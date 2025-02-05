https://sarabic.ae/20250205/كاف-يحدد-مكان-وزمان-قرعة-أبطال-أفريقيا-والكونفدرالية-1097503607.html
"كاف" يحدد مكان وزمان قرعة "أبطال أفريقيا" والكونفدرالية
"كاف" يحدد مكان وزمان قرعة "أبطال أفريقيا" والكونفدرالية
سبوتنيك عربي
قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إجراء قرعة بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية في الـ 20 من فبراير/ شباط الجاري. 05.02.2025, سبوتنيك عربي
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وبحسب بيان "كاف" على موقع "إكس"، اليوم الأربعاء، فإن مكان إجراء القرعة سيكون في العاصمة القطرية الدوحة، حيث سيتم الكشف عن مباريات ربع النهائي في المسابقتين.وفي اليوم المحدد سيبدأ الاتحاد بقرعة كأس الكونفدرالية في الـ 4 عصرا بتوقيت القاهرة، ثم قرعة دوري أبطال أفريقيا بعدها بساعة واحدة.كما أوضح "كاف" أن مباريات الذهاب والإياب بدوري أبطال أفريقيا ستقام أيام 1 و2 و8 و9 أبريل/ نيسان المقبل.وبالنسبة لمباريات الذهاب في كأس الكونفدرالية، فستقام يومي 2 و9 أبريل، على أن تقام مباريات الإياب في الأسبوع التالي.والفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا هي: الهلال السوداني ومولودية الجزائري والجيش الملكي المغربي، وصن داونز وأورلاندو بايرتس، من جنوب أفريقيا، والأهلي وبيراميدز من مصر، إضافة إلى الترجي التونسي.وفي بطولة كأس الكونفدرالية تأهل كل من سيمبا التنزاني وشباب قسنطينة الجزائري ونهضة بركان المغربي، وستيلينبوش الجنوب أفريقي، واتحاد العاصمة الجزائري وأسيك ميموزا الإيفواري، إضافة إلى فريقي الزمالك والمصري من مصر.
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أخبار العالم الآن, رياضة, نادي الأهلي, قطر
أخبار العالم الآن, رياضة, نادي الأهلي, قطر
"كاف" يحدد مكان وزمان قرعة "أبطال أفريقيا" والكونفدرالية
قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إجراء قرعة بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية في الـ 20 من فبراير/ شباط الجاري.
وبحسب بيان "كاف" على موقع "إكس"، اليوم الأربعاء، فإن مكان إجراء القرعة سيكون في العاصمة القطرية الدوحة، حيث سيتم الكشف عن مباريات
ربع النهائي في المسابقتين.
13 سبتمبر 2024, 17:03 GMT
وفي اليوم المحدد سيبدأ الاتحاد بقرعة كأس الكونفدرالية في الـ 4 عصرا بتوقيت القاهرة، ثم قرعة دوري
أبطال أفريقيا بعدها بساعة واحدة.
كما أوضح "كاف" أن مباريات الذهاب والإياب بدوري أبطال أفريقيا ستقام أيام 1 و2 و8 و9 أبريل/ نيسان المقبل.
وبالنسبة لمباريات الذهاب في كأس الكونفدرالية، فستقام يومي 2 و9 أبريل، على أن تقام مباريات الإياب في الأسبوع التالي.
والفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا هي: الهلال السوداني ومولودية الجزائري والجيش الملكي المغربي، وصن داونز وأورلاندو بايرتس، من جنوب أفريقيا، والأهلي
وبيراميدز من مصر، إضافة إلى الترجي التونسي.
وفي بطولة كأس الكونفدرالية تأهل كل من سيمبا التنزاني وشباب قسنطينة الجزائري ونهضة بركان المغربي، وستيلينبوش الجنوب أفريقي، واتحاد العاصمة الجزائري وأسيك ميموزا الإيفواري، إضافة إلى فريقي الزمالك والمصري من مصر.