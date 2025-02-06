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https://sarabic.ae/20250206/السوداني-العراق-لم-يتعرض-إلى-أي-ضغوط-بسبب-السابع-من-أكتوبر-1097551077.html
السوداني: العراق لم يتعرض إلى أي ضغوط بسبب السابع من أكتوبر
السوداني: العراق لم يتعرض إلى أي ضغوط بسبب السابع من أكتوبر
سبوتنيك عربي
قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم أمس الخميس، إن بلاده لك تتعرض إلى أي ضغوط أو إملاءات من أي نوع بعد السابع من أكتوبر. 06.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-06T22:47+0000
2025-02-06T22:47+0000
السوداني
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
طوفان الأقصى
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وأضاف السوداني في تصريحات نقلتها قناة "الشرق نيوز" السعودية، "بصراحة أنا دائماً ما أسمع هذه المفردة (الضغوط). وباعتباري جزءاً من العملية السياسية منذ 2003، مررت بعدة مناصب، فقد كنت وزيراً في حكومتين وتقلدت 7 حقائب، ونائباً في البرلمان، والآن رئيس وزراء. أستطيع أن أقول وبكل ثقة: لم أتعرض إلى أي ضغط".ولفت إلى أنه "حتى في ظل تداعيات 7 أكتوبر (طوفان الأقصى) وما حصل في المنطقة، لم أتعرض لضغوط أو إملاءات لتنفيذ رغبات خارجية".واختتم قوله: "نحن بوصلتنا خدمة العراق والعراقيين، واحترامنا للآخرين يرتبط بعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ومراعاة المصالح المشتركة. هذه هي المبادئ التي تحكم العلاقة مع كل الدول الشقيقة والصديقة".
https://sarabic.ae/20250206/الخارجية-العراقية-بغداد-ترفض-أي-مخططات-تهدف-إلى-تفريغ-قطاع-غزة-من-سكانه-الأصليين-1097541635.html
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السوداني, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, طوفان الأقصى
السوداني, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, طوفان الأقصى

السوداني: العراق لم يتعرض إلى أي ضغوط بسبب السابع من أكتوبر

22:47 GMT 06.02.2025
© Photo / Saudi Ministry of Informationرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مشاركته في القمة العربية الـ 32 بمدينة جدة
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مشاركته في القمة العربية الـ 32 بمدينة جدة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
© Photo / Saudi Ministry of Information
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قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم أمس الخميس، إن بلاده لك تتعرض إلى أي ضغوط أو إملاءات من أي نوع بعد السابع من أكتوبر.
وأضاف السوداني في تصريحات نقلتها قناة "الشرق نيوز" السعودية، "بصراحة أنا دائماً ما أسمع هذه المفردة (الضغوط). وباعتباري جزءاً من العملية السياسية منذ 2003، مررت بعدة مناصب، فقد كنت وزيراً في حكومتين وتقلدت 7 حقائب، ونائباً في البرلمان، والآن رئيس وزراء. أستطيع أن أقول وبكل ثقة: لم أتعرض إلى أي ضغط".
وشدد السوداني، "لم ألاحظ أي ضغط خارجي أو داخلي عليّ كمسؤول، ولا حتى كرئيس حكومة، ولا في أي ظروف صعبة".
ولفت إلى أنه "حتى في ظل تداعيات 7 أكتوبر (طوفان الأقصى) وما حصل في المنطقة، لم أتعرض لضغوط أو إملاءات لتنفيذ رغبات خارجية".
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
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واختتم قوله: "نحن بوصلتنا خدمة العراق والعراقيين، واحترامنا للآخرين يرتبط بعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ومراعاة المصالح المشتركة. هذه هي المبادئ التي تحكم العلاقة مع كل الدول الشقيقة والصديقة".
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