https://sarabic.ae/20250204/صفقة-خاسرة-دولة-عربية-تسعى-لاستعادة-ملايين-من-شركة-فرنسية-مشهورة-1097458291.html

"صفقة خاسرة"... دولة عربية تسعى لاستعادة ملايين من شركة فرنسية مشهورة

"صفقة خاسرة"... دولة عربية تسعى لاستعادة ملايين من شركة فرنسية مشهورة

سبوتنيك عربي

أشارت وسائل إعلام مغربية إلى أن إحدى الشركات الفرنسية المعروفة في مجال تصدير رؤوس الماشية، فشلت في توريد صفقة أبقار تم توقيعها مع شركات مغربية رغم تلقيها قيمة... 04.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-04T11:26+0000

2025-02-04T11:26+0000

2025-02-04T11:26+0000

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وقالت صحيفة "هسبريس" المغربية، اليوم الثلاثاء، إن الشركات المغربية المتخصصة في استيراد لحوم الأبقار تنتظر استرداد قيمة الصفقة، التي تم التعاقد عليها منذ أشهر.ولفتت الصحيفة إلى أن الشركة الفرنسية اعتذرت للشركات المغربية وطلبت منها اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع قيمة الصفقة.وبحسب الصحيفة، فإن إحدى الصفقات شملت حصول شركة مغربية على 500 رأس من الأبقار الحلوب، وهو الشيء الذي لم يحدث.ولفتت الصحيفة إلى أن قيمة البقرة الواحدة التي كان من المفترض أن تشملها الصفقة يقدر بنحو 2700 يورو (نحو 27 ألف درهم مغربي).وتقول الصحيفة إن الشركة الفرنسية أصبحت عاجزة عن تلبية الطلب العالمي على الأبقار، ما أدى إلى تراجع قدرتها التصديرية في ظل أزمة عالمية لا يمكن توقع نهايتها.وبحسب الصحيفة، فإن خسارة تلك الصفقة دفعت الشركات المغربية للتفكير في استيراد أبقار من أستراليا بتنسيق مع وزارة الفلاحة حتى تقدر حجم التحديات التي تتعلق ببعد المسافة التي يمكن أن تؤثر على الحالة الصحية للأبقار.

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