناصر وقيادات "مليشيات الخوارج" التي كانت تتحصن في جبال المحافظة تكبدت خسائر فادحة في الأرواح خلال العملية العسكرية، ودعا عثمان في ختام تصريحه المواطنين إلى الوقوف إلى جانب الجيش الوطني في عملياته العسكرية للقضاء على فلول المليشيات.من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أمر بشن غارات جوية على أهداف في الصومال يتواجد فيها إرهابيون، مشيرا إلى أنه لم يصب أي مدني بأذى نتيجة لهذه الهجمات.وأضاف ترامب على الحساب الشخصي لـ"تروث سوشيال": "أمرت هذا الصباح بضربات جوية عسكرية دقيقة ضد أحد كبار مخططي الهجمات من داعش، وإرهابيين آخرين قام بتجنيدهم وقيادتهم في الصومال، هؤلاء القتلة، الذين اكتشفنا أنهم يختبئون في الكهوف، كانوا يهددون الولايات المتحدة وحلفاءنا".

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