https://sarabic.ae/20250204/الحكومة-الروسية-تعترف-بشهادات-14-جامعة-أجنبية-بينها-دولتان-عربيتان-1097462254.html
الحكومة الروسية تعترف بشهادات 14 جامعة أجنبية بينها دولتان عربيتان
الحكومة الروسية تعترف بشهادات 14 جامعة أجنبية بينها دولتان عربيتان
سبوتنيك عربي
عدلت الحكومة الروسية قائمة المؤسسات التعليمية الأجنبية التي تم الاعتراف بشهاداتها في روسيا، حيث تم توسيع هذه القائمة بـ14 جامعة أجنبية أخرى، وفقًا للبوابة... 04.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-04T12:48+0000
2025-02-04T12:48+0000
2025-02-04T12:48+0000
مجتمع
روسيا
منوعات
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وشملت 14 مؤسسة للتعليم العالي من أستراليا والنمسا وبريطانيا العظمى وألمانيا (مؤسستان) ومصر وإيران وإيطاليا ولوكسمبورغ وماليزيا والإمارات العربية المتحدة والبرتغال والولايات المتحدة وجمهورية التشيك.وتضم القائمة الآن 384 جامعة أجنبية.وفقًا للتشريع الروسي، يتعين على المواطنين الأجانب الذين يرغبون في مواصلة دراستهم أو الحصول على وظيفة في روسيا الخضوع لإجراءات مطولة حتى يتم الاعتراف بوثائقهم التعليمية أو درجاتهم الأكاديمية.ويُستثنى من ذلك خريجو الجامعات من تلك الدول التي تسري معها اتفاقيات ثنائية، وكذلك خريجو المنظمات العلمية والتعليمية من قائمة خاصة.علماء الفلك يكشفون حقائق عن كويكب قد يصطدم بالأرض بحلول عام 2032... فيديو وصورمفاجأة.. هذا الدواء لا يسكن الألم فقط كما نظن بل له "فائدة أخرى مذهلة"
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روسيا, منوعات
الحكومة الروسية تعترف بشهادات 14 جامعة أجنبية بينها دولتان عربيتان
عدلت الحكومة الروسية قائمة المؤسسات التعليمية الأجنبية التي تم الاعتراف بشهاداتها في روسيا، حيث تم توسيع هذه القائمة بـ14 جامعة أجنبية أخرى، وفقًا للبوابة الرسمية للمعلومات القانونية على الإنترنت.
وشملت 14 مؤسسة للتعليم العالي من أستراليا والنمسا وبريطانيا العظمى وألمانيا (مؤسستان) ومصر وإيران وإيطاليا ولوكسمبورغ وماليزيا والإمارات العربية المتحدة والبرتغال والولايات المتحدة وجمهورية التشيك.
وتضم القائمة الآن 384 جامعة أجنبية.
ومن بين الجامعات جامعة القاهرة في مصر في جميع الدرجات العلمية، وجامعة الشارقة في دولة الإمارات العربية في جميع الدرجات العلمية.
وفقًا للتشريع الروسي، يتعين على المواطنين الأجانب الذين يرغبون في مواصلة دراستهم أو الحصول على وظيفة في روسيا الخضوع لإجراءات مطولة حتى يتم الاعتراف بوثائقهم التعليمية أو درجاتهم الأكاديمية.
ويُستثنى من ذلك خريجو الجامعات من تلك الدول التي تسري معها اتفاقيات ثنائية، وكذلك خريجو المنظمات العلمية والتعليمية من قائمة خاصة.