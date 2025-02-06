https://sarabic.ae/20250206/مدير-مركز-الدراسات-القانونية-لـسبوتينك-قرارات-ترامب-أشبه-بـسايكس-بيكو-جديد-وإيقافها-يحتاج-لحرب-1097537496.html

مدير مركز الدراسات القانونية لـ"سبوتينك": قرارات ترامب أشبه بـ"سايكس بيكو" جديد وإيقافها يحتاج لحرب

مدير مركز الدراسات القانونية لـ"سبوتينك": قرارات ترامب أشبه بـ"سايكس بيكو" جديد وإيقافها يحتاج لحرب

سبوتنيك عربي

تعليقًا على انسحاب الولايات المتحدة تدريجيًا من الهيئات الدولية والأمم المتحدة، رأى أستاذ العلوم السياسية ومدير مركز الدراسات القانونية والسياسية في الجامعة... 06.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-06T13:29+0000

2025-02-06T13:29+0000

2025-02-06T13:29+0000

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وفي حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أشار الدكتور عبد الله إلى أن قرارت الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي أصدها مؤخراً هي أشبه بـ"سايكس بيكو" جديد للمنطقة، خصوصاً أن ما من أحد يستطيع التكهن بما سيقوم به ترامب.وتابع قائلا: "أمريكا هي الممول الأكبر لهذه الهيئات الدولية وتحركها وفق ما تشاء، ولكن العالم تغير بعد الأزمة الأوكرانية وبطريقة سريعة، وترامب استفاد من إرهاق أوروبا بموضوع النازحين والأزمة الأوكرانية وبات يرى نفسه الأقوى في العالم ويريد استثمار هذه القوة".وعن حديث ترامب أنه يريد إمتلاك غزة وتهجير شعبها، اعتبر الدكتور عبد الله، أن أمريكا أصبحت طليقة في المتوسط وتتصرف كما تشاء وتعتبر أن المنطقة تحت سيطرتها، وترامب يريد إيصال الغاز وربطه من البحر بالبر عن طريق قطر والسعودية والأردن وسوريا ليصل إلى تركيا من بعدها إلى بلغاريا ووسط أوروبا للاستفادة من هذا الغاز.واعتبر أننا بحاجة إلى أحداث توازي الحرب العالمية الثانية لزحزحة التسلط الأمريكي على هذا النظام العالمي، لافتا إلى أن هذه الأحداث قد لا تكون عبر حرب عسكرية إنما قد تكون عبر حرب اقتصادية أو سيبرانية أو إلكترونية، أو حتى حرب ممرات".‏وختم ضيف "سبوتنيك"، قائلا: "إن أغلب مهام أجهزة الأمم المتحدة بروتوكولية ويدفعون رواتب خيالية ومخصصات باهظة للعاملين فيها، وهنا علينا التساؤل ماذا فعلت الأمم المتحدة للعالم وللسلم الدولي، فهي لا تستطيع فرض قراراتها على واشنطن لخفض انبعاثات الغاز مثلاً، وهذه المنظمة تثبت وجودها وانتاجيتها على صعيد العالمي".

https://sarabic.ae/20250206/تصويت-برأيك-إلى-أي-دولة-قد-يهجر-ترامب-أبناء-غزة-في-حال-لم-يردعه-الضغط-العربي؟---1097526167.html

https://sarabic.ae/20250206/مبعوث-ترامب-إلى-كييف-يعلق-تسوية-الصراع-في-أوكرانيا-1097535267.html

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