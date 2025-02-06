https://sarabic.ae/20250206/واشنطن-تزيد-إنفاقها-على-الأبحاث-العسكرية-بشكل-كبير--1097523220.html

واشنطن تزيد إنفاقها على الأبحاث العسكرية بشكل كبير

واشنطن تزيد إنفاقها على الأبحاث العسكرية بشكل كبير

سبوتنيك عربي

أكدت مؤسسة "روسكونغرس" الروسية، أن حصة وكالة مشاريع أبحاث الدفاع المتقدمة الأمريكية التابعة للبنتاغون (داربا) في إجمالي الإنفاق الدفاعي الحكومي في عام 2025... 06.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-06T07:29+0000

2025-02-06T07:29+0000

2025-02-06T07:29+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

روسيا

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وقالت "روسكونغرس" في تقرير لها حصلت علية وكالة "سبوتنيك": "ستصل حصة وكالة مشاريع أبحاث الدفاع المتقدمة (الأمريكية) من إجمالي الإنفاق الدفاعي الحكومي اللازم لتطوير الأنظمة العسكرية المستقبلية إلى 24.65 %، وهو أعلى مستوى قياسي منذ عام 1998، وعلى الرغم من الاستثمارات عالية المخاطر، استمر تمويل وكالة مشاريع أبحاث الدفاع المتقدمة في النمو على مدى السنوات الـ 29 الماضية".وأشار التقرير إلى أنه في هيكل إنفاق في الوكالة للسنة المالية 2025، ستصل حصة البحوث التطبيقية التي تركز على حل المشاكل العلمية والعملية إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1997. وستكون حصة ميزانية التطوير التكنولوجي المطلوبة لتلبية احتياجات عسكرية محددة هي الأكبر في السنوات الـ 26 الماضية.وبحسب الوثيقة، فإن الأبحاث الممولة من وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة (داربا) تسهم بشكل كبير في تطوير التقنيات.وأوضح التقرير أن "الأبحاث الممولة من وكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتقدمة تُنسب إليها إسهامات مهمة في العلوم والتكنولوجيا أدت إلى تطوير كل من التقنيات العسكرية والتجارية، بما في ذلك الصواريخ الموجهة بدقة وتكنولوجيا التخفي والإنترنت والإلكترونيات الشخصية كما ونظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس)، ومساعد الصوت "سيري".تتولى وكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتقدمة (داربا)، منذ إنشائها في عام 1958 استجابةً لإطلاق أول قمر صناعي في الاتحاد السوفييتي، مسؤولية تحديد الأفكار العلمية الجديدة والمجالات الواعدة للبحث والتطوير في الوقت المناسب من أجل تقدم القوات المسلحة الأمريكية.

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