https://sarabic.ae/20250206/السوداني-العراق-لم-يتعرض-إلى-أي-ضغوط-بسبب-السابع-من-أكتوبر-1097551077.html

السوداني: العراق لم يتعرض إلى أي ضغوط بسبب السابع من أكتوبر

السوداني: العراق لم يتعرض إلى أي ضغوط بسبب السابع من أكتوبر

سبوتنيك عربي

قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم أمس الخميس، إن بلاده لك تتعرض إلى أي ضغوط أو إملاءات من أي نوع بعد السابع من أكتوبر. 06.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-06T22:47+0000

2025-02-06T22:47+0000

2025-02-06T22:47+0000

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وأضاف السوداني في تصريحات نقلتها قناة "الشرق نيوز" السعودية، "بصراحة أنا دائماً ما أسمع هذه المفردة (الضغوط). وباعتباري جزءاً من العملية السياسية منذ 2003، مررت بعدة مناصب، فقد كنت وزيراً في حكومتين وتقلدت 7 حقائب، ونائباً في البرلمان، والآن رئيس وزراء. أستطيع أن أقول وبكل ثقة: لم أتعرض إلى أي ضغط".ولفت إلى أنه "حتى في ظل تداعيات 7 أكتوبر (طوفان الأقصى) وما حصل في المنطقة، لم أتعرض لضغوط أو إملاءات لتنفيذ رغبات خارجية".واختتم قوله: "نحن بوصلتنا خدمة العراق والعراقيين، واحترامنا للآخرين يرتبط بعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ومراعاة المصالح المشتركة. هذه هي المبادئ التي تحكم العلاقة مع كل الدول الشقيقة والصديقة".

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السوداني, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, طوفان الأقصى