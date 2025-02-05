مجلة أمريكية: مدينة الصواريخ الإيرانية.. هل تخيف إسرائيل؟

عربي
لافروف: روسيا ترحب بتصريحات ترامب حول عدم صوابية جر أوكرانيا إلى الناتو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد زيارة الشرع للرياض ما هي آفاق العلاقات بين السعودية وسوريا
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
أرسنال يدك شباك السيتي بخماسية وصدارة ريال مدريد مهددة
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تهدد بأن أي محاولة لضرب أراضيها سيجر المنطقة برمتها إلى حرب طويلة
10:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
11:03 GMT
57 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: السعودية وتركيا قوتان للشرع في الإقليم
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أي مصير ينتظر المنطقة بعد لقاء ترامب – نتنياهو
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
09:18 GMT
29 د
ملفات ساخنة
أي مصير ينتظر المنطقة بعد لقاء ترامب – نتنياهو
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تهدد بأن أي محاولة لضرب أراضيها سيجر المنطقة برمتها إلى حرب طويلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
من الملعب
أرسنال يدك شباك السيتي بخماسية وصدارة ريال مدريد مهددة
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر يوسف برودسكي... أصغر حاصل على جائزة نوبل
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
13:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
13:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250205/مجلة-أمريكية-مدينة-الصواريخ-الإيرانية-هل-تخيف-إسرائيل-1097489453.html
مجلة أمريكية: مدينة الصواريخ الإيرانية.. هل تخيف إسرائيل؟
مجلة أمريكية: مدينة الصواريخ الإيرانية.. هل تخيف إسرائيل؟
سبوتنيك عربي
تمتلك إيران أضخم ترسانة صاروخية في الشرق الأوسط وتحرص على زيادة حجمها وتزويدها بأنواع مختلفة من الصواريخ المجنحة والبالستية. 05.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-05T08:42+0000
2025-02-05T08:42+0000
أخبار العالم الآن
رصد عسكري
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104405/67/1044056756_109:0:3110:1688_1920x0_80_0_0_f1ac212c1a482c2fbaef64c27250e21b.jpg
كما كشفت خلال العام الماضي عن امتلاكها صواريخ فرط صوتية مثلت نقطة فارقة في قدراتها الصاروخية خاصة عندما استخدمت بعضها في قصف إسرائيل.وتأكيدا لمواصلة تطوير ترسانتها الصاروخية، كشفت إيران، قبل أيام عن قاعدة صواريخ جديدة تحت الأرض في إحدى المناطق الساحلية جنوبي البلاد.ووصفت مجلة أمريكية، في تقرير لها، تلك القاعدة بـ"مدينة الصواريخ" الإيرانية، التي يمكن أن تخيف إسرائيل.ولفتت المجلة إلى تعهد قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري، بـ"مواجهة أي عدو أيا كان حجمه أو مكانه، بجميع الطرق"، مشيرة إلى تحذيره لمن وصفهم بـ"أعداء إيران" حتى لا يرتكبوا أخطاء قد تصنع لهم مشاكل خطيرة.ويقول التقرير إن إيران تسعى من وراء ذلك إلى التأكيد على امتلاكها قدرات صاروخية تمكنها من الرد إذا تعرضت لهجوم، مشيرا إلى أنها سبق أن كشفت عن قواعد صاروخية تحت الأرض في يناير/ كانون الثاني الماضي، إحداها كانت تحت الأرض بالقرب من الخليج.
https://sarabic.ae/20241004/وكالات-إيرانية-تنشر-مشاهد-للحظة-تجهيز-الصواريخ-قبل-إطلاقها-نحو-إسرائيل-فيديو-1093420213.html
https://sarabic.ae/20250112/بركان-خامد-إيران-تكشف-عن-قاعدة-صواريخ-خارقة-تحت-الأرض-1096727289.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104405/67/1044056756_484:0:2735:1688_1920x0_80_0_0_8d637a87ba35e5bd842e32168fdf674d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

مجلة أمريكية: مدينة الصواريخ الإيرانية.. هل تخيف إسرائيل؟

08:42 GMT 05.02.2025
© AP Photo / Vahid Salemiصواريخ إيران الباليستية
صواريخ إيران الباليستية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
تمتلك إيران أضخم ترسانة صاروخية في الشرق الأوسط وتحرص على زيادة حجمها وتزويدها بأنواع مختلفة من الصواريخ المجنحة والبالستية.
كما كشفت خلال العام الماضي عن امتلاكها صواريخ فرط صوتية مثلت نقطة فارقة في قدراتها الصاروخية خاصة عندما استخدمت بعضها في قصف إسرائيل.
الحرس الثوري الإيراني، إيران 3 فبراير 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2024
وكالات إيرانية تنشر مشاهد للحظة تجهيز الصواريخ قبل إطلاقها نحو إسرائيل... فيديو
4 أكتوبر 2024, 06:37 GMT
وتأكيدا لمواصلة تطوير ترسانتها الصاروخية، كشفت إيران، قبل أيام عن قاعدة صواريخ جديدة تحت الأرض في إحدى المناطق الساحلية جنوبي البلاد.
ووصفت مجلة أمريكية، في تقرير لها، تلك القاعدة بـ"مدينة الصواريخ" الإيرانية، التي يمكن أن تخيف إسرائيل.
قدرات إيران الصاروخية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
"بركان خامد"... إيران تكشف عن قاعدة صواريخ خارقة تحت الأرض
12 يناير, 15:13 GMT
ولفتت المجلة إلى تعهد قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري، بـ"مواجهة أي عدو أيا كان حجمه أو مكانه، بجميع الطرق"، مشيرة إلى تحذيره لمن وصفهم بـ"أعداء إيران" حتى لا يرتكبوا أخطاء قد تصنع لهم مشاكل خطيرة.
ويقول التقرير إن إيران تسعى من وراء ذلك إلى التأكيد على امتلاكها قدرات صاروخية تمكنها من الرد إذا تعرضت لهجوم، مشيرا إلى أنها سبق أن كشفت عن قواعد صاروخية تحت الأرض في يناير/ كانون الثاني الماضي، إحداها كانت تحت الأرض بالقرب من الخليج.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала