https://sarabic.ae/20241107/ترامب-يعين-رئيسة-حملته-الانتخابية-في-منصب-كبير-موظفي-البيت-الأبيض-1094591122.html
ترامب يعين رئيسة حملته الانتخابية في منصب كبير موظفي البيت الأبيض
ترامب يعين رئيسة حملته الانتخابية في منصب كبير موظفي البيت الأبيض
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بأن الرئيس المنتخب دونالد ترامب قرر تعيين رئيسة حملته الانتخابية سوزي وايلز رئيسة لموظفي البيت الأبيض. 07.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-07T23:32+0000
2024-11-07T23:32+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت وسائل الإعلام الأمريكية: "أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترامب أن مديرة حملته سوزي وايلز ستشغل منصب رئيسة موظفي البيت الأبيض عندما يتولى منصبه، لتكون بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب".وأوضحت أن "وايلز طلبت عدة شروط لقبول المنصب الجديد، أهمها هو المزيد من السيطرة على من يمكنه الوصول إلى الرئيس في المكتب البيضاوي".وأعلن الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب، الأربعاء، عن فوزه في الانتخابات الرئاسية، خلال كلمة بين أنصاره في ولاية فلوريدا.وقال ترامب "حققنا أروع إنجاز سياسي.. أشكر الشعب الأمريكي على انتخابي الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة".وانطلقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي، وتنافس فيها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مرشحاً عن الحزب الجمهوري، ونائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس، المرشحة عن الحزب الديمقراطي.وكان ترامب صرح، في أكثر من مناسبة، بأنه لن تكون هناك حروب تحت حكمه، زاعماً أنه، حال فوزه في الانتخابات، لن يكون هناك تصعيد في الشرق الأوسط، وسيتم حل الصراع بشأن أوكرانيا فوراً.
https://sarabic.ae/20241107/ثروة-إيلون-ماسك-ترتفع-بعد-فوز-ترامب-بالرئاسة-الأمريكية-1094587670.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
ترامب, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب يعين رئيسة حملته الانتخابية في منصب كبير موظفي البيت الأبيض
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بأن الرئيس المنتخب دونالد ترامب قرر تعيين رئيسة حملته الانتخابية سوزي وايلز رئيسة لموظفي البيت الأبيض.
القاهرة - سبوتنيك
. وقالت وسائل الإعلام الأمريكية: "أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترامب أن مديرة حملته سوزي وايلز ستشغل منصب رئيسة موظفي البيت الأبيض عندما يتولى منصبه، لتكون بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب".
وأوضحت أن "وايلز طلبت عدة شروط لقبول المنصب الجديد، أهمها هو المزيد من السيطرة على من يمكنه الوصول إلى الرئيس في المكتب البيضاوي".
وأعلن الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب، الأربعاء، عن فوزه في الانتخابات الرئاسية
، خلال كلمة بين أنصاره في ولاية فلوريدا.
وقال ترامب "حققنا أروع إنجاز سياسي.. أشكر الشعب الأمريكي على انتخابي الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة".
وانطلقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي، وتنافس فيها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مرشحاً عن الحزب الجمهوري، ونائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس، المرشحة عن الحزب الديمقراطي.
وكان ترامب صرح، في أكثر من مناسبة، بأنه لن تكون هناك حروب تحت حكمه، زاعماً أنه، حال فوزه في الانتخابات، لن يكون هناك تصعيد في الشرق الأوسط، وسيتم حل الصراع بشأن أوكرانيا فوراً.