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خامنئي: فلسطين كلها من النهر إلى البحر للشعب الفلسطيني
خامنئي: فلسطين كلها من النهر إلى البحر للشعب الفلسطيني
سبوتنيك عربي
وجّه المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الخميس، رسالة إلى الجميع بشأن فلسطين، في أول تلميح له على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أعلن فيها أن... 06.02.2025, سبوتنيك عربي
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وقال خامنئي، في تصريح بالفارسية، عبر حسابه على منصة إكس، "تويتر" سابقا، إن "فلسطين كلها من النهر إلى البحر للشعب الفلسطيني".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "الولايات المتحدة سوف تسيطر على قطاع غزة وتشرف على تفكيك المتفجرات أو الذخائر هناك والتخلص من المباني المدمرة وستوفر الرعاية الاجتماعية التي ستمكن من توفير عدد لا يحصى من فرص العمل لسكان المنطقة".وأوضح ترامب أنه درس ملف إدارة الولايات المتحدة لقطاع غزة لأشهر طويلة، مضيفًا: "هذا قرار لم نتخذه بسهولة، وكل من تحدثت معه أحب هذه الفكرة وتسلم الولايات المتحدة لتلك المنطقة واستحداث آلاف الوظائف هناك".وقد أثارت فكرة ترامب ردود فعل دولية منددة وبعض الاعتراضات من الجمهوريين في الكونغرس، الذين كانوا إلى حد كبير قد تبنوا مبادرات ترامب مثل تعليق المساعدات الخارجية وتقليص أعداد الموظفين الفيدراليين.وكان من غير الواضح ما إذا كان ترامب سيتابع اقتراحه أم أنه يتخذ موقفًا متطرفًا كاستراتيجية تفاوضية كما فعل في قضايا أخرى.
https://sarabic.ae/20250206/بعد-تصريح-ترامب-بشأن-غزة-وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يصدر-قرارا-عاجلا-لبدء-خطة-التهجير-من-القطاع-1097522283.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم

خامنئي: فلسطين كلها من النهر إلى البحر للشعب الفلسطيني

11:31 GMT 06.02.2025
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي
 المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
تابعنا عبر
وجّه المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الخميس، رسالة إلى الجميع بشأن فلسطين، في أول تلميح له على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أعلن فيها أن "الولايات المتحدة سوف تسيطر على قطاع غزة".
وقال خامنئي، في تصريح بالفارسية، عبر حسابه على منصة إكس، "تويتر" سابقا، إن "فلسطين كلها من النهر إلى البحر للشعب الفلسطيني".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "الولايات المتحدة سوف تسيطر على قطاع غزة وتشرف على تفكيك المتفجرات أو الذخائر هناك والتخلص من المباني المدمرة وستوفر الرعاية الاجتماعية التي ستمكن من توفير عدد لا يحصى من فرص العمل لسكان المنطقة".
وأوضح ترامب أنه درس ملف إدارة الولايات المتحدة لقطاع غزة لأشهر طويلة، مضيفًا: "هذا قرار لم نتخذه بسهولة، وكل من تحدثت معه أحب هذه الفكرة وتسلم الولايات المتحدة لتلك المنطقة واستحداث آلاف الوظائف هناك".
وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
بعد تصريح ترامب بشأن غزة... وزير الدفاع الإسرائيلي يصدر قرارا عاجلا لبدء خطة التهجير من القطاع
06:54 GMT
وقد أثارت فكرة ترامب ردود فعل دولية منددة وبعض الاعتراضات من الجمهوريين في الكونغرس، الذين كانوا إلى حد كبير قد تبنوا مبادرات ترامب مثل تعليق المساعدات الخارجية وتقليص أعداد الموظفين الفيدراليين.
وكان من غير الواضح ما إذا كان ترامب سيتابع اقتراحه أم أنه يتخذ موقفًا متطرفًا كاستراتيجية تفاوضية كما فعل في قضايا أخرى.
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