https://sarabic.ae/20250204/في-زيادة-مسؤول-إيراني-يكشف-حجم-صادرات-بلاده-إلى-السعودية-1097475238.html
في زيادة.. مسؤول إيراني يكشف حجم صادرات بلاده إلى السعودية
في زيادة.. مسؤول إيراني يكشف حجم صادرات بلاده إلى السعودية
سبوتنيك عربي
كشف المتحدث باسم لجنة التطوير التجاري بمنظمة الصناعة والمناجم والتجارة الإيرانية، روح الله لطيفي، اليوم الثلاثاء، حجم صادرات بلاده إلى السعودية. 04.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-04T16:32+0000
2025-02-04T16:32+0000
2025-02-04T16:32+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار السعودية اليوم
السعودية
الأخبار
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/02/1097395944_0:0:1607:904_1920x0_80_0_0_5e43b265e95a33c851f688eb5c7ffef6.jpg
ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الثلاثاء، عن روح الله لطيفي أن الصادرات الإيرانية إلى المملكة العربية السعودية بلغت 23.3 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي الإيراني (1403هـ، ينتهي في 20 آذار/مارس 2025م).وأكد أن هذه الأرقام تشير إلى زيادة وقدرها 99 ضعفا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وبشأن العلاقات التجارية بين إيران والسعودية، أوضح لطيفي أنه مع زيادة التفاعلات السياسية بين البلدين، شهدت العلاقات التجارية الثنائية تغييرات أيضا.وأشار المسؤول الإيراني إلى أنه "تم تصدير 58 ألفا و 971 طنا من إيران إلى السعودية، بقيمة 23 مليونا و 319 ألفا و 448 دولارا في الأشهر التسعة من العام الحالي".ولفت إلى نمو حجم الصادرات الإيرانية للمملكة بواقع 178% وزنا، و99 % قيمة، منوها إلى أنه "بعد توقف استغرق ثماني سنوات في استيراد إيران من السعودية، تم في مرحلة تحسن العلاقات الثنائية، استيراد ما يبلغ 15.5 طن من مادة الـ "مونوبوتيل إيثر" (نوع من المواد الكيميائية) بقيمة 33 ألفاً و843 دولارا إلى البلاد خلال الأشهر التسعة من العام الجاري".وشدد روح الله لطيفي، على أن هذا المستوى من التبادل التجاري بين إيران والمملكة لا يليق بالطاقات والفرص المتاحة لدى كل من الدولتين، منوها إلى أن البلدين شهدا في الماضي تجارة بقيمة 800 مليون دولار على مدار عام واحد فقط، ما يعني أن هناك إمكانية لرفع هذه القيمة وصولا إلى مليار دولار مبدئيا، وتحقيق 10 مليارات دولار من التجارة المشتركة في غضون بضع سنوات فقط. وأعلنت إيران والسعودية، في 10 آذار/ مارس الماضي، في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف الحوار والعلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين في البلدين في غضون شهرين، وذلك استجابة لمبادرة من الرئيس الصيني، شي جين بينغ.
https://sarabic.ae/20241119/السعودية-وإيران-تكشفان-عن-أرقام-إيجابية-في-الحج-والعمرة-وتعربان-عن-استعدادهما-لتوقيع-اتفاقية-1094974843.html
إيران
أخبار إيران
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/02/1097395944_179:0:1607:1071_1920x0_80_0_0_200903b5524ccff378f835b21c833c04.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, السعودية, الأخبار, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, السعودية, الأخبار, العالم العربي
في زيادة.. مسؤول إيراني يكشف حجم صادرات بلاده إلى السعودية
كشف المتحدث باسم لجنة التطوير التجاري بمنظمة الصناعة والمناجم والتجارة الإيرانية، روح الله لطيفي، اليوم الثلاثاء، حجم صادرات بلاده إلى السعودية.
ونقلت وكالة
إرنا، مساء اليوم الثلاثاء، عن روح الله لطيفي أن الصادرات الإيرانية إلى المملكة العربية السعودية بلغت 23.3 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي الإيراني (1403هـ، ينتهي في 20 آذار/مارس 2025م).
19 نوفمبر 2024, 18:44 GMT
وأكد أن هذه الأرقام تشير إلى زيادة وقدرها 99 ضعفا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبشأن العلاقات التجارية بين إيران والسعودية
، أوضح لطيفي أنه مع زيادة التفاعلات السياسية بين البلدين، شهدت العلاقات التجارية الثنائية تغييرات أيضا.
وأشار المسؤول الإيراني إلى أنه "تم تصدير 58 ألفا و 971 طنا من إيران إلى السعودية، بقيمة 23 مليونا و 319 ألفا و 448 دولارا في الأشهر التسعة من العام الحالي".
ولفت إلى نمو حجم الصادرات الإيرانية للمملكة بواقع 178% وزنا، و99 % قيمة، منوها إلى أنه "بعد توقف استغرق ثماني سنوات في استيراد إيران من السعودية، تم في مرحلة تحسن العلاقات الثنائية، استيراد ما يبلغ 15.5 طن من مادة الـ "مونوبوتيل إيثر" (نوع من المواد الكيميائية
) بقيمة 33 ألفاً و843 دولارا إلى البلاد خلال الأشهر التسعة من العام الجاري".
وشدد روح الله لطيفي، على أن هذا المستوى من التبادل التجاري بين إيران والمملكة لا يليق بالطاقات والفرص المتاحة لدى كل من الدولتين، منوها إلى أن البلدين شهدا في الماضي تجارة بقيمة 800 مليون دولار على مدار عام واحد فقط، ما يعني أن هناك إمكانية لرفع هذه القيمة وصولا إلى مليار دولار مبدئيا، وتحقيق 10 مليارات دولار من التجارة المشتركة في غضون بضع سنوات فقط.
وأعلنت إيران والسعودية، في 10 آذار/ مارس الماضي، في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف الحوار والعلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين في البلدين في غضون شهرين، وذلك استجابة لمبادرة من الرئيس الصيني، شي جين بينغ.