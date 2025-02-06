يناير 2025 يسجل أعلى درجة حرارة على الإطلاق

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
09:18 GMT
29 د
ملفات ساخنة
أي مصير ينتظر المنطقة بعد لقاء ترامب – نتنياهو
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تهدد بأن أي محاولة لضرب أراضيها سيجر المنطقة برمتها إلى حرب طويلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
من الملعب
أرسنال يدك شباك السيتي بخماسية وصدارة ريال مدريد مهددة
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر يوسف برودسكي... أصغر حاصل على جائزة نوبل
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
13:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
13:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبيرة: غزة والضفة تبادل هدايا بين ترامب ونتنياهو
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
12:33 GMT
21 د
لقاء سبوتنيك
بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250206/يناير-2025-يسجل-أعلى-درجة-حرارة-على-الإطلاق-1097530482.html
يناير 2025 يسجل أعلى درجة حرارة على الإطلاق
يناير 2025 يسجل أعلى درجة حرارة على الإطلاق
سبوتنيك عربي
أكد باحثون من الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن شهر يناير/ كانون الثاني الماضي كان الأكثر حرارة منذ بدء تسجيل البيانات، ليستمر بذلك الاتجاه العالمي نحو درجات... 06.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-06T10:13+0000
2025-02-06T10:13+0000
مجتمع
منوعات
أخبار المناخ في العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/03/1094456046_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_19cabf45a0d85e6772127342b4334d71.jpg
ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ، التابعة للاتحاد الأوروبي، في تقريرها الشهري، أن يناير 2025 كان جزءًا من سلسلة من الأشهر التي شهدت درجات حرارة استثنائية، حيث سجل 18 من آخر 19 شهرًا متوسط درجة حرارة عالمي تجاوز 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.وأوضحت البيانات أن متوسط درجة الحرارة العالمية في يناير ارتفع بمقدار 1.75 درجة مئوية مقارنة بالفترة التي سبقت الثورة الصناعية، ما يعكس تصاعد تأثيرات تغير المناخ.وكان علماء المناخ قد أعلنوا، في وقت سابق، أن عام 2024 كان أول عام كامل تتجاوز فيه درجات الحرارة العالمية عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهو ما أكدته خدمة كوبرنيكوس، مشيرة إلى أن التغير المناخي يدفع كوكب الأرض إلى مستويات حرارة غير مسبوقة في العصور الحديثة.يذكر انه في يناير الماضي اجتاحت العاصفة "إيوين" أيرلندا والمملكة المتحدة برياح عاصفة بلغت سرعتها 183 كيلومترًا في الساعة في جالواي وسط أيرلندا، وفقًا لخدمة الأرصاد الجوية الأيرلندية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف من المنازل والشركات وتعطيل حركة المواصلات في أنحاء واسعة من المنطقتين.وأعلنت شركة الكهرباء الحكومية الأيرلندية "إي إس بي" عن انقطاع الكهرباء عن 560 ألف منزل ومزرعة وشركة، وقبيل وصول العاصفة، أصدرت السلطات في أجزاء من أيرلندا وأيرلندا الشمالية واسكتلندا تحذيرات باللون الأحمر، مع إغلاق المدارس والجامعات ودعوة السكان إلى البقاء في أماكن آمنة.كما أصدرت هيئة الأرصاد الجوية في بريطانيا تحذيرات من سوء الأحوال الجوية في مناطق في إنجلترا وويلز، محذرةً من احتمال انقطاع الكهرباء وتعطيل حركة السفر، مع توقعات بهبوب رياح تصل سرعتها إلى 50 ميلًا في الساعة في لندن.
https://sarabic.ae/20241227/تقرير-يكشف-عن-وفيات-التغير-المناخي-حول-العالم-خلال-2024-1096260903.html
https://sarabic.ae/20241220/دراسة-حديثة-تكشف-حقيقة-تسبب-تغير-المناخ-في-انهيار-الإمبراطورية-الرومانية-1095994079.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/03/1094456046_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_62b0a510d34f456cd0a3c2b5860da5cd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, أخبار المناخ في العالم, الأخبار
منوعات, أخبار المناخ في العالم, الأخبار

يناير 2025 يسجل أعلى درجة حرارة على الإطلاق

10:13 GMT 06.02.2025
© Photo / unsplash/ Thomas Kintoصورة لضوء الشمس
صورة لضوء الشمس - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
© Photo / unsplash/ Thomas Kinto
تابعنا عبر
أكد باحثون من الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن شهر يناير/ كانون الثاني الماضي كان الأكثر حرارة منذ بدء تسجيل البيانات، ليستمر بذلك الاتجاه العالمي نحو درجات حرارة متطرفة.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ، التابعة للاتحاد الأوروبي، في تقريرها الشهري، أن يناير 2025 كان جزءًا من سلسلة من الأشهر التي شهدت درجات حرارة استثنائية، حيث سجل 18 من آخر 19 شهرًا متوسط درجة حرارة عالمي تجاوز 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
موجة حر تضرب مدينة ملبورن، أستراليا 14 يناير/ كانون الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
مجتمع
تقرير يكشف عن وفيات التغير المناخي حول العالم خلال 2024
27 ديسمبر 2024, 21:34 GMT
وأوضحت البيانات أن متوسط درجة الحرارة العالمية في يناير ارتفع بمقدار 1.75 درجة مئوية مقارنة بالفترة التي سبقت الثورة الصناعية، ما يعكس تصاعد تأثيرات تغير المناخ.
وكان علماء المناخ قد أعلنوا، في وقت سابق، أن عام 2024 كان أول عام كامل تتجاوز فيه درجات الحرارة العالمية عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهو ما أكدته خدمة كوبرنيكوس، مشيرة إلى أن التغير المناخي يدفع كوكب الأرض إلى مستويات حرارة غير مسبوقة في العصور الحديثة.
تحرير تدمر من قبل الجيش السوري وبمساندة القوات الجوية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2024
مجتمع
دراسة حديثة تكشف حقيقة تسبب "تغير المناخ" في انهيار الإمبراطورية الرومانية
20 ديسمبر 2024, 07:45 GMT
يذكر انه في يناير الماضي اجتاحت العاصفة "إيوين" أيرلندا والمملكة المتحدة برياح عاصفة بلغت سرعتها 183 كيلومترًا في الساعة في جالواي وسط أيرلندا، وفقًا لخدمة الأرصاد الجوية الأيرلندية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف من المنازل والشركات وتعطيل حركة المواصلات في أنحاء واسعة من المنطقتين.
وأعلنت شركة الكهرباء الحكومية الأيرلندية "إي إس بي" عن انقطاع الكهرباء عن 560 ألف منزل ومزرعة وشركة، وقبيل وصول العاصفة، أصدرت السلطات في أجزاء من أيرلندا وأيرلندا الشمالية واسكتلندا تحذيرات باللون الأحمر، مع إغلاق المدارس والجامعات ودعوة السكان إلى البقاء في أماكن آمنة.
كما أصدرت هيئة الأرصاد الجوية في بريطانيا تحذيرات من سوء الأحوال الجوية في مناطق في إنجلترا وويلز، محذرةً من احتمال انقطاع الكهرباء وتعطيل حركة السفر، مع توقعات بهبوب رياح تصل سرعتها إلى 50 ميلًا في الساعة في لندن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала