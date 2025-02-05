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https://sarabic.ae/20250205/مفاجأة-كان-ينتظرها-ملايين-المشجعين-للأهلي-المصري-1097519022.html
مفاجأة كان ينتظرها ملايين المشجعين للأهلي المصري
مفاجأة كان ينتظرها ملايين المشجعين للأهلي المصري
سبوتنيك عربي
كشف التونسي علي معلول، نجم النادي الأهلي المصري، مساء اليوم الأربعاء، عن مفاجأة سارة لعشاق النادي الأهلي. 05.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-05T21:39+0000
2025-02-05T21:38+0000
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وأعلن معلول عبر قناة النادي الأهلي عن قيده في قائمة الفريق الأول رسميا، بعدما كان قد تم رفع اسمه في بداية الموسم الجاري، على إثر إصابته.وصرح معلول قائلا "من اليوم، علي معلول مستمر مع الأهلي، وإن شاء الله تكون هذه بداية جديدة، وإن شاء الله أعد الجماهير بأنهم سيرون علي معلول في ثوبه القديم، وإن شاء الله أكون عند حسن ظنهم، وأرتدي قميص الأهلي لمواسم عديدة".وشدد النجم التونسي على "علاقة الحب بينه وبين جماهير الأهلي منذ أول يوم له مع النادي"، وتابع "العلاقة تطورت بيننا بشكل كبير، وبيننا حب متبادل، وليس مجرد كلام، ومع إصابتي وجدت الجميع يساندني، وإن شاء الله أظل عند حسن ظنهم".وأكد معلول "الآن أتواجد في تدريبات الأهلي منذ 6 أسابيع، ولم يكن لدي قلق بشأن مسيرتي، ولكن القلق كان لدى أسرتي في ظل الحديث عن كبر سني، لكنني كنت متأكد أن الله لن يخيب ظني".وفي أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، أصدر جون إدوارد وكيل أعمال التونسي معلول، بيانا أعلن فيه انتهاء علاقة اللاعب التونسي بالقلعة الحمراء، ورفع الحرج عن الإدارة بشأن قيد اللاعب في قائمة الموسم الجديد.وأوضح وكيل معلول في بيان صحفي: "اتخذنا قرارا بالرحيل عن الأهلي اليوم لرفع الحرج عن الجميع، خاصة بعد تعافي اللاعب الكامل من الإصابة وجاهزيته للمشاركة في المباريات، ولكن لم يتم الحديث من قِبَل النادي من قريب أو بعيد حتى هذه اللحظة عن مستقبل اللاعب ومصيره خلال الفترة المقبلة"، وأضاف: "يتمنى معلول التوفيق للنادي الأهلي في المرحلة المقبلة، موجها الشكر لجماهيره العظيمة والوفية".
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رياضة, الأخبار, نادي الأهلي, أخبار كرة القدم
رياضة, الأخبار, نادي الأهلي, أخبار كرة القدم

مفاجأة كان ينتظرها ملايين المشجعين للأهلي المصري

21:39 GMT 05.02.2025
© AP Photo / Mohammed Asadعلي معلول خلال مشاركته مع النادي الأهلي المصري في كأس العالم للأندية
علي معلول خلال مشاركته مع النادي الأهلي المصري في كأس العالم للأندية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Mohammed Asad
تابعنا عبر
كشف التونسي علي معلول، نجم النادي الأهلي المصري، مساء اليوم الأربعاء، عن مفاجأة سارة لعشاق النادي الأهلي.
وأعلن معلول عبر قناة النادي الأهلي عن قيده في قائمة الفريق الأول رسميا، بعدما كان قد تم رفع اسمه في بداية الموسم الجاري، على إثر إصابته.
وصرح معلول قائلا "من اليوم، علي معلول مستمر مع الأهلي، وإن شاء الله تكون هذه بداية جديدة، وإن شاء الله أعد الجماهير بأنهم سيرون علي معلول في ثوبه القديم، وإن شاء الله أكون عند حسن ظنهم، وأرتدي قميص الأهلي لمواسم عديدة".
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وشدد النجم التونسي على "علاقة الحب بينه وبين جماهير الأهلي منذ أول يوم له مع النادي"، وتابع "العلاقة تطورت بيننا بشكل كبير، وبيننا حب متبادل، وليس مجرد كلام، ومع إصابتي وجدت الجميع يساندني، وإن شاء الله أظل عند حسن ظنهم".
وأكد معلول "الآن أتواجد في تدريبات الأهلي منذ 6 أسابيع، ولم يكن لدي قلق بشأن مسيرتي، ولكن القلق كان لدى أسرتي في ظل الحديث عن كبر سني، لكنني كنت متأكد أن الله لن يخيب ظني".
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وفي أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، أصدر جون إدوارد وكيل أعمال التونسي معلول، بيانا أعلن فيه انتهاء علاقة اللاعب التونسي بالقلعة الحمراء، ورفع الحرج عن الإدارة بشأن قيد اللاعب في قائمة الموسم الجديد.
وأوضح وكيل معلول في بيان صحفي: "اتخذنا قرارا بالرحيل عن الأهلي اليوم لرفع الحرج عن الجميع، خاصة بعد تعافي اللاعب الكامل من الإصابة وجاهزيته للمشاركة في المباريات، ولكن لم يتم الحديث من قِبَل النادي من قريب أو بعيد حتى هذه اللحظة عن مستقبل اللاعب ومصيره خلال الفترة المقبلة"، وأضاف: "يتمنى معلول التوفيق للنادي الأهلي في المرحلة المقبلة، موجها الشكر لجماهيره العظيمة والوفية".
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