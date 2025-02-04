https://sarabic.ae/20250204/المغرب-نقابات-العمال-تدعو-لإضراب-عام-بسبب-غلاء-الأسعار-1097467898.html

المغرب.. نقابات العمال تدعو لإضراب عام بسبب غلاء الأسعار

المغرب.. نقابات العمال تدعو لإضراب عام بسبب غلاء الأسعار

سبوتنيك عربي

دعت نقابات مغربية إلى إضراب عام، يومي غدا الأربعاء والخميس، احتجاجا على غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية، بالإضافة إلى اعتراضها على قانون الإضراب الجديد... 04.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-04T14:36+0000

2025-02-04T14:36+0000

2025-02-04T14:36+0000

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جاءت هذه الدعوة من الاتحاد المغربي للشغل، الذي انضم إليه الاتحاد الوطني للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، وفقا لصحيفة "هسبربس" المغربية. وقال الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن "الحكومة تساهم في زيادة الأسعار، في وقت لا تتخذ أي إجراءات تجاه المضاربين"، كما اعتبر القانون الجديد للإضراب تراجعا عن حقوق الإنسان.كما أكد الاتحاد المغربي للشغل، أن "الحكومة تواصل ضرب القدرة الشرائية للمواطنين من خلال ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات".وبالرغم من ارتفاع البطالة إلى 13.3% في العام الماضي 2024، فقد تعهدت الحكومة المغربية بتخصيص 1.4 مليار دولار لدعم فرص العمل، عبر تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

https://sarabic.ae/20230213/أزمة-غير-مسبوقة-هل-تتمكن-الحكومة-المغربية-من-السيطرة-على-ارتفاع-الأسعار-1073476457.html

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