ترامب يعين رئيسة حملته الانتخابية في منصب كبير موظفي البيت الأبيض

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير نتنياهو بعد تسريب "وثائق غزة" المزورة؟
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يوضح تأثير عودة ترامب على الشرق الأوسط وأوكرانيا
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية وأثره على الأزمات العالمية والسياسة الدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية وأثره على الأزمات العالمية والسياسة الدولية
10:03 GMT
56 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف هو واقع الرياضة اللبنانية وكرة القدم تحديدا في ظل الحرب
12:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:29 GMT
31 د
مساحة حرة
ارتدادت فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية على الاقتصاد
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241107/ترامب-يعين-رئيسة-حملته-الانتخابية-في-منصب-كبير-موظفي-البيت-الأبيض-1094591122.html
ترامب يعين رئيسة حملته الانتخابية في منصب كبير موظفي البيت الأبيض
ترامب يعين رئيسة حملته الانتخابية في منصب كبير موظفي البيت الأبيض
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بأن الرئيس المنتخب دونالد ترامب قرر تعيين رئيسة حملته الانتخابية سوزي وايلز رئيسة لموظفي البيت الأبيض. 07.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-07T23:32+0000
2024-11-07T23:32+0000
ترامب
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094532046_0:0:2727:1535_1920x0_80_0_0_66b510d6b5f06e49367fa04f935fae4c.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقالت وسائل الإعلام الأمريكية: "أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترامب أن مديرة حملته سوزي وايلز ستشغل منصب رئيسة موظفي البيت الأبيض عندما يتولى منصبه، لتكون بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب".وأوضحت أن "وايلز طلبت عدة شروط لقبول المنصب الجديد، أهمها هو المزيد من السيطرة على من يمكنه الوصول إلى الرئيس في المكتب البيضاوي".وأعلن الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب، الأربعاء، عن فوزه في الانتخابات الرئاسية، خلال كلمة بين أنصاره في ولاية فلوريدا.وقال ترامب "حققنا أروع إنجاز سياسي.. أشكر الشعب الأمريكي على انتخابي الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة".وانطلقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي، وتنافس فيها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مرشحاً عن الحزب الجمهوري، ونائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس، المرشحة عن الحزب الديمقراطي.وكان ترامب صرح، في أكثر من مناسبة، بأنه لن تكون هناك حروب تحت حكمه، زاعماً أنه، حال فوزه في الانتخابات، لن يكون هناك تصعيد في الشرق الأوسط، وسيتم حل الصراع بشأن أوكرانيا فوراً.
https://sarabic.ae/20241107/ثروة-إيلون-ماسك-ترتفع-بعد-فوز-ترامب-بالرئاسة-الأمريكية-1094587670.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094532046_180:0:2604:1818_1920x0_80_0_0_ab49de57c302f3500e2a2f5095ceb6c5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

ترامب يعين رئيسة حملته الانتخابية في منصب كبير موظفي البيت الأبيض

23:32 GMT 07.11.2024
© AP Photo / Alex Brandonخطاب المرشح للرئاسة من الحزب الجمهوري دونالد ترامب أمام أنصاره
خطاب المرشح للرئاسة من الحزب الجمهوري دونالد ترامب أمام أنصاره - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بأن الرئيس المنتخب دونالد ترامب قرر تعيين رئيسة حملته الانتخابية سوزي وايلز رئيسة لموظفي البيت الأبيض.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت وسائل الإعلام الأمريكية: "أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترامب أن مديرة حملته سوزي وايلز ستشغل منصب رئيسة موظفي البيت الأبيض عندما يتولى منصبه، لتكون بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب".
دونالد ترامب وإيلون ماسك خلال تجمع انتخابي للرئيس السابق في بنسلفانيا 5 أكتوبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2024
ثروة إيلون ماسك ترتفع بعد فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية
19:42 GMT
وأوضحت أن "وايلز طلبت عدة شروط لقبول المنصب الجديد، أهمها هو المزيد من السيطرة على من يمكنه الوصول إلى الرئيس في المكتب البيضاوي".
وأعلن الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب، الأربعاء، عن فوزه في الانتخابات الرئاسية، خلال كلمة بين أنصاره في ولاية فلوريدا.
وقال ترامب "حققنا أروع إنجاز سياسي.. أشكر الشعب الأمريكي على انتخابي الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة".
وانطلقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي، وتنافس فيها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مرشحاً عن الحزب الجمهوري، ونائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس، المرشحة عن الحزب الديمقراطي.
وكان ترامب صرح، في أكثر من مناسبة، بأنه لن تكون هناك حروب تحت حكمه، زاعماً أنه، حال فوزه في الانتخابات، لن يكون هناك تصعيد في الشرق الأوسط، وسيتم حل الصراع بشأن أوكرانيا فوراً.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل22:05 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 22:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала