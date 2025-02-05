عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: الشرق الأوسط يتحرك باتجاه نظام إقليمي جديد

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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد زيارة الشرع للرياض ما هي آفاق العلاقات بين السعودية وسوريا
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
أرسنال يدك شباك السيتي بخماسية وصدارة ريال مدريد مهددة
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تهدد بأن أي محاولة لضرب أراضيها سيجر المنطقة برمتها إلى حرب طويلة
10:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
11:03 GMT
57 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: السعودية وتركيا قوتان للشرع في الإقليم
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أي مصير ينتظر المنطقة بعد لقاء ترامب – نتنياهو
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
09:18 GMT
29 د
ملفات ساخنة
أي مصير ينتظر المنطقة بعد لقاء ترامب – نتنياهو
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تهدد بأن أي محاولة لضرب أراضيها سيجر المنطقة برمتها إلى حرب طويلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
من الملعب
أرسنال يدك شباك السيتي بخماسية وصدارة ريال مدريد مهددة
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر يوسف برودسكي... أصغر حاصل على جائزة نوبل
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
13:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
13:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبيرة: غزة والضفة تبادل هدايا بين ترامب ونتنياهو
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20250205/عضو-في-اللجنة-التنفيذية-لمنظمة-التحرير-الفلسطينية-الشرق-الأوسط-يتحرك-باتجاه-نظام-إقليمي-جديد-1097516575.html
عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: الشرق الأوسط يتحرك باتجاه نظام إقليمي جديد
عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: الشرق الأوسط يتحرك باتجاه نظام إقليمي جديد
سبوتنيك عربي
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور أحمد مجدلاني، أن مؤتمر "فالداي"، الذي انعقد في العاصمة موسكو، "ركّز على قضايا الشرق الأوسط، بينما... 05.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-05T19:22+0000
2025-02-05T19:22+0000
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وقال مجدلاني في حديث لـ"سبوتنيك": "من دون شك، نتائج هذه الحرب العدوانية جعلت الدور الأكبر لإسرائيل لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتأكيد احتواء النفوذ الإيراني في المنطقة وعدم عودته، لا سيما بعد التغييرات في لبنان وسوريا".وفي السياق ذاته، صرح مجدلاني، بأن "سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة، قد لا يكون مريحاً لنتنياهو، لأنه يريد الحقيقة السيطرة على الضفة وغزة معًا، لكن الضفة استراتيجياً هي الأكثر أهمية لنتنياهو، باعتبارها العمق الاستراتيجي لإسرائيل، وخاصة بما فيها من ادعاءات دينية وصهيونية إسرائيلية، وأن الضفة الغربية هي يهودا والسامرة".وقال مجدلاني: "ترامب يريد ترحيل كل سكان غزة، وهذه عملية تطهير عرقي دون احترام القانون الدولي والشرعية الدولية، والأهم من كل ذلك هو لا يحترم منظومة الأمم المتحدة ويريد تقويضها، وأنا أعتقد أنه هناك خطر كبير من وراء استمرار هذا النهج، الذي يدعو له ترامب وإدارته الجديدة على السلم والأمن العالميين، لأن هذا يهدد فعلاً الاستقرار في العالم".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، ستتولى السيطرة على قطاع غزة، وتشرف على إزالة المتفجرات والذخائر وتفكيك المباني المدمرة، مشيرًا إلى أن أبناء القطاع يمكنهم العيش في مناطق أخرى "جميلة وآمنة" بدلاً من الأراضي المدمرة، بحسب زعمه.وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "الولايات المتحدة الأمريكية، ستسيطر على قطاع غزة، وتعمل على تفكيك المتفجرات وإزالة الأنقاض، كما ستوفر الرعاية الاجتماعية وفرص عمل لا حصر لها لسكان المنطقة".
https://sarabic.ae/20250205/تصويت-هل-تهدف-تصريحات-ترامب-فعلا-لـرفاه-وأمان-سكان-غزة-أم-لاستكمال-مخطط-الشرق-الأوسط-الجديد؟-1097505449.html
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حصري, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
حصري, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: الشرق الأوسط يتحرك باتجاه نظام إقليمي جديد

19:22 GMT 05.02.2025
© Sputnik عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور أحمد مجدلاني
 عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور أحمد مجدلاني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
© Sputnik
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أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور أحمد مجدلاني، أن مؤتمر "فالداي"، الذي انعقد في العاصمة موسكو، "ركّز على قضايا الشرق الأوسط، بينما المنطقة تتحرك باتجاه نظام إقليمي جديد، تشكّل بعد حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية".
وقال مجدلاني في حديث لـ"سبوتنيك": "من دون شك، نتائج هذه الحرب العدوانية جعلت الدور الأكبر لإسرائيل لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتأكيد احتواء النفوذ الإيراني في المنطقة وعدم عودته، لا سيما بعد التغييرات في لبنان وسوريا".
وفي السياق ذاته، صرح مجدلاني، بأن "سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة، قد لا يكون مريحاً لنتنياهو، لأنه يريد الحقيقة السيطرة على الضفة وغزة معًا، لكن الضفة استراتيجياً هي الأكثر أهمية لنتنياهو، باعتبارها العمق الاستراتيجي لإسرائيل، وخاصة بما فيها من ادعاءات دينية وصهيونية إسرائيلية، وأن الضفة الغربية هي يهودا والسامرة".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
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تصويت... هل تهدف تصريحات ترامب فعلا لـ"رفاه وأمان" سكان غزة أم لاستكمال مخطط "الشرق الأوسط الجديد"؟
13:55 GMT
وقال مجدلاني: "ترامب يريد ترحيل كل سكان غزة، وهذه عملية تطهير عرقي دون احترام القانون الدولي والشرعية الدولية، والأهم من كل ذلك هو لا يحترم منظومة الأمم المتحدة ويريد تقويضها، وأنا أعتقد أنه هناك خطر كبير من وراء استمرار هذا النهج، الذي يدعو له ترامب وإدارته الجديدة على السلم والأمن العالميين، لأن هذا يهدد فعلاً الاستقرار في العالم".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، ستتولى السيطرة على قطاع غزة، وتشرف على إزالة المتفجرات والذخائر وتفكيك المباني المدمرة، مشيرًا إلى أن أبناء القطاع يمكنهم العيش في مناطق أخرى "جميلة وآمنة" بدلاً من الأراضي المدمرة، بحسب زعمه.
وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "الولايات المتحدة الأمريكية، ستسيطر على قطاع غزة، وتعمل على تفكيك المتفجرات وإزالة الأنقاض، كما ستوفر الرعاية الاجتماعية وفرص عمل لا حصر لها لسكان المنطقة".
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