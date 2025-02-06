https://sarabic.ae/20250206/سفينة-حربية-صينية-تحبط-هجوما-للقراصنة-على-سفينة-تجارية-في-خليج-عدن--1097523362.html
سفينة حربية صينية تحبط هجوما للقراصنة على سفينة تجارية في خليج عدن
سفينة حربية صينية تحبط هجوما للقراصنة على سفينة تجارية في خليج عدن
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الخميس، بأن سفينة تابعة للبحرية الصينية أحبطت هجوما محتملا لقراصنة على سفينة تجارية في خليج عدن. 06.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-06T07:32+0000
2025-02-06T07:32+0000
2025-02-06T07:32+0000
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وجاء في بيان نشر على الحساب الرسمي لوزارة الدفاع لجمهورية الصين الشعبية على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية "وي شات"، إنه في 1 فبراير/شباط، قامت سفينة تابعة للبحرية الصينية كانت ترافق السفينة التجارية "جويسون" عبر خليج عدن بإبعاد قاربين خفيفين اقتربا من السفينة، ويفترض أنهما كانا يحملان قراصنة.ويقع خليج عدن في بحر العرب في شمالي المحيط الهندي، ويحده من الجنوب الغربي سواحل الصومال وجيبوتي، وفي الشمال سوال اليمن.وحذرت عدة مؤسسات دفاعية في العالم من خطر زيادة القرصنة في المنطقة دون اتخاذ تدابير معززة مناسبة من المجتمع الدولي.
https://sarabic.ae/20241202/القيادة-الأمريكية-تعلن-التصدي-لهجمات-أنصار-الله-على-مدمرتين-في-خليج-عدن-1095386355.html
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العالم, خليج عدن, قرصنة, قرصنة, الصين
العالم, خليج عدن, قرصنة, قرصنة, الصين
سفينة حربية صينية تحبط هجوما للقراصنة على سفينة تجارية في خليج عدن
أفادت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الخميس، بأن سفينة تابعة للبحرية الصينية أحبطت هجوما محتملا لقراصنة على سفينة تجارية في خليج عدن.
وجاء في بيان نشر على الحساب الرسمي لوزارة الدفاع لجمهورية الصين الشعبية على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية "وي شات"، إنه في 1 فبراير/شباط، قامت سفينة تابعة للبحرية الصينية كانت ترافق السفينة التجارية "جويسون" عبر خليج عدن بإبعاد قاربين
خفيفين اقتربا من السفينة، ويفترض أنهما كانا يحملان قراصنة.
وتابعت الدفاع الصينية: "وبعد سلسلة من التحذيرات والترهيب، تم بنجاح إبعاد سفن القراصنة المشتبه بها".
ويقع خليج عدن
في بحر العرب في شمالي المحيط الهندي، ويحده من الجنوب الغربي سواحل الصومال وجيبوتي، وفي الشمال سوال اليمن.
وحذرت عدة مؤسسات دفاعية في العالم من خطر زيادة القرصنة في المنطقة دون اتخاذ تدابير معززة مناسبة من المجتمع الدولي.