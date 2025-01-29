https://sarabic.ae/20250129/مقابل-الاستقالة-عرض-مغر-من-إدارة-ترامب-للموظفين-الحكوميين-1097263396.html
مقابل الاستقالة... عرض مغر من إدارة ترامب للموظفين الحكوميين
مقابل الاستقالة... عرض مغر من إدارة ترامب للموظفين الحكوميين
سبوتنيك عربي
يقدّر عدد الموظفين المدنيين في الحكومة الفيدرالية الأمريكية بـ 2.3 مليون موظف، وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقليص هذا العدد. 29.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-29T08:36+0000
2025-01-29T08:36+0000
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ولتنفيذ ذلك، قدمت إدارة ترامب عرضا مغريا للموظفين الذين يرغبون في الاستقالة يتضمن منحهم حوافز مالية كبيرة، حسب وسائل إعلام أمريكية.ويتضمن العرض منح الموظف الذي يوافق على تقديم استقالته رواتب 7 أشهر مقدّمًا، على أن يقدم استقالته في مدة أقصاها الـ6 من فبراير/ شباط المقبل.وتقوم الإدارة الأمريكية بإرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني للموظفين توضح لهم أنه على من يرغب في الاستقالة الرد بكلمة "استقالة" على ذات البريد.وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية، فإن عرض استقالة الموظفين المدنيين لا يشمل العاملين في مجالات الهجرة والأمن القومي وموظفي خدمة البريد الأمريكية.يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد بإعادة هيكلة الحكومة الأمريكية وترشيد الإنفاق، وهي خطة تشمل أيضا وقف المنح والقروض الاتحادية.
https://sarabic.ae/20241107/ترامب-يعين-رئيسة-حملته-الانتخابية-في-منصب-كبير-موظفي-البيت-الأبيض-1094591122.html
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أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الأخبار
مقابل الاستقالة... عرض مغر من إدارة ترامب للموظفين الحكوميين
يقدّر عدد الموظفين المدنيين في الحكومة الفيدرالية الأمريكية بـ 2.3 مليون موظف، وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقليص هذا العدد.
ولتنفيذ ذلك، قدمت إدارة ترامب
عرضا مغريا للموظفين الذين يرغبون في الاستقالة يتضمن منحهم حوافز مالية كبيرة، حسب وسائل إعلام أمريكية.
ويتضمن العرض منح الموظف الذي يوافق على تقديم استقالته رواتب 7 أشهر مقدّمًا، على أن يقدم استقالته في مدة أقصاها الـ6 من فبراير/ شباط المقبل.
وتقوم الإدارة الأمريكية بإرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني للموظفين
توضح لهم أنه على من يرغب في الاستقالة الرد بكلمة "استقالة" على ذات البريد.
وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية، فإن عرض استقالة الموظفين المدنيين لا يشمل العاملين في مجالات الهجرة والأمن القومي وموظفي خدمة البريد الأمريكية.
يذكر أن الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب تعهد بإعادة هيكلة الحكومة الأمريكية وترشيد الإنفاق، وهي خطة تشمل أيضا وقف المنح والقروض الاتحادية.