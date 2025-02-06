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واشنطن تزيد إنفاقها على الأبحاث العسكرية بشكل كبير
واشنطن تزيد إنفاقها على الأبحاث العسكرية بشكل كبير
سبوتنيك عربي
أكدت مؤسسة "روسكونغرس" الروسية، أن حصة وكالة مشاريع أبحاث الدفاع المتقدمة الأمريكية التابعة للبنتاغون (داربا) في إجمالي الإنفاق الدفاعي الحكومي في عام 2025... 06.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-06T07:29+0000
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وقالت "روسكونغرس" في تقرير لها حصلت علية وكالة "سبوتنيك": "ستصل حصة وكالة مشاريع أبحاث الدفاع المتقدمة (الأمريكية) من إجمالي الإنفاق الدفاعي الحكومي اللازم لتطوير الأنظمة العسكرية المستقبلية إلى 24.65 %، وهو أعلى مستوى قياسي منذ عام 1998، وعلى الرغم من الاستثمارات عالية المخاطر، استمر تمويل وكالة مشاريع أبحاث الدفاع المتقدمة في النمو على مدى السنوات الـ 29 الماضية".وأشار التقرير إلى أنه في هيكل إنفاق في الوكالة للسنة المالية 2025، ستصل حصة البحوث التطبيقية التي تركز على حل المشاكل العلمية والعملية إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1997. وستكون حصة ميزانية التطوير التكنولوجي المطلوبة لتلبية احتياجات عسكرية محددة هي الأكبر في السنوات الـ 26 الماضية.وبحسب الوثيقة، فإن الأبحاث الممولة من وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة (داربا) تسهم بشكل كبير في تطوير التقنيات.وأوضح التقرير أن "الأبحاث الممولة من وكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتقدمة تُنسب إليها إسهامات مهمة في العلوم والتكنولوجيا أدت إلى تطوير كل من التقنيات العسكرية والتجارية، بما في ذلك الصواريخ الموجهة بدقة وتكنولوجيا التخفي والإنترنت والإلكترونيات الشخصية كما ونظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس)، ومساعد الصوت "سيري".تتولى وكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتقدمة (داربا)، منذ إنشائها في عام 1958 استجابةً لإطلاق أول قمر صناعي في الاتحاد السوفييتي، مسؤولية تحديد الأفكار العلمية الجديدة والمجالات الواعدة للبحث والتطوير في الوقت المناسب من أجل تقدم القوات المسلحة الأمريكية.
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا

واشنطن تزيد إنفاقها على الأبحاث العسكرية بشكل كبير

07:29 GMT 06.02.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaibالعلم الأمريكي يرفرف فوق مبنى الكونغرس الأمريكي
العلم الأمريكي يرفرف فوق مبنى الكونغرس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
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أكدت مؤسسة "روسكونغرس" الروسية، أن حصة وكالة مشاريع أبحاث الدفاع المتقدمة الأمريكية التابعة للبنتاغون (داربا) في إجمالي الإنفاق الدفاعي الحكومي في عام 2025 ستصل إلى ما يقرب من 25%، وهو ما سيكون رقماً قياسياً منذ عام 1998 وسيبلغ 4.37 مليار دولار.
وقالت "روسكونغرس" في تقرير لها حصلت علية وكالة "سبوتنيك": "ستصل حصة وكالة مشاريع أبحاث الدفاع المتقدمة (الأمريكية) من إجمالي الإنفاق الدفاعي الحكومي اللازم لتطوير الأنظمة العسكرية المستقبلية إلى 24.65 %، وهو أعلى مستوى قياسي منذ عام 1998، وعلى الرغم من الاستثمارات عالية المخاطر، استمر تمويل وكالة مشاريع أبحاث الدفاع المتقدمة في النمو على مدى السنوات الـ 29 الماضية".

وتابعت: "فقد تم توسيعها بنسبة 92.5 % من 2.27 مليار دولار في السنة المالية 1996 إلى 4.37 مليار دولار في السنة المالية 2025. وكان متوسط ​​معدل النمو السنوي 3.2 في المئة".

وأشار التقرير إلى أنه في هيكل إنفاق في الوكالة للسنة المالية 2025، ستصل حصة البحوث التطبيقية التي تركز على حل المشاكل العلمية والعملية إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1997. وستكون حصة ميزانية التطوير التكنولوجي المطلوبة لتلبية احتياجات عسكرية محددة هي الأكبر في السنوات الـ 26 الماضية.

وأضافت المؤسسة: "من أصل مبلغ 4.37 مليار دولار المطلوب لعام 2025، سيكون 97.2 % من التمويل، وفقاً لتصنيف الميزانية المعتمد في الولايات المتحدة، مخصصاً لثلاث فئات من العمل: البحوث الأساسية (بناء القاعدة العلمية للعمل اللاحق)، والبحوث التطبيقية (حل المشاكل العلمية والعملية)، وتطوير التكنولوجيا المتقدمة (تلبية احتياجات عسكرية محددة). ويشار إلى تمويل هذه الفئات الثلاث في وثائق وزارة الدفاع الأمريكية بميزانية العلوم والتكنولوجيا. وهي ما يُنظر إليها على أنها استثمار في المعرفة الأساسية اللازمة لتطوير الأنظمة العسكرية المستقبلية".

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وبحسب الوثيقة، فإن الأبحاث الممولة من وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة (داربا) تسهم بشكل كبير في تطوير التقنيات.
وأوضح التقرير أن "الأبحاث الممولة من وكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتقدمة تُنسب إليها إسهامات مهمة في العلوم والتكنولوجيا أدت إلى تطوير كل من التقنيات العسكرية والتجارية، بما في ذلك الصواريخ الموجهة بدقة وتكنولوجيا التخفي والإنترنت والإلكترونيات الشخصية كما ونظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس)، ومساعد الصوت "سيري".

وأشار تقرير "روسكونغرس" إلى أن مشاريع أبحاث الدفاع المتقدمة التابعة للبنتاغون تعتزم تطوير نظام للسيطرة العسكرية الأمريكية في الفضاء القريب من القمر

تتولى وكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتقدمة (داربا)، منذ إنشائها في عام 1958 استجابةً لإطلاق أول قمر صناعي في الاتحاد السوفييتي، مسؤولية تحديد الأفكار العلمية الجديدة والمجالات الواعدة للبحث والتطوير في الوقت المناسب من أجل تقدم القوات المسلحة الأمريكية.
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