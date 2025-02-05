https://sarabic.ae/20250205/إسرائيل-تعلن-انسحابها-من-مجلس-حقوق-الإنسان-التابع-للأمم-المتحدة-1097514714.html

إسرائيل تعلن انسحابها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

إسرائيل تعلن انسحابها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الأربعاء، انسحاب إسرائيل من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. 05.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-05T18:50+0000

2025-02-05T18:50+0000

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وقال ساعر في بيان عبر منصة "إكس": "ترحب إسرائيل بقرار الرئيس ترامب، بعدم المشاركة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتنضم إسرائيل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولن تشارك في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".وأشار ساعر إلى أن "هناك تمييزًا واضحًا ضد إسرائيل في المجلس"، لافتًا إلى أن "إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي خُصص لها بند دائم على جدول أعمال المجلس، وتعرضت لأكثر من 100 قرار إدانة، أي أكثر من 20 % من جميع القرارات الصادرة عن المجلس".وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: "هذا العدد من القرارات الموجهة ضد إسرائيل، يفوق الإدانات الموجهة لإيران وكوبا وكوريا الشمالية وفنزويلا، مجتمعة".ويأتي ذلك، بعد يوم واحد من إعلان مماثل من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الثلاثاء، أمرًا تنفيذيًا بانسحاب الولايات المتحدة من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.وصادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بشكل نهائي وبأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان "الأونروا" من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها.وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وتتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي على عمل الوكالة.

https://sarabic.ae/20250204/ترامب-يوقع-أمرا-تنفيذيا-بانسحاب-واشنطن-من-أونروا-ومجلس-حقوق-الإنسان-1097480303.html

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