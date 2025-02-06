https://sarabic.ae/20250206/يناير-2025-يسجل-أعلى-درجة-حرارة-على-الإطلاق-1097530482.html
يناير 2025 يسجل أعلى درجة حرارة على الإطلاق
يناير 2025 يسجل أعلى درجة حرارة على الإطلاق
سبوتنيك عربي
أكد باحثون من الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن شهر يناير/ كانون الثاني الماضي كان الأكثر حرارة منذ بدء تسجيل البيانات، ليستمر بذلك الاتجاه العالمي نحو درجات... 06.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-06T10:13+0000
2025-02-06T10:13+0000
2025-02-06T10:13+0000
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ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ، التابعة للاتحاد الأوروبي، في تقريرها الشهري، أن يناير 2025 كان جزءًا من سلسلة من الأشهر التي شهدت درجات حرارة استثنائية، حيث سجل 18 من آخر 19 شهرًا متوسط درجة حرارة عالمي تجاوز 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.وأوضحت البيانات أن متوسط درجة الحرارة العالمية في يناير ارتفع بمقدار 1.75 درجة مئوية مقارنة بالفترة التي سبقت الثورة الصناعية، ما يعكس تصاعد تأثيرات تغير المناخ.وكان علماء المناخ قد أعلنوا، في وقت سابق، أن عام 2024 كان أول عام كامل تتجاوز فيه درجات الحرارة العالمية عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهو ما أكدته خدمة كوبرنيكوس، مشيرة إلى أن التغير المناخي يدفع كوكب الأرض إلى مستويات حرارة غير مسبوقة في العصور الحديثة.يذكر انه في يناير الماضي اجتاحت العاصفة "إيوين" أيرلندا والمملكة المتحدة برياح عاصفة بلغت سرعتها 183 كيلومترًا في الساعة في جالواي وسط أيرلندا، وفقًا لخدمة الأرصاد الجوية الأيرلندية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف من المنازل والشركات وتعطيل حركة المواصلات في أنحاء واسعة من المنطقتين.وأعلنت شركة الكهرباء الحكومية الأيرلندية "إي إس بي" عن انقطاع الكهرباء عن 560 ألف منزل ومزرعة وشركة، وقبيل وصول العاصفة، أصدرت السلطات في أجزاء من أيرلندا وأيرلندا الشمالية واسكتلندا تحذيرات باللون الأحمر، مع إغلاق المدارس والجامعات ودعوة السكان إلى البقاء في أماكن آمنة.كما أصدرت هيئة الأرصاد الجوية في بريطانيا تحذيرات من سوء الأحوال الجوية في مناطق في إنجلترا وويلز، محذرةً من احتمال انقطاع الكهرباء وتعطيل حركة السفر، مع توقعات بهبوب رياح تصل سرعتها إلى 50 ميلًا في الساعة في لندن.
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https://sarabic.ae/20241220/دراسة-حديثة-تكشف-حقيقة-تسبب-تغير-المناخ-في-انهيار-الإمبراطورية-الرومانية-1095994079.html
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منوعات, أخبار المناخ في العالم, الأخبار
منوعات, أخبار المناخ في العالم, الأخبار
يناير 2025 يسجل أعلى درجة حرارة على الإطلاق
أكد باحثون من الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن شهر يناير/ كانون الثاني الماضي كان الأكثر حرارة منذ بدء تسجيل البيانات، ليستمر بذلك الاتجاه العالمي نحو درجات حرارة متطرفة.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ
، التابعة للاتحاد الأوروبي، في تقريرها الشهري، أن يناير 2025 كان جزءًا من سلسلة من الأشهر التي شهدت درجات حرارة استثنائية، حيث سجل 18 من آخر 19 شهرًا متوسط درجة حرارة عالمي تجاوز 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
27 ديسمبر 2024, 21:34 GMT
وأوضحت البيانات أن متوسط درجة الحرارة العالمية في يناير ارتفع بمقدار 1.75 درجة مئوية مقارنة بالفترة التي سبقت الثورة الصناعية، ما يعكس تصاعد تأثيرات تغير المناخ.
وكان علماء المناخ قد أعلنوا، في وقت سابق، أن عام 2024 كان أول عام كامل تتجاوز فيه درجات الحرارة العالمية عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهو ما أكدته خدمة كوبرنيكوس، مشيرة إلى أن التغير المناخي يدفع كوكب الأرض إلى مستويات حرارة غير مسبوقة في العصور الحديثة.
20 ديسمبر 2024, 07:45 GMT
يذكر انه في يناير الماضي اجتاحت العاصفة "إيوين" أيرلندا والمملكة المتحدة برياح عاصفة بلغت سرعتها 183 كيلومترًا في الساعة في جالواي وسط أيرلندا، وفقًا لخدمة الأرصاد الجوية الأيرلندية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف من المنازل والشركات وتعطيل حركة المواصلات في أنحاء واسعة من المنطقتين.
وأعلنت شركة الكهرباء الحكومية الأيرلندية "إي إس بي" عن انقطاع الكهرباء عن 560 ألف منزل ومزرعة وشركة، وقبيل وصول العاصفة
، أصدرت السلطات في أجزاء من أيرلندا وأيرلندا الشمالية واسكتلندا تحذيرات باللون الأحمر، مع إغلاق المدارس والجامعات ودعوة السكان إلى البقاء في أماكن آمنة.
كما أصدرت هيئة الأرصاد الجوية في بريطانيا تحذيرات من سوء الأحوال الجوية في مناطق في إنجلترا وويلز، محذرةً من احتمال انقطاع الكهرباء وتعطيل حركة السفر، مع توقعات بهبوب رياح تصل سرعتها إلى 50 ميلًا في الساعة في لندن.