https://sarabic.ae/20250206/5-وكالات-استخبارات-أمريكية-كبرى-تضغط-على-موظفيها-للاستقالة-1097539943.html

5 وكالات استخبارات أمريكية كبرى تضغط على موظفيها للاستقالة

5 وكالات استخبارات أمريكية كبرى تضغط على موظفيها للاستقالة

سبوتنيك عربي

تواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهودها لتنفيذ سياسته الهادفة لتخفيض عدد الموظفين الحكوميين بما في ذلك وكالات الاستخبارات الكبرى وفي مقدمتها الـ"سي آي... 06.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-06T14:58+0000

2025-02-06T14:58+0000

2025-02-06T14:58+0000

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وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" و4 وكالات أخرى تضغط على موظفيها لتقديم استقالتهم مقابل الحصول على إغراءات مادية تتضمن أجور أشهر مقدما.وإضافة إلى الـ"سي آي إيه"، فإن الوكالات الأخرى تضم وكالة الأمن القومي ومكتب مدير المخابرات الوطنية ومكتب الاستطلاع الوطني والوكالة الوطنية للمخابرات الجغرافية.ولم تشر وسائل الإعلام إلى عدد الموظفين الذين تستهدف إدارة ترامب تخفيض أعدادهم داخل تلك الوكالات الكبرى.ومن غير المعروف ما إذا كان موظفو الوكالات الاستخبارية الذين ترغب إدارة ترامب في تخفيض أعدادهم ضمن المليوني موظف، الذين تلقوا عروضا مالية مغرية مقابل الاستقالة بحلول سبتمبر/ أيلول المقبل.يذكر أن ترامب كلف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بمسؤولية إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية وتخفيض أعداد الموظفين ضمن خطة لتخفيض الإنفاق الحكومي، وهو ما لاقى ردود فعل غاضبة من الديمقراطيين الذين وصفوا ذلك بمحاولة من ترامب للاستحواذ على الحكومة.

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