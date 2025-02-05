https://sarabic.ae/20250205/عضو-في-اللجنة-التنفيذية-لمنظمة-التحرير-الفلسطينية-الشرق-الأوسط-يتحرك-باتجاه-نظام-إقليمي-جديد-1097516575.html

عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: الشرق الأوسط يتحرك باتجاه نظام إقليمي جديد

عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: الشرق الأوسط يتحرك باتجاه نظام إقليمي جديد

سبوتنيك عربي

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور أحمد مجدلاني، أن مؤتمر "فالداي"، الذي انعقد في العاصمة موسكو، "ركّز على قضايا الشرق الأوسط، بينما... 05.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-05T19:22+0000

2025-02-05T19:22+0000

2025-02-05T19:22+0000

حصري

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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وقال مجدلاني في حديث لـ"سبوتنيك": "من دون شك، نتائج هذه الحرب العدوانية جعلت الدور الأكبر لإسرائيل لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتأكيد احتواء النفوذ الإيراني في المنطقة وعدم عودته، لا سيما بعد التغييرات في لبنان وسوريا".وفي السياق ذاته، صرح مجدلاني، بأن "سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة، قد لا يكون مريحاً لنتنياهو، لأنه يريد الحقيقة السيطرة على الضفة وغزة معًا، لكن الضفة استراتيجياً هي الأكثر أهمية لنتنياهو، باعتبارها العمق الاستراتيجي لإسرائيل، وخاصة بما فيها من ادعاءات دينية وصهيونية إسرائيلية، وأن الضفة الغربية هي يهودا والسامرة".وقال مجدلاني: "ترامب يريد ترحيل كل سكان غزة، وهذه عملية تطهير عرقي دون احترام القانون الدولي والشرعية الدولية، والأهم من كل ذلك هو لا يحترم منظومة الأمم المتحدة ويريد تقويضها، وأنا أعتقد أنه هناك خطر كبير من وراء استمرار هذا النهج، الذي يدعو له ترامب وإدارته الجديدة على السلم والأمن العالميين، لأن هذا يهدد فعلاً الاستقرار في العالم".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، ستتولى السيطرة على قطاع غزة، وتشرف على إزالة المتفجرات والذخائر وتفكيك المباني المدمرة، مشيرًا إلى أن أبناء القطاع يمكنهم العيش في مناطق أخرى "جميلة وآمنة" بدلاً من الأراضي المدمرة، بحسب زعمه.وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "الولايات المتحدة الأمريكية، ستسيطر على قطاع غزة، وتعمل على تفكيك المتفجرات وإزالة الأنقاض، كما ستوفر الرعاية الاجتماعية وفرص عمل لا حصر لها لسكان المنطقة".

https://sarabic.ae/20250205/تصويت-هل-تهدف-تصريحات-ترامب-فعلا-لـرفاه-وأمان-سكان-غزة-أم-لاستكمال-مخطط-الشرق-الأوسط-الجديد؟-1097505449.html

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