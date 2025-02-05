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https://sarabic.ae/20250205/في-أول-مشاركة-للاعب-المصري-كهربا-أزمة-مباراة-تصل-للنائب-العام-في-ليبيا-1097508182.html
في أول مشاركة للاعب المصري كهربا.. أزمة مباراة تصل للنائب العام في ليبيا
في أول مشاركة للاعب المصري كهربا.. أزمة مباراة تصل للنائب العام في ليبيا
سبوتنيك عربي
شهدت أول مشاركة للاعب المصري محمود كهربا، مع فريق الاتحاد الليبي، واقعة استدعت تدخل النيابة العامة في البلاد. 05.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-05T15:19+0000
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وقال موقع "صدى البلد"، إن نادي الاتحاد الليبي، الذي يضم كهربا، المعار من نادي الأهلي المصري، تقدم بشكوى رسمية إلى النائب العام ووزير الداخلية في ليبيا، وذلك عقب إصابة أحد مشجعيه في المباراة، التي جمعت الفريق بنظيره المجد، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري الليبي.وشهدت المباراة، التي سجل خلالها كهربا، هدف التعادل لفريقه من ركلة جزاء، أحداثا مؤسفة تمثلت بإطلاق نار على الجماهير، ما أسفر عن إصابة أحد المشجعين.وأصدر نادي الاتحاد بياناً رسمياً عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه: "إدارة وجماهير نادي الاتحاد، تدين وتستنكر قيام أفراد قوة التدخل والسيطرة بإطلاق النار الحي على المشجعين العزّل أثناء تشجيعهم لفريقهم بالمباراة (الاتحاد والمجد) وإصابة مشجع إصابة خطيرة دخل على إثرها العناية الفائقة".يذكر أنه في يناير/ كانون الثاني الماضي، أنهى مسؤولو النادي الأهلي المصري، بشكل رسمي، إجراءات انتقال محمود كهربا، لاعب الفريق إلى نادي الاتحاد الليبي، لمدة 6 أشهر، على سبيل الإعارة.
https://sarabic.ae/20240908/الأهلي-المصري-يحدد-شروط-انتقال-محمود-كهربا-للدوري-السعودي-1092516306.html
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رياضة, منوعات, الأخبار, أخبار كرة القدم, مصر, أخبار مصر الآن
رياضة, منوعات, الأخبار, أخبار كرة القدم, مصر, أخبار مصر الآن

في أول مشاركة للاعب المصري كهربا.. أزمة مباراة تصل للنائب العام في ليبيا

15:19 GMT 05.02.2025
© Photo / unsplash/ jason chartersملعب كرة قدم
ملعب كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
© Photo / unsplash/ jason charters
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شهدت أول مشاركة للاعب المصري محمود كهربا، مع فريق الاتحاد الليبي، واقعة استدعت تدخل النيابة العامة في البلاد.
وقال موقع "صدى البلد"، إن نادي الاتحاد الليبي، الذي يضم كهربا، المعار من نادي الأهلي المصري، تقدم بشكوى رسمية إلى النائب العام ووزير الداخلية في ليبيا، وذلك عقب إصابة أحد مشجعيه في المباراة، التي جمعت الفريق بنظيره المجد، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري الليبي.
وشهدت المباراة، التي سجل خلالها كهربا، هدف التعادل لفريقه من ركلة جزاء، أحداثا مؤسفة تمثلت بإطلاق نار على الجماهير، ما أسفر عن إصابة أحد المشجعين.
الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2024
مجتمع
الأهلي المصري يحدد شروط انتقال محمود كهربا للدوري السعودي
8 سبتمبر 2024, 14:44 GMT
وأصدر نادي الاتحاد بياناً رسمياً عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه: "إدارة وجماهير نادي الاتحاد، تدين وتستنكر قيام أفراد قوة التدخل والسيطرة بإطلاق النار الحي على المشجعين العزّل أثناء تشجيعهم لفريقهم بالمباراة (الاتحاد والمجد) وإصابة مشجع إصابة خطيرة دخل على إثرها العناية الفائقة".
وطالب النادي في بيانه النائب العام ووزير الداخلية بفتح تحقيق عاجل في الواقعة ومحاسبة المتورطين، مؤكداً على ضرورة إيفاء كل ذي حق حقه وتحريك الدعوى الجنائية ضدهم.
يذكر أنه في يناير/ كانون الثاني الماضي، أنهى مسؤولو النادي الأهلي المصري، بشكل رسمي، إجراءات انتقال محمود كهربا، لاعب الفريق إلى نادي الاتحاد الليبي، لمدة 6 أشهر، على سبيل الإعارة.
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