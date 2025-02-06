مدير مركز الدراسات القانونية لـ"سبوتينك": قرارات ترامب أشبه بـ"سايكس بيكو" جديد وإيقافها يحتاج لحرب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
09:18 GMT
29 د
ملفات ساخنة
أي مصير ينتظر المنطقة بعد لقاء ترامب – نتنياهو
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تهدد بأن أي محاولة لضرب أراضيها سيجر المنطقة برمتها إلى حرب طويلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
من الملعب
أرسنال يدك شباك السيتي بخماسية وصدارة ريال مدريد مهددة
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر يوسف برودسكي... أصغر حاصل على جائزة نوبل
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
13:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
13:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبيرة: غزة والضفة تبادل هدايا بين ترامب ونتنياهو
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
12:33 GMT
21 د
لقاء سبوتنيك
بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: فكرة ترامب المعادية للشعوب هي ارتباك يمكن الاستفادة منه والبناء عليه
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد الرفض الدولي الواسع، هل فشلت خطة ترامب بشأن غزة قبل أن تبدأ؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250206/مدير-مركز-الدراسات-القانونية-لـسبوتينك-قرارات-ترامب-أشبه-بـسايكس-بيكو-جديد-وإيقافها-يحتاج-لحرب-1097537496.html
مدير مركز الدراسات القانونية لـ"سبوتينك": قرارات ترامب أشبه بـ"سايكس بيكو" جديد وإيقافها يحتاج لحرب
مدير مركز الدراسات القانونية لـ"سبوتينك": قرارات ترامب أشبه بـ"سايكس بيكو" جديد وإيقافها يحتاج لحرب
سبوتنيك عربي
تعليقًا على انسحاب الولايات المتحدة تدريجيًا من الهيئات الدولية والأمم المتحدة، رأى أستاذ العلوم السياسية ومدير مركز الدراسات القانونية والسياسية في الجامعة... 06.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-06T13:29+0000
2025-02-06T13:29+0000
العالم
حصري
تقارير سبوتنيك
ترامب
قطاع غزة
غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/04/1097464605_0:0:2732:1537_1920x0_80_0_0_fdc771a38c15cb68cc4e290bec4a25c9.jpg
وفي حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أشار الدكتور عبد الله إلى أن قرارت الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي أصدها مؤخراً هي أشبه بـ"سايكس بيكو" جديد للمنطقة، خصوصاً أن ما من أحد يستطيع التكهن بما سيقوم به ترامب.وتابع قائلا: "أمريكا هي الممول الأكبر لهذه الهيئات الدولية وتحركها وفق ما تشاء، ولكن العالم تغير بعد الأزمة الأوكرانية وبطريقة سريعة، وترامب استفاد من إرهاق أوروبا بموضوع النازحين والأزمة الأوكرانية وبات يرى نفسه الأقوى في العالم ويريد استثمار هذه القوة".وعن حديث ترامب أنه يريد إمتلاك غزة وتهجير شعبها، اعتبر الدكتور عبد الله، أن أمريكا أصبحت طليقة في المتوسط وتتصرف كما تشاء وتعتبر أن المنطقة تحت سيطرتها، وترامب يريد إيصال الغاز وربطه من البحر بالبر عن طريق قطر والسعودية والأردن وسوريا ليصل إلى تركيا من بعدها إلى بلغاريا ووسط أوروبا للاستفادة من هذا الغاز.واعتبر أننا بحاجة إلى أحداث توازي الحرب العالمية الثانية لزحزحة التسلط الأمريكي على هذا النظام العالمي، لافتا إلى أن هذه الأحداث قد لا تكون عبر حرب عسكرية إنما قد تكون عبر حرب اقتصادية أو سيبرانية أو إلكترونية، أو حتى حرب ممرات".‏وختم ضيف "سبوتنيك"، قائلا: "إن أغلب مهام أجهزة الأمم المتحدة بروتوكولية ويدفعون رواتب خيالية ومخصصات باهظة للعاملين فيها، وهنا علينا التساؤل ماذا فعلت الأمم المتحدة للعالم وللسلم الدولي، فهي لا تستطيع فرض قراراتها على واشنطن لخفض انبعاثات الغاز مثلاً، وهذه المنظمة تثبت وجودها وانتاجيتها على صعيد العالمي".
https://sarabic.ae/20250206/تصويت-برأيك-إلى-أي-دولة-قد-يهجر-ترامب-أبناء-غزة-في-حال-لم-يردعه-الضغط-العربي؟---1097526167.html
https://sarabic.ae/20250206/مبعوث-ترامب-إلى-كييف-يعلق-تسوية-الصراع-في-أوكرانيا-1097535267.html
قطاع غزة
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/04/1097464605_167:0:2595:1821_1920x0_80_0_0_e646df857952d2fa964bc69dd61d9ce5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, حصري, تقارير سبوتنيك, ترامب, قطاع غزة, غزة
العالم, حصري, تقارير سبوتنيك, ترامب, قطاع غزة, غزة

مدير مركز الدراسات القانونية لـ"سبوتينك": قرارات ترامب أشبه بـ"سايكس بيكو" جديد وإيقافها يحتاج لحرب

13:29 GMT 06.02.2025
© AP Photo / Sebastian Scheinerالرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Sebastian Scheiner
تابعنا عبر
حصري
تعليقًا على انسحاب الولايات المتحدة تدريجيًا من الهيئات الدولية والأمم المتحدة، رأى أستاذ العلوم السياسية ومدير مركز الدراسات القانونية والسياسية في الجامعة اللبنانية، الدكتور سامر عبد الله، أن هذا الانسحاب جاء نزولاً عند الرغبة الإسرائيلية والهدف منه تقويض عمل هذه الجهات.
وفي حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أشار الدكتور عبد الله إلى أن قرارت الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي أصدها مؤخراً هي أشبه بـ"سايكس بيكو" جديد للمنطقة، خصوصاً أن ما من أحد يستطيع التكهن بما سيقوم به ترامب.

وأضاف: "أمريكا تعتبر أن سلطتها في مجلس الأمن مقيدة بوجود الفيتو الروسي والصيني والفرنسي والبريطاني، ولذلك يريد ترامب تخفيف الإنفاق في هذه الجهات الدولية ويرى نفسه اليوم في محطة تاريخية قادر من خلالها أن يحكم العالم ويعزز صورة الإمبراطورية الأمريكية، ولكن من خلال سرعة اتخاذ القرارات والإجراءات التي يقوم بها ترامب يتضح أنه يتصرف من تلقاء نفسه ومن دون وجود شركاء له في العالم".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
وسائط متعددة
تصويت... برأيك إلى أي دولة قد يهجر ترامب أبناء غزة في حال لم يردعه الضغط العربي؟
08:58 GMT
وتابع قائلا: "أمريكا هي الممول الأكبر لهذه الهيئات الدولية وتحركها وفق ما تشاء، ولكن العالم تغير بعد الأزمة الأوكرانية وبطريقة سريعة، وترامب استفاد من إرهاق أوروبا بموضوع النازحين والأزمة الأوكرانية وبات يرى نفسه الأقوى في العالم ويريد استثمار هذه القوة".
وعن حديث ترامب أنه يريد إمتلاك غزة وتهجير شعبها، اعتبر الدكتور عبد الله، أن أمريكا أصبحت طليقة في المتوسط وتتصرف كما تشاء وتعتبر أن المنطقة تحت سيطرتها، وترامب يريد إيصال الغاز وربطه من البحر بالبر عن طريق قطر والسعودية والأردن وسوريا ليصل إلى تركيا من بعدها إلى بلغاريا ووسط أوروبا للاستفادة من هذا الغاز.
كيث كيلوغ، مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، إلى أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مبعوث ترامب إلى كييف يعلق تسوية الصراع في أوكرانيا
12:57 GMT

أما عن مطالبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بإعادة هيكلة الأمم المتحدة لجعهلها تعمل بكفاءة أكبر، أكد الدكتور عبد الله أن طرح الرئيس بوتين واقعي ومنطقي فهو لديه رؤية للنظام الدولي، أي أنه يجب أن يكون متعدد الأقطاب، إضافة إلى أن عقيدة بوتين ترتكز على عالم متعدد الأقطاب وعالم إصلاح ليس فقط في الأمم المتحدة بل في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ولذلك كانت نشأة "بريكس".

واعتبر أننا بحاجة إلى أحداث توازي الحرب العالمية الثانية لزحزحة التسلط الأمريكي على هذا النظام العالمي، لافتا إلى أن هذه الأحداث قد لا تكون عبر حرب عسكرية إنما قد تكون عبر حرب اقتصادية أو سيبرانية أو إلكترونية، أو حتى حرب ممرات".
‏وختم ضيف "سبوتنيك"، قائلا: "إن أغلب مهام أجهزة الأمم المتحدة بروتوكولية ويدفعون رواتب خيالية ومخصصات باهظة للعاملين فيها، وهنا علينا التساؤل ماذا فعلت الأمم المتحدة للعالم وللسلم الدولي، فهي لا تستطيع فرض قراراتها على واشنطن لخفض انبعاثات الغاز مثلاً، وهذه المنظمة تثبت وجودها وانتاجيتها على صعيد العالمي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала