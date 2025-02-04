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https://sarabic.ae/20250204/في-زيادة-مسؤول-إيراني-يكشف-حجم-صادرات-بلاده-إلى-السعودية-1097475238.html
في زيادة.. مسؤول إيراني يكشف حجم صادرات بلاده إلى السعودية
في زيادة.. مسؤول إيراني يكشف حجم صادرات بلاده إلى السعودية
سبوتنيك عربي
كشف المتحدث باسم لجنة التطوير التجاري بمنظمة الصناعة والمناجم والتجارة الإيرانية، روح الله لطيفي، اليوم الثلاثاء، حجم صادرات بلاده إلى السعودية. 04.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-04T16:32+0000
2025-02-04T16:32+0000
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ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الثلاثاء، عن روح الله لطيفي أن الصادرات الإيرانية إلى المملكة العربية السعودية بلغت 23.3 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي الإيراني (1403هـ، ينتهي في 20 آذار/مارس 2025م).وأكد أن هذه الأرقام تشير إلى زيادة وقدرها 99 ضعفا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وبشأن العلاقات التجارية بين إيران والسعودية، أوضح لطيفي أنه مع زيادة التفاعلات السياسية بين البلدين، شهدت العلاقات التجارية الثنائية تغييرات أيضا.وأشار المسؤول الإيراني إلى أنه "تم تصدير 58 ألفا و 971 طنا من إيران إلى السعودية، بقيمة 23 مليونا و 319 ألفا و 448 دولارا في الأشهر التسعة من العام الحالي".ولفت إلى نمو حجم الصادرات الإيرانية للمملكة بواقع 178% وزنا، و99 % قيمة، منوها إلى أنه "بعد توقف استغرق ثماني سنوات في استيراد إيران من السعودية، تم في مرحلة تحسن العلاقات الثنائية، استيراد ما يبلغ 15.5 طن من مادة الـ "مونوبوتيل إيثر" (نوع من المواد الكيميائية) بقيمة 33 ألفاً و843 دولارا إلى البلاد خلال الأشهر التسعة من العام الجاري".وشدد روح الله لطيفي، على أن هذا المستوى من التبادل التجاري بين إيران والمملكة لا يليق بالطاقات والفرص المتاحة لدى كل من الدولتين، منوها إلى أن البلدين شهدا في الماضي تجارة بقيمة 800 مليون دولار على مدار عام واحد فقط، ما يعني أن هناك إمكانية لرفع هذه القيمة وصولا إلى مليار دولار مبدئيا، وتحقيق 10 مليارات دولار من التجارة المشتركة في غضون بضع سنوات فقط. وأعلنت إيران والسعودية، في 10 آذار/ مارس الماضي، في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف الحوار والعلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين في البلدين في غضون شهرين، وذلك استجابة لمبادرة من الرئيس الصيني، شي جين بينغ.
https://sarabic.ae/20241119/السعودية-وإيران-تكشفان-عن-أرقام-إيجابية-في-الحج-والعمرة-وتعربان-عن-استعدادهما-لتوقيع-اتفاقية-1094974843.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, السعودية, الأخبار, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, السعودية, الأخبار, العالم العربي

في زيادة.. مسؤول إيراني يكشف حجم صادرات بلاده إلى السعودية

16:32 GMT 04.02.2025
© Photo / Unsplash/ Fejuzحاويات في ميناء
حاويات في ميناء - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2025
© Photo / Unsplash/ Fejuz
تابعنا عبر
كشف المتحدث باسم لجنة التطوير التجاري بمنظمة الصناعة والمناجم والتجارة الإيرانية، روح الله لطيفي، اليوم الثلاثاء، حجم صادرات بلاده إلى السعودية.
ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الثلاثاء، عن روح الله لطيفي أن الصادرات الإيرانية إلى المملكة العربية السعودية بلغت 23.3 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي الإيراني (1403هـ، ينتهي في 20 آذار/مارس 2025م).
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وأكد أن هذه الأرقام تشير إلى زيادة وقدرها 99 ضعفا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبشأن العلاقات التجارية بين إيران والسعودية، أوضح لطيفي أنه مع زيادة التفاعلات السياسية بين البلدين، شهدت العلاقات التجارية الثنائية تغييرات أيضا.
وأشار المسؤول الإيراني إلى أنه "تم تصدير 58 ألفا و 971 طنا من إيران إلى السعودية، بقيمة 23 مليونا و 319 ألفا و 448 دولارا في الأشهر التسعة من العام الحالي".
ولفت إلى نمو حجم الصادرات الإيرانية للمملكة بواقع 178% وزنا، و99 % قيمة، منوها إلى أنه "بعد توقف استغرق ثماني سنوات في استيراد إيران من السعودية، تم في مرحلة تحسن العلاقات الثنائية، استيراد ما يبلغ 15.5 طن من مادة الـ "مونوبوتيل إيثر" (نوع من المواد الكيميائية) بقيمة 33 ألفاً و843 دولارا إلى البلاد خلال الأشهر التسعة من العام الجاري".
وشدد روح الله لطيفي، على أن هذا المستوى من التبادل التجاري بين إيران والمملكة لا يليق بالطاقات والفرص المتاحة لدى كل من الدولتين، منوها إلى أن البلدين شهدا في الماضي تجارة بقيمة 800 مليون دولار على مدار عام واحد فقط، ما يعني أن هناك إمكانية لرفع هذه القيمة وصولا إلى مليار دولار مبدئيا، وتحقيق 10 مليارات دولار من التجارة المشتركة في غضون بضع سنوات فقط.
وأعلنت إيران والسعودية، في 10 آذار/ مارس الماضي، في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف الحوار والعلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين في البلدين في غضون شهرين، وذلك استجابة لمبادرة من الرئيس الصيني، شي جين بينغ.
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:55 GMT
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