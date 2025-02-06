https://sarabic.ae/20250206/قيادي-في-حماس-لـسبوتنيك-المسعى-الأمريكي-يهدف-لتطبيق-صفقة-القرن-وتضييع-الحق-الفلسطيني-1097524474.html
قيادي في "حماس" لـ"سبوتنيك": المسعى الأمريكي يهدف لتطبيق "صفقة القرن" وتضييع الحق الفلسطيني
قيادي في "حماس" لـ"سبوتنيك": المسعى الأمريكي يهدف لتطبيق "صفقة القرن" وتضييع الحق الفلسطيني
سبوتنيك عربي
لفت عضو القيادة السياسية في حركة "حماس" في لبنان، مشهورعبد الحليم، إلى أن التناغم الإسرائيلي الأمريكي قائم منذ احتلال فلسطين، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي... 06.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-06T08:16+0000
2025-02-06T08:16+0000
2025-02-06T08:16+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
فلسطين المحتلة
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الضفة الغربية
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104441/21/1044412169_0:22:2952:1683_1920x0_80_0_0_26db2d30cf72b622bfdb9711bfefb74a.jpg
وفي حديث خاص لـ"سبوتنيك"، اعتبر عبد الحليم أن "تصريح ترامب ينم عن عداوة وحقد وأطماع في المنطقة العربية، ويحاول القيام بما عجز عنه نتنياهو عبر ابتزاز الشعب الفلسطيني بملف إعادة الإعمار في غزة".وأضاف عبد الحليم: "نحن لا يمكن أن نتخلى عن مقاومتنا أو أرضنا "، داعياً حركة فتح وجميع الفصائل الأخرى للتوحّد ضد هذا المشروع "لأن هنالك خطرا كبيرا يواجهنا في الضفة الغربية عبر الاعتداءات الإسرائيلية".وحول المسعى الأمريكي، اعتبر عبد الحليم أنه "لتطبيق صفقة القرن وتضييع الحق الفلسطيني وفرض الهيمنة الصهيونية على المنطقة عبر التطبيع، لكن العالم بدأ يستفيق ويعي خطورة هذا المشروع الذي يسعى لإفراغ فلسطين من شعبها الفلسطيني".وختم بالقول: "نأمل على الشعوب العربية والإسلامية أن تتحرك ضد هذا المشروع، فإن ضاعت فلسطين ستضيع الأمة العربية بأكملها".
https://sarabic.ae/20250206/بعد-تصريح-ترامب-بشأن-غزة-وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يصدر-قرارا-عاجلا-لبدء-خطة-التهجير-من-القطاع-1097522283.html
فلسطين المحتلة
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104441/21/1044412169_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_bf01422facb7cc3154b3c7bcacae26a3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, حصري, تقارير سبوتنيك
قيادي في "حماس" لـ"سبوتنيك": المسعى الأمريكي يهدف لتطبيق "صفقة القرن" وتضييع الحق الفلسطيني
حصري
لفت عضو القيادة السياسية في حركة "حماس" في لبنان، مشهورعبد الحليم، إلى أن التناغم الإسرائيلي الأمريكي قائم منذ احتلال فلسطين، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته الأولى كان قد أعلن عن نقل السفارة إلى القدس ومنح الجولان إلى إسرائيل.
وفي حديث خاص لـ"سبوتنيك"، اعتبر عبد الحليم أن "تصريح ترامب ينم عن عداوة وحقد وأطماع في المنطقة العربية، ويحاول القيام بما عجز عنه نتنياهو عبر ابتزاز الشعب الفلسطيني بملف إعادة الإعمار في غزة".
ووصف عبد الحليم مشروع ترامب "بالفاشل الذي لن يكتب له النجاح لتمسك الشعب الفلسطيني بأرضه، معتبراً أن مشروعه يستهدف مصر والأردن على وجه الخصوص، مثمناً موقف الحكومتين المصرية والأردنية الداعم لبقاء الشعب الفلسطيني في أرضه وإقامة دولته المستقلة"، وشدد على أن "السلام الأمريكي المطروح في المنطقة هو منح ضمانات أمان لإسرائيل".
وأضاف عبد الحليم: "نحن لا يمكن أن نتخلى عن مقاومتنا أو أرضنا "، داعياً حركة فتح وجميع الفصائل الأخرى للتوحّد ضد هذا المشروع "لأن هنالك خطرا كبيرا يواجهنا في الضفة الغربية عبر الاعتداءات الإسرائيلية".
وقال: "ما سمعناه اليوم من ردود فعل من مواقف روسية ودولية وأوروبية وعربية وحكومية رافضة للقرار الأمريكي الجائر، يجعلنا نأمل من كافة مناصري الشعب الفلسطيني أن يقفوا في وجه هذا العدوان وأن يتصدوا له، لأن ترامب لا يستهدف فقط منطقة الشرق الأوسط لكنه يستهدف أيضا دولا أخرى بما فيها حلفاء له خلافا للقانون الدولي".
وحول المسعى الأمريكي، اعتبر عبد الحليم أنه "لتطبيق صفقة القرن وتضييع الحق الفلسطيني وفرض الهيمنة الصهيونية على المنطقة عبر التطبيع، لكن العالم بدأ يستفيق ويعي خطورة هذا المشروع الذي يسعى لإفراغ فلسطين من شعبها الفلسطيني".
وختم بالقول: "نأمل على الشعوب العربية والإسلامية أن تتحرك ضد هذا المشروع، فإن ضاعت فلسطين ستضيع الأمة العربية بأكملها".