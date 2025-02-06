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الخارجية العراقية: بغداد ترفض أي مخططات تهدف إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه الأصليين
الخارجية العراقية: بغداد ترفض أي مخططات تهدف إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه الأصليين
سبوتنيك عربي
أعربت وزارة الخارجية العراقية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لأي دعوات أو محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وخاصة من قطاع غزة. 06.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-06T15:50+0000
2025-02-06T15:50+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
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وقالت الخارجية العراقية، في بيان اليوم الخميس: "تعرب وزارة خارجية جمهورية العراق عن إدانتها واستنكارها الشديدين لأي دعوات أو محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وخاصة من قطاع غزة، الذي يعاني من ويلات العدوان المستمر وانتهاكات حقوق الإنسان".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن أمس الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "الولايات المتحدة سوف تسيطر على قطاع غزة وتشرف على تفكيك المتفجرات أو الذخائر هناك والتخلص من المباني المدمرة وستوفر الرعاية الاجتماعية التي ستمكن من توفير عدد لا يحصى من فرص العمل لسكان المنطقة".وكان من غير الواضح ما إذا كان ترامب سيتابع اقتراحه أم أنه يتخذ موقفًا متطرفًا كاستراتيجية تفاوضية كما فعل في قضايا أخرى.
https://sarabic.ae/20250206/مدير-مركز-الدراسات-القانونية-لـسبوتينك-قرارات-ترامب-أشبه-بـسايكس-بيكو-جديد-وإيقافها-يحتاج-لحرب-1097537496.html
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العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى

الخارجية العراقية: بغداد ترفض أي مخططات تهدف إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه الأصليين

15:50 GMT 06.02.2025
© AP Photo / Karim Kadimعلم العراق
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Karim Kadim
تابعنا عبر
أعربت وزارة الخارجية العراقية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لأي دعوات أو محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وخاصة من قطاع غزة.
وقالت الخارجية العراقية، في بيان اليوم الخميس: "تعرب وزارة خارجية جمهورية العراق عن إدانتها واستنكارها الشديدين لأي دعوات أو محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وخاصة من قطاع غزة، الذي يعاني من ويلات العدوان المستمر وانتهاكات حقوق الإنسان".
وأكدت الخارجية العراقية أن "مثل هذه الدعوات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في أرضه ووطنه.. والعراق، بموقفه الثابت والمبدئي، يرفض أي مخططات تهدف إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه الأصليين، سواء عبر التهجير القسري أو عبر أي وسائل أخرى".
الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
مدير مركز الدراسات القانونية لـ"سبوتينك": قرارات ترامب أشبه بـ"سايكس بيكو" جديد وإيقافها يحتاج لحرب
13:29 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن أمس الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "الولايات المتحدة سوف تسيطر على قطاع غزة وتشرف على تفكيك المتفجرات أو الذخائر هناك والتخلص من المباني المدمرة وستوفر الرعاية الاجتماعية التي ستمكن من توفير عدد لا يحصى من فرص العمل لسكان المنطقة".

وقد أثارت تصريحات ترامب، ردود فعل دولية منددة وبعض الاعتراضات من الجمهوريين في الكونغرس، الذين كانوا إلى حد كبير قد تبنوا مبادرات ترامب مثل تعليق المساعدات الخارجية وتقليص أعداد الموظفين الفيدراليين.

وكان من غير الواضح ما إذا كان ترامب سيتابع اقتراحه أم أنه يتخذ موقفًا متطرفًا كاستراتيجية تفاوضية كما فعل في قضايا أخرى.
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