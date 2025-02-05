https://sarabic.ae/20250205/سفينة-الصحراء-تظهر-في-لحظة-استجمام-فريدة-على-شاطئ-صلالة-فيديو-1097510315.html
"سفينة الصحراء" تظهر في لحظة استجمام فريدة على شاطئ صلالة... فيديو
"سفينة الصحراء" تظهر في لحظة استجمام فريدة على شاطئ صلالة... فيديو
سبوتنيك عربي
رُصد مشهد لطيف لجمل قرر كسر الروتين والابتعاد عن الكثبان الرملية للاستمتاع في لحظة استجمام فريدة على شاطئ مدينة صلالة العُمانية. 05.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-05T16:38+0000
2025-02-05T16:38+0000
2025-02-05T16:38+0000
مجتمع
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ويظهر في الفيديو كيف يقوم الجمل بالاستمتاع بمياه البحر الباردة على أحد شواطئ مدينة صلالة في سلطنة عُمان.وتعد سباحة الإبل في المياه الضحلة مشهدًا معتادًا على هذه الشواطئ وخاصة في فصل الخريف، واشتهرت الإبل باسم "سفينة الصحراء" نظرًا لقدرتها الفائقة على التأقلم والتعايش مع جفاف وظروف الصحراء، حيث يندر العشب والماء.مدينة يابانية تختفي تحت طبقة ضخمة من الثلوج... فيديوفيل "مخمور" يهاجم سكان قرية هندية ويثير الذعر… فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
"سفينة الصحراء" تظهر في لحظة استجمام فريدة على شاطئ صلالة... فيديو
رُصد مشهد لطيف لجمل قرر كسر الروتين والابتعاد عن الكثبان الرملية للاستمتاع في لحظة استجمام فريدة على شاطئ مدينة صلالة العُمانية.
ويظهر في الفيديو كيف يقوم الجمل بالاستمتاع بمياه البحر الباردة على أحد شواطئ مدينة صلالة في سلطنة عُمان.
وتعد سباحة الإبل في المياه الضحلة مشهدًا معتادًا على هذه الشواطئ وخاصة في فصل الخريف، واشتهرت الإبل باسم "سفينة الصحراء" نظرًا لقدرتها الفائقة على التأقلم والتعايش مع جفاف وظروف الصحراء، حيث يندر العشب والماء.