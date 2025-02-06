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مجلس الشيوخ الفرنسي يعتزم نقض اتفاق الهجرة مع الجزائر
مجلس الشيوخ الفرنسي يعتزم نقض اتفاق الهجرة مع الجزائر
سبوتنيك عربي
يعتزم مجلس الشيوخ الفرنسي نقض اتفاق التعاون في مجال الهجرة المبرم بين باريس والجزائر في 1968، في إجراء وصفه بعض أعضاء المجلس بأنه "استفزاز" على خلفية التوترات... 06.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-06T08:07+0000
2025-02-06T08:07+0000
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وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، أن العلاقات بين فرنسا والجزائر تشهد أزمة دبلوماسية كبرى منذ تبني باريس المقترح المغربي بمنح حكم ذاتي تحت سيادة المملكة المغربية للصحراء الغربية المتنازع عليها مع الجزائر.وانتهت مهمة تقصي الحقائق التي أطلقها مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن اتفاقيات الهجرة الدولية في ربيع 2024، إلى خلافات حول اقتراح يتعلق بالتعاون الفرنسي الجزائري يدعو الحكومة إلى "الشروع في جولة جديدة من المفاوضات بين البلدين، بهدف إعادة التوازن إلى النظام الاستثنائي للإقامة والتنقل المنصوص عليه في اتفاق 27 ديسمبر 1968".ويشار إلى أن اتفاقية العام 1968 تمنح وضعا خاصا للجزائريين بشأن التنقل والإقامة والعمل في فرنسا.ويأتي هذا فيما دعا التقرير في المقام الأول إلى "التبصر في الآثار المترتبة على أي فشل محتمل (للمفاوضات) من خلال إنهاء تطبيق الاتفاق"، غير أن هذا الاقتراح قد أثار انتقادات من اليسار.ويتوافق اقتراح مجلس الشيوخ الفرنسي مع رؤية وزير الداخلية المتشدد، برونو روتايو، الذي أبدى مؤخرا استياءه الشديد من الحكومة الجزائرية، معربا عن رغبته في إعادة مناقشة هذا الاتفاق الذي يعتبره "باليا".يذكر أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا تشهد توترات وتصعيد من حين إلى آخر بسبب العديد من القضايا التي أبرزها ملف الذاكرة الذي يتعلق بفترة الاحتلال الفرنسي للجزائر وما تبعها من أضرار أبرزها التفجيرت النووية التي أجرتها باريس في الصحراء الجزائرية.وتقول الجزائر إن اليمين المتطرف في فرنسا يشن ما وصفته بـ"حملة كراهية ممنهجة ضدها".وفي تصريحات صحفية، اعتبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تنظيف النفايات النووية في بلاده أمر إلزامي على فرنسا، وأن "مُخلفات الذاكرة يجب معالجتها" بشكل جيد. ونوه الرئيس الجزائري إلى أن "المناخ مع فرنسا أصبح ضارا"، مضيفا: "نحن نضيع الوقت مع ماكرون".وأوضح تبون أن "وزير داخلية فرنسا أراد توجيه ضربة سياسية للجزائر بمحاولة طرده لمؤثر جزائري"، مبينا أن "فرنسا تلاحق نشطاء جزائريين على التواصل الاجتماعي وتحمي مجرمين ومخربين بمنحهم الجنسية وحق اللجوء".
https://sarabic.ae/20250129/برلمانيان-اليمين-المتطرف-في-فرنسا-يدفع-بالعلاقات-مع-الجزائر-نحو-المجهول-1097287849.html
https://sarabic.ae/20250203/تبون-تنظيف-النفايات-النووية-في-الجزائر-إلزامي-على-فرنسا-1097417066.html
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أخبار فرنسا , الجزائر, العالم العربي, الأخبار
أخبار فرنسا , الجزائر, العالم العربي, الأخبار

مجلس الشيوخ الفرنسي يعتزم نقض اتفاق الهجرة مع الجزائر

08:07 GMT 06.02.2025
© Sputnik . Irina Kalashnikovaأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي خلال تصويتهم لتبني قرار يدعو إلى تخفيف العقوبات ضد روسيا.
أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي خلال تصويتهم لتبني قرار يدعو إلى تخفيف العقوبات ضد روسيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
© Sputnik . Irina Kalashnikova
تابعنا عبر
يعتزم مجلس الشيوخ الفرنسي نقض اتفاق التعاون في مجال الهجرة المبرم بين باريس والجزائر في 1968، في إجراء وصفه بعض أعضاء المجلس بأنه "استفزاز" على خلفية التوترات المتزايدة بين البلدين.
وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، أن العلاقات بين فرنسا والجزائر تشهد أزمة دبلوماسية كبرى منذ تبني باريس المقترح المغربي بمنح حكم ذاتي تحت سيادة المملكة المغربية للصحراء الغربية المتنازع عليها مع الجزائر.
البرلمان الجزائري - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
برلمانيان: "اليمين المتطرف" في فرنسا يدفع بالعلاقات مع الجزائر نحو المجهول
29 يناير, 17:17 GMT
وانتهت مهمة تقصي الحقائق التي أطلقها مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن اتفاقيات الهجرة الدولية في ربيع 2024، إلى خلافات حول اقتراح يتعلق بالتعاون الفرنسي الجزائري يدعو الحكومة إلى "الشروع في جولة جديدة من المفاوضات بين البلدين، بهدف إعادة التوازن إلى النظام الاستثنائي للإقامة والتنقل المنصوص عليه في اتفاق 27 ديسمبر 1968".
ويشار إلى أن اتفاقية العام 1968 تمنح وضعا خاصا للجزائريين بشأن التنقل والإقامة والعمل في فرنسا.
ويأتي هذا فيما دعا التقرير في المقام الأول إلى "التبصر في الآثار المترتبة على أي فشل محتمل (للمفاوضات) من خلال إنهاء تطبيق الاتفاق"، غير أن هذا الاقتراح قد أثار انتقادات من اليسار.
ويتوافق اقتراح مجلس الشيوخ الفرنسي مع رؤية وزير الداخلية المتشدد، برونو روتايو، الذي أبدى مؤخرا استياءه الشديد من الحكومة الجزائرية، معربا عن رغبته في إعادة مناقشة هذا الاتفاق الذي يعتبره "باليا".
يذكر أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا تشهد توترات وتصعيد من حين إلى آخر بسبب العديد من القضايا التي أبرزها ملف الذاكرة الذي يتعلق بفترة الاحتلال الفرنسي للجزائر وما تبعها من أضرار أبرزها التفجيرت النووية التي أجرتها باريس في الصحراء الجزائرية.
وتقول الجزائر إن اليمين المتطرف في فرنسا يشن ما وصفته بـ"حملة كراهية ممنهجة ضدها".
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
تبون: تنظيف النفايات النووية في الجزائر إلزامي على فرنسا
3 فبراير, 06:41 GMT
وفي تصريحات صحفية، اعتبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تنظيف النفايات النووية في بلاده أمر إلزامي على فرنسا، وأن "مُخلفات الذاكرة يجب معالجتها" بشكل جيد. ونوه الرئيس الجزائري إلى أن "المناخ مع فرنسا أصبح ضارا"، مضيفا: "نحن نضيع الوقت مع ماكرون".
وأوضح تبون أن "وزير داخلية فرنسا أراد توجيه ضربة سياسية للجزائر بمحاولة طرده لمؤثر جزائري"، مبينا أن "فرنسا تلاحق نشطاء جزائريين على التواصل الاجتماعي وتحمي مجرمين ومخربين بمنحهم الجنسية وحق اللجوء".
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