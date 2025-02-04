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https://sarabic.ae/20250204/صفقة-خاسرة-دولة-عربية-تسعى-لاستعادة-ملايين-من-شركة-فرنسية-مشهورة-1097458291.html
"صفقة خاسرة"... دولة عربية تسعى لاستعادة ملايين من شركة فرنسية مشهورة
"صفقة خاسرة"... دولة عربية تسعى لاستعادة ملايين من شركة فرنسية مشهورة
سبوتنيك عربي
أشارت وسائل إعلام مغربية إلى أن إحدى الشركات الفرنسية المعروفة في مجال تصدير رؤوس الماشية، فشلت في توريد صفقة أبقار تم توقيعها مع شركات مغربية رغم تلقيها قيمة... 04.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-04T11:26+0000
2025-02-04T11:26+0000
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وقالت صحيفة "هسبريس" المغربية، اليوم الثلاثاء، إن الشركات المغربية المتخصصة في استيراد لحوم الأبقار تنتظر استرداد قيمة الصفقة، التي تم التعاقد عليها منذ أشهر.ولفتت الصحيفة إلى أن الشركة الفرنسية اعتذرت للشركات المغربية وطلبت منها اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع قيمة الصفقة.وبحسب الصحيفة، فإن إحدى الصفقات شملت حصول شركة مغربية على 500 رأس من الأبقار الحلوب، وهو الشيء الذي لم يحدث.ولفتت الصحيفة إلى أن قيمة البقرة الواحدة التي كان من المفترض أن تشملها الصفقة يقدر بنحو 2700 يورو (نحو 27 ألف درهم مغربي).وتقول الصحيفة إن الشركة الفرنسية أصبحت عاجزة عن تلبية الطلب العالمي على الأبقار، ما أدى إلى تراجع قدرتها التصديرية في ظل أزمة عالمية لا يمكن توقع نهايتها.وبحسب الصحيفة، فإن خسارة تلك الصفقة دفعت الشركات المغربية للتفكير في استيراد أبقار من أستراليا بتنسيق مع وزارة الفلاحة حتى تقدر حجم التحديات التي تتعلق ببعد المسافة التي يمكن أن تؤثر على الحالة الصحية للأبقار.
https://sarabic.ae/20241108/إناث-الأبقار-تتسبب-بأزمة-في-دولة-عربية-1094601773.html
https://sarabic.ae/20240319/نفوق-المئات-من-الأغنام-والأبقار-في-ليبيا-بعد-انتشار-الحمى-القلاعية-1087179373.html
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اقتصاد, أخبار المغرب اليوم, أخبار فرنسا , أستراليا
اقتصاد, أخبار المغرب اليوم, أخبار فرنسا , أستراليا

"صفقة خاسرة"... دولة عربية تسعى لاستعادة ملايين من شركة فرنسية مشهورة

11:26 GMT 04.02.2025
© Getty Images / NurPhoto / Contributorأبقار
أبقار - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2025
© Getty Images / NurPhoto / Contributor
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أشارت وسائل إعلام مغربية إلى أن إحدى الشركات الفرنسية المعروفة في مجال تصدير رؤوس الماشية، فشلت في توريد صفقة أبقار تم توقيعها مع شركات مغربية رغم تلقيها قيمة الصفقة.
وقالت صحيفة "هسبريس" المغربية، اليوم الثلاثاء، إن الشركات المغربية المتخصصة في استيراد لحوم الأبقار تنتظر استرداد قيمة الصفقة، التي تم التعاقد عليها منذ أشهر.
بقرة تقف في مزرعة للأبقار - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2024
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إناث الأبقار تتسبب بأزمة في دولة عربية
8 نوفمبر 2024, 09:30 GMT
ولفتت الصحيفة إلى أن الشركة الفرنسية اعتذرت للشركات المغربية وطلبت منها اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع قيمة الصفقة.
وبحسب الصحيفة، فإن إحدى الصفقات شملت حصول شركة مغربية على 500 رأس من الأبقار الحلوب، وهو الشيء الذي لم يحدث.
ولفتت الصحيفة إلى أن قيمة البقرة الواحدة التي كان من المفترض أن تشملها الصفقة يقدر بنحو 2700 يورو (نحو 27 ألف درهم مغربي).
أبقار - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2024
نفوق المئات من الأغنام والأبقار في ليبيا بعد انتشار الحمى القلاعية
19 مارس 2024, 16:01 GMT
وتقول الصحيفة إن الشركة الفرنسية أصبحت عاجزة عن تلبية الطلب العالمي على الأبقار، ما أدى إلى تراجع قدرتها التصديرية في ظل أزمة عالمية لا يمكن توقع نهايتها.
وبحسب الصحيفة، فإن خسارة تلك الصفقة دفعت الشركات المغربية للتفكير في استيراد أبقار من أستراليا بتنسيق مع وزارة الفلاحة حتى تقدر حجم التحديات التي تتعلق ببعد المسافة التي يمكن أن تؤثر على الحالة الصحية للأبقار.
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