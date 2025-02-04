https://sarabic.ae/20250204/دراسة-تكشف-تأثير-طلاق-الوالدين-على-خطر-صحي-خفي-في-المستقبل-1097466088.html
دراسة تكشف تأثير طلاق الوالدين على خطر صحي خفي في المستقبل
دراسة تكشف تأثير طلاق الوالدين على خطر صحي خفي في المستقبل
سبوتنيك عربي
يمثل الطلاق حدثا فارقا في حياة الزوجين ويكون لها تبعات مدمر للأطفال سواء على المدى القريب في وقت حدوثه، أو حتى على المدى البعيد الذي يتعلق بالآثار النفسية... 04.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-04T13:44+0000
2025-02-04T13:44+0000
2025-02-04T13:44+0000
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فبينما تشمل الآثار المباشرة مشاكل مجتمعية تكدر حياة الأطفال الذين يتم حرمانهم مبكرا من الحياة داخل أسرة مستقرة، فإن هناك آثار صحية مدمرة للطلاق تظهر مع تقدم السن، حسب دراسة جديدة، أشار إليها موقع "ساي تيك ديلي".ولفت الموقع إلى أن الباحثين توصلوا إلى نتائج تفيد بأن الأطفال الذين يعيشون في أسرة مفككة يصبحون عرضة للإصابة بالسكتات الدماغية عندما يتقدمون في السن.وبحسب الموقع، فإن الدراسة اعتمدت على تحليل بيانات أكثر من 13 ألف شخص، تتجاوز أعمارهم 65 عاما.وتوصلت الدراسة إلى أن من عاشوا طفولتهم في أسرة مفككة كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسكتات الدماغية بنسبة تتجاوز الـ60 في المئة مقارنتهم بأقرانهم الذين عاشوا في أسرة مستقرة.ويقول الموقع، رغم أن الأبحاث لم تتوصل إلى وجود سبب مباشر بين الطلاق والإصابة، إلا أنها ربطت بين التغيرات البيولوجية والنفسية التي تحدث للأطفال بعد انفصال الوالدين وبين خطر الإصابة بالسكتات الدماغية لاحقا.
https://sarabic.ae/20240924/جدل-في-دولة-عربية-بسبب-طلاق-النساء-بعد-تخليهن-عن-عملهن-من-أجل-أسرهن-1093042169.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, أخبار العالم الآن, الأخبار
منوعات, أخبار العالم الآن, الأخبار
دراسة تكشف تأثير طلاق الوالدين على خطر صحي خفي في المستقبل
يمثل الطلاق حدثا فارقا في حياة الزوجين ويكون لها تبعات مدمر للأطفال سواء على المدى القريب في وقت حدوثه، أو حتى على المدى البعيد الذي يتعلق بالآثار النفسية المترتبة عليه.
فبينما تشمل الآثار المباشرة مشاكل مجتمعية
تكدر حياة الأطفال الذين يتم حرمانهم مبكرا من الحياة داخل أسرة مستقرة، فإن هناك آثار صحية مدمرة للطلاق تظهر مع تقدم السن، حسب دراسة جديدة، أشار إليها موقع
"ساي تيك ديلي".
24 سبتمبر 2024, 09:08 GMT
ولفت الموقع إلى أن الباحثين توصلوا إلى نتائج تفيد بأن الأطفال الذين يعيشون في أسرة مفككة يصبحون عرضة للإصابة بالسكتات الدماغية عندما يتقدمون في السن.
وبحسب الموقع، فإن الدراسة اعتمدت على تحليل بيانات أكثر من 13 ألف شخص، تتجاوز أعمارهم 65 عاما.
وتوصلت الدراسة إلى أن من عاشوا طفولتهم في أسرة مفككة كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسكتات الدماغية بنسبة تتجاوز الـ60 في المئة مقارنتهم بأقرانهم الذين عاشوا في أسرة مستقرة.
ويقول الموقع، رغم أن الأبحاث لم تتوصل إلى وجود سبب مباشر بين الطلاق
والإصابة، إلا أنها ربطت بين التغيرات البيولوجية والنفسية التي تحدث للأطفال بعد انفصال الوالدين وبين خطر الإصابة بالسكتات الدماغية لاحقا.