https://sarabic.ae/20250204/مدينة-يابانية-تختفي-تحت-طبقة-ضخمة-من-الثلوج-فيديو-1097476798.html
مدينة يابانية تختفي تحت طبقة ضخمة من الثلوج... فيديو
مدينة يابانية تختفي تحت طبقة ضخمة من الثلوج... فيديو
سبوتنيك عربي
تساقطت كميات غير مسبوقة من الثلوج على جزيرة هوكايدو الرئيسية في شمال اليابان، ما أدى إلى تعطل حركة المرور وإغلاق المطارات. 04.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-04T17:16+0000
2025-02-04T17:16+0000
2025-02-04T17:16+0000
مجتمع
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ويظهر الفيديو المدينة وهي تختفي تحت طبقة ضخمة من الثلوج، حيث يقوم السكان بجرف الثلوج، ويقوم الركاب بدفع المركبات العالقة في الثلوج. في حين وصل مستوى الثلوج في إحدى المدن إلى 120 سنتيمترا خلال يوم واحد فقط، ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تساقط ثلوج يصل ارتفاعها إلى 100 سنتيمتر (3.2 قدم) في شمال غرب اليابان، و50 سنتيمتر (1.6 قدم) أخرى في هوكايدو، خلال الـ 24 ساعة القادمة حتى مساء يوم الأربعاء. فيل "مخمور" يهاجم سكان قرية هندية ويثير الذعر… فيديوأنثى الدب "ماشا" تستمتع بحمام في حديقة الحيوانات بموسكو... فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
مدينة يابانية تختفي تحت طبقة ضخمة من الثلوج... فيديو
تساقطت كميات غير مسبوقة من الثلوج على جزيرة هوكايدو الرئيسية في شمال اليابان، ما أدى إلى تعطل حركة المرور وإغلاق المطارات.
ويظهر الفيديو المدينة وهي تختفي تحت طبقة ضخمة من الثلوج، حيث يقوم السكان بجرف الثلوج، ويقوم الركاب بدفع المركبات العالقة في الثلوج. في حين وصل مستوى الثلوج في إحدى المدن إلى 120 سنتيمترا خلال يوم واحد فقط، ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.
وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تساقط ثلوج يصل ارتفاعها إلى 100 سنتيمتر (3.2 قدم) في شمال غرب اليابان، و50 سنتيمتر (1.6 قدم) أخرى في هوكايدو، خلال الـ 24 ساعة القادمة حتى مساء يوم الأربعاء.