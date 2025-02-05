إسرائيل تعلن انسحابها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد زيارة الشرع للرياض ما هي آفاق العلاقات بين السعودية وسوريا
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
أرسنال يدك شباك السيتي بخماسية وصدارة ريال مدريد مهددة
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تهدد بأن أي محاولة لضرب أراضيها سيجر المنطقة برمتها إلى حرب طويلة
10:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
11:03 GMT
57 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: السعودية وتركيا قوتان للشرع في الإقليم
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أي مصير ينتظر المنطقة بعد لقاء ترامب – نتنياهو
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
09:18 GMT
29 د
ملفات ساخنة
أي مصير ينتظر المنطقة بعد لقاء ترامب – نتنياهو
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تهدد بأن أي محاولة لضرب أراضيها سيجر المنطقة برمتها إلى حرب طويلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
من الملعب
أرسنال يدك شباك السيتي بخماسية وصدارة ريال مدريد مهددة
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر يوسف برودسكي... أصغر حاصل على جائزة نوبل
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
13:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
13:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبيرة: غزة والضفة تبادل هدايا بين ترامب ونتنياهو
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250205/إسرائيل-تعلن-انسحابها-من-مجلس-حقوق-الإنسان-التابع-للأمم-المتحدة-1097514714.html
إسرائيل تعلن انسحابها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
إسرائيل تعلن انسحابها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الأربعاء، انسحاب إسرائيل من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. 05.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-05T18:50+0000
2025-02-05T19:10+0000
منظمة الأمم المتحدة
العالم
أخبار العالم الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/05/1097514533_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_5906109a1cce21c840a2a3ff03b9bf89.jpg
وقال ساعر في بيان عبر منصة "إكس": "ترحب إسرائيل بقرار الرئيس ترامب، بعدم المشاركة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتنضم إسرائيل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولن تشارك في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".وأشار ساعر إلى أن "هناك تمييزًا واضحًا ضد إسرائيل في المجلس"، لافتًا إلى أن "إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي خُصص لها بند دائم على جدول أعمال المجلس، وتعرضت لأكثر من 100 قرار إدانة، أي أكثر من 20 % من جميع القرارات الصادرة عن المجلس".وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: "هذا العدد من القرارات الموجهة ضد إسرائيل، يفوق الإدانات الموجهة لإيران وكوبا وكوريا الشمالية وفنزويلا، مجتمعة".ويأتي ذلك، بعد يوم واحد من إعلان مماثل من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الثلاثاء، أمرًا تنفيذيًا بانسحاب الولايات المتحدة من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.وصادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بشكل نهائي وبأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان "الأونروا" من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها.وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وتتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي على عمل الوكالة.
https://sarabic.ae/20250204/ترامب-يوقع-أمرا-تنفيذيا-بانسحاب-واشنطن-من-أونروا-ومجلس-حقوق-الإنسان-1097480303.html
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/05/1097514533_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_49e2dc644686a042a4dd88789d9448b7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل تعلن انسحابها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

18:50 GMT 05.02.2025 (تم التحديث: 19:10 GMT 05.02.2025)
© Getty Images / Sean Pavoneمكتب الأمم المتحدة في جنيف مع أعلام الدول الأعضاء
مكتب الأمم المتحدة في جنيف مع أعلام الدول الأعضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
© Getty Images / Sean Pavone
تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الأربعاء، انسحاب إسرائيل من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقال ساعر في بيان عبر منصة "إكس": "ترحب إسرائيل بقرار الرئيس ترامب، بعدم المشاركة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتنضم إسرائيل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولن تشارك في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".

وأضاف: "المجلس ينشغل بشكل مهووس بمهاجمة إسرائيل. المجلس يتجاهل الانتهاكات الحقيقية لحقوق الإنسان في العالم، ويركز بدلا من ذلك على مهاجمة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"، متهمًا المجلس بـ"نشر معاداة السامية، بدلًا من تعزيز حقوق الإنسان".

وأشار ساعر إلى أن "هناك تمييزًا واضحًا ضد إسرائيل في المجلس"، لافتًا إلى أن "إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي خُصص لها بند دائم على جدول أعمال المجلس، وتعرضت لأكثر من 100 قرار إدانة، أي أكثر من 20 % من جميع القرارات الصادرة عن المجلس".
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2025
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بانسحاب واشنطن من "أونروا" ومجلس حقوق الإنسان
أمس, 20:46 GMT
وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: "هذا العدد من القرارات الموجهة ضد إسرائيل، يفوق الإدانات الموجهة لإيران وكوبا وكوريا الشمالية وفنزويلا، مجتمعة".

واختتم ساعر تصريحاته بالإعلان أن "إسرائيل لن تقبل هذا التمييز بعد الآن".

ويأتي ذلك، بعد يوم واحد من إعلان مماثل من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الثلاثاء، أمرًا تنفيذيًا بانسحاب الولايات المتحدة من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وجاء في بيان الخدمة الصحفية للبيت الأبيض أن ترامب وقّع "أمرًا تنفيذيًا بانسحاب الولايات المتحدة من الأونروا ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".

وصادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بشكل نهائي وبأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان "الأونروا" من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها.
وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وتتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي على عمل الوكالة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала